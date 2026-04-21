115の自治体・団体が出展する「東北 移住＆つながりフェア2026」を5月17日（日）に有楽町の東京交通会館にて開催

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

全国の自治体と連携して移住を支援する公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（東京都千代田区、理事長 高橋 公）は、5月17日（日）に東北エリア最大規模の移住・交流イベント「東北移住＆つながりフェア2026」を開催します。

東北6県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）から115の自治体・団体が出展し、東北での暮らし・仕事・住まいや子育てなど、何でも気軽にご相談いただけます。

東北出身の方や、旅行・出張等で訪れた経験のある方はもちろん、まだ具体的な地域を決めていない方、移住検討の初期段階にある方など、幅広くご参加いただけます。東北6県のそれぞれの暮らしの魅力を一度に知ることができる、年に一度のイベントです。

イベントの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80953/table/81_1_5e6464d44b85f4857bc0106d4bfae191.jpg?v=202604210951 ]

イベント公式サイト：https://tohokuijufair2026.hp.peraichi.com/

イベント公式サイトはこちら :https://tohokuijufair2026.hp.peraichi.com/

来場者登録フォーム：https://app.spot-recorder.jp/631050_tohoku2026/

来場者登録フォームはこちら :https://app.spot-recorder.jp/631050_tohoku2026/

※イベントは入退場自由です。

※来場者登録が必要です。当日でも登録可能ですが、事前に登録を済ませてからご参加いただくとスムーズに入場いただけます。

イベントの内容

地元担当者に聞く！移住相談・交流トークコーナー

東北6県の自治体・団体の移住担当者に、現地での暮らしや地域との関わり方など、気になることを気軽にご相談いただけます。

「自然に囲まれて暮らしたい」

「子育てしやすい環境で新しい生活を始めたい」

「そろそろ地元に帰りたい」

具体的なご相談はもちろん、「なんとなく地方暮らしが気になる」といった段階の方も大歓迎です。まだ移住先が決まっていない方も、複数の地域を比較しながら、自分に合った暮らしのヒントを見つけませんか。

物販コーナーでご使用いただけるチケットをプレゼント（※3ブース以上のご相談要）

3ブース以上の相談ブースを回った方には、会場内の物販コーナーでご使用いただける東北応援チケットをプレゼントします。

「場所で選ぶ」から「好きで選ぶ」へ！テーマ別出展者PRタイム

カテゴリごとに担当者が魅力をギュッと1分に凝縮してプレゼンします。予備知識ゼロで大丈夫です。直感で「このまちが気になる！」を探せる1分間です。

東北のアンテナショップが特別出展

地元で長く愛されている定番商品から、季節ならではの味覚など、東北各地の魅力が詰まった商品が並びます。「おいしい」東北の魅力をぜひ感じてください。

＜出展アンテナショップ・団体＞

AoMoLink赤坂（青森県） / anecco.（岩手県) / 秋田ふるさと館（秋田県) / 宮城ふるさとプラザ（宮城県) / おいしい山形プラザ（山形県) / 日本橋ふくしま館MIDETTE（福島県)

※「秋田ふるさと館（秋田県）」および「宮城ふるさとプラザ（宮城県）」については、会場内では商品展示のみとなります。チケットは同建物内のアンテナショップでご使用いただけます。

お子様連れでも安心！託児スペース

会場内にキッズコーナーを設置します。保育資格を持つスタッフが常駐し、お子様を安全にお預かりしますので、お子様連れでもゆっくりご相談いただけます。

ご来場、ご希望のお子様には、東北6県のご当地キャラクターグッズをプレゼントします。

※グッズは数に限りがございます。

出展市町村・団体

【⻘森県】 青森県（総合案内 / 就職相談 / 就農 / 地域おこし協力隊 / 創業・起業 / ITテレワーク） / 今別町 / 外ヶ浜町 / 蓬田村 / 青森市 / 平内町 / 弘前市 / 八戸市 / 青森・秋田の上十三・十和田湖広域定住自立圏 / つがる市 / 藤崎町 / おいらせ町 / 東通村 / 三戸町 / 五戸町 / 田子町 / 南部町 / 階上町 / 新郷村

【岩手県】岩手県（総合案内） / 盛岡市 / 大船渡市 / 花巻市 / 遠野市 / 一関市 / 陸前高田市八幡平市 / 奥州市 / 雫石町 / 葛巻町 / 金ケ崎町 / 山田町 / 岩泉町

【宮城県】宮城県（総合案内） / 石巻市 / 気仙沼市 / 白石市 / 登米市 / 栗原市 / 東松島市 / 蔵王町 / 川崎町 / 丸森町 / 山元町 / 加美町

【秋田県】秋田県（総合案内） / 秋田県事業承継・引継ぎ支援センター / 秋田市 / 能代市 / 大館市 / 男鹿市 / 鹿角市 / 由利本荘市 / 潟上市 / 北秋田市 / にかほ市 / 小坂町 / 上小阿仁村 / 大潟村 / 羽後町

【山形県】山形県（総合案内） / 山形市 / 米沢市 / 鶴岡市 / 酒田市 / 天童市 / 東根市/ 最上町 / 川西町 / 庄内町 / 遊佐町

【福島県】福島県（総合案内） / 福島県会津地方振興局 / ふくしま県北移住応援隊 / 南会津地方振興局 / しらかわ地域に特化した転職サイト / 福島県県中地方振興局 / 福島市 / 会津若松市 / いわき市 / 白河市 / 喜多方市 / 相馬市 / 二本松市 / 田村市 / 伊達市 / 本宮市 / 国見町 / 川俣町 / 鏡石町 / 天栄村 / 只見町 / 南会津町 / 猪苗代町 / 会津坂下町 / 湯川村 / 金山町 / 西郷村 / 石川町 / 玉川村 / 平田村 / 浅川町 / 小野町 / 広野町 / 楢葉町 / ふくしま12市町村移住支援センター / 川内村 / 大熊町 / 浪江町 / 葛尾村 / 飯舘村

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構について

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（JOIN-FURUSATO）は、都市から地方への移住、都市と農山漁村地域の交流を推進し、人口減少社会における地域の活性化への寄与を目的として活動しています。

当機構の運営する「ふるさと回帰支援センター・東京」は、全国の自治体と連携し、移住相談を通して、地方へ移住したい人を支援しています。東京・有楽町のセンターには各都道府県の相談員が常駐しており、暮らし、仕事、子育て環境などに関して、具体的な地域情報をもとに相談に応じています。

正式名称 ： 公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

所在地 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階

代表者 ： 理事長 高橋 公

設立 ： 2002年11月

URL ： https://www.furusatokaiki.net/