GoPro、映像制作者・クリエイター向けコンパクトシネマカメラ「MISSION 1シリーズ」を発表

GoPro,Inc.

GoPro, Inc.（NASDAQ：GPRO）は、映像制作者、クリエイター、そして新たな映像表現に挑戦するユーザーに向けたコンパクトシネマカメラ「MISSION 1シリーズ」を発表しました。

MISSION 1シリーズは、50MP 1インチセンサーと新開発のGP3プロセッサーを搭載し、8Kおよび4Kオープンゲート撮影に対応した新シリーズです。高い機動性と拡張性を両立し、幅広い制作シーンで活用できます。

MISSION 1シリーズは、「MISSION 1 PRO」「MISSION 1 PRO ILS」「MISSION 1」の3モデルで構成されます。上位モデルでは高解像度・高フレームレート撮影に対応し、交換レンズに対応したモデルも展開することで、用途や制作スタイルに応じた選択肢を提供します。

MISSION 1シリーズの特長

MISSION 1シリーズは、新しい50MP 1インチセンサーを採用し、低照度環境での撮影やダイナミックレンジを重視した映像制作に配慮しています。あわせて、新開発のGP3プロセッサーにより、高解像度撮影、長時間撮影、熱設計、画像処理性能の向上を図っています。

また、シリーズ上位モデルでは8K60や4K240の撮影に対応し、8K30および4K120のオープンゲート撮影も可能です。編集時のリフレーミングや複数アスペクト比への展開など、制作ワークフローの柔軟性を高めます。ベースモデルのMISSION1も、8K30や4K120、4K120オープンゲート撮影に対応しています。

音声面では、4マイク構成による録音性能の向上に加え、32-bit float録音やBluetooth 5.3オーディオ接続に対応しています。映像と音声の両面から、クリエイターや映像制作者の制作環境を支援します。

さらに、MISSION 1およびMISSION 1 PROはハウジングなしで20mの防水性能に対応し、背面ディスプレイの大型化や操作ボタンの再設計など、撮影現場での使いやすさにも配慮した仕様となっています。

■ラインアップ

MISSION 1 PRO

シリーズのフラッグシップモデルです。50MP 1インチセンサーを搭載し、8K60、4K240、1080p960の16:9ビデオ撮影に対応。8K30および4K120のオープンゲート撮影、50MP RAW写真撮影にも対応します。

MISSION 1 PRO ILS

MISSION 1 PROと同じセンサーを搭載しつつ、マイクロフォーサーズ（MFT）レンズに対応した交換レンズ式モデルです。レンズ選択の自由度を高め、より幅広い映像表現に対応します。

MISSION 1

シリーズのベースモデルです。MISSION1PROと同系統の設計思想をもとに、8K30、4K120、1080p240の16:9撮影、および4K120オープンゲート撮影に対応します。

アクセサリーと拡張性

MISSION1シリーズ向けには、ワイヤレスマイクシステム、コンパクトカメラグリップ、Enduro2バッテリー、メディアモッド、縦向きマウントアダプターなど、撮影スタイルに応じて選べる各種アクセサリーを展開予定です。撮影の機動力向上や長時間運用、音声収録、拡張性の強化など、用途に応じたシステム構築をサポートします。

また、GoProラボにも対応しており、カスタム機能や設定拡張を通じて、より高度な撮影ニーズにも対応可能です。

■GoPro創業者兼CEOのニコラス・ウッドマンからのコメント

MISSION1シリーズは、長年プロユーザーから求められていたコンパクトなシネマカメラを実現した製品であり、厳しい環境下でも高い映像品質を目指したシリーズです。

また、プロダクト担当シニアバイスプレジデントのパブロ・レマは、新しい50MP 1インチセンサーとGP3プロセッサーの組み合わせにより、コンパクトシネマカメラとしての新たな可能性を広げるシリーズになると述べています。

商品概要

■MISSION 1 PRO

50MP 1インチセンサー搭載、8K60 / 4K240 / 1080p960対応、8K30・4K120オープンゲート撮影対応

発売時期：2026年5月28日より順次販売開始予定

メーカー希望小売価格： 122,600円



■MISSION 1 PRO ILS

MFTレンズ対応の交換レンズ式モデル、MISSION 1 PROと同系統センサー搭載

発売時期：2026年秋頃発売予定

メーカー希望小売価格： 122,600円



■MISSION 1

8K30 / 4K120 / 1080p240対応、4K120オープンゲート撮影対応

発売時期：2026年5月28日より順次販売開始予定

メーカー希望小売価格： 105,400円

※上記のほか、Grip Edition、Creator Edition、アクセサリー製品群も展開予定です。詳細は正式な製品案内をご確認ください。

会社概要

会社名：GoPro, Inc.

所在地：米国カリフォルニア州サンマテオ

事業内容：人々が自らの体験を、より魅力的かつ没入感のあるかたちで記録・共有できる製品・サービスの提供

公式サイト：https://GoPro.com