“参加する”だけでなく、“支える”という新しい関わり方へ日本財団ボランティアセンター、寄付窓口を開設

災害ボランティアや、若者・学生世代のボランティア活動支援など、多様な活動を寄付で応援

公益財団法人日本財団ボランティアセンター

日本財団ボランティアセンター（以下日本財団ボラセン、東京都港区、会長 山脇 康）は、このたび、寄付窓口ページを新たに開設いたしました。

ご寄付を通じて、日本財団ボラセンが実施する多様なボランティア活動を支え、社会課題の解決や若い世代の育成に貢献いただけます。

皆さまからの温かいご寄付をお願いいたします。

寄付で応援いただける活動

寄付窓口はこちら :https://www.volacen.jp/donation/

日本財団ボラセンは、「日本に新しいボランティアカルチャーをつくる」をビジョンに掲げ、ボランティア活動の機会提供や、ボランティアに関するセミナー・イベントの開催、ボランティアプラットフォームサイト「ぼ活！」(https://vokatsu.jp/)の運営など、さまざまな事業を展開しています。

2025年度は、ボランティア活動に127回5,236人を派遣、セミナー・イベントには226回21,652人ご参加いただきました。



しかし、時間や場所の制約などにより、現地での活動が難しいという声も多く寄せられています。

こうした背景を踏まえ、新たな関わり方として寄付窓口を開設しました。

現地での活動が難しい方も、寄付を通じてボランティア活動を支えることができます。

ご寄付は、災害ボランティアの派遣支援や海外ボランティアプログラムの実施、若い世代のボランティア活動支援などに活用されます。

寄付受付事業

災害ボランティア

地震・豪雨・台風などの災害発生時に、被災地へボランティアを派遣し、家屋の清掃や泥出し、避難所支援などを行っています。

これまでに全国各地の被災地へ、のべ1万5千人以上を派遣してきました。

ご寄付は、派遣時の交通費・宿泊費など、災害ボランティアの派遣費用として活用させていただきます。

ご寄付はこちらから :https://congrant.com/project/nfvolacen/21923海外ボランティア

アジアを中心に、環境保全・教育支援・地域交流など、現地の社会課題に向き合う海外ボランティアを実施しています。

2013年から2025年までに、7か国へ1,111人を派遣しました。

ご寄付は、海外ボランティアの渡航や現地での滞在、活動に必要な準備など、ボランティアが安全かつ継続的に活動できる環境を整えるために大切に使わせていただきます。

ご寄付はこちらから :https://congrant.com/project/nfvolacen/21922旅するボランティア

25歳以下の若者を対象に、3泊4日で地域を訪れ、旅をしながらボランティア活動に参加するプログラムです。地域課題に触れ、現地の方々との交流を通じて、若者が視野を広げ、自分と社会の関係を見つめ直す機会を提供しています。

ご寄付は、旅するボランティアの運営費用（交通費・現地滞在費など）として活用させていただきます。経済的な理由に関わらず、一人でも多くの若者が挑戦できる環境をつくっていきます。

ご寄付はこちらから :https://congrant.com/project/nfvolacen/21921

公益財団法人日本財団ボランティアセンター（日本財団ボラセン） 概要

日本財団ボラセンは、2010年にNPO法人日本学生ボランティアセンターとして設立し、学生のボランティア活動支援をスタートさせ、2022年3月までに東日本大震災の被災地にのべ1万2千人以上の学生を派遣しました。

2021年に「公益財団法人日本財団ボランティアセンター」へと名称変更し、学生だけではない幅広い世代を対象に、ボランティアに関する事業を実施しています。東京2020大会ではボランティアへの研修など育成事業に携わり、その後も東京2025世界陸上など、大規模イベントでのボランティア研修事業や、マレーシア・ボルネオ島で熱帯雨林再生のための植林活動など海外へのボランティア派遣、ボランティア団体の支援も行っています。運営するボランティアプラットホームサイト「ぼ活！」の登録者数は、現在約53,000人にのぼります。



所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル4階

代表者：会長 山脇 康

WEBサイト：https://www.volacen.jp/