FDA　2026年5月発券分 燃油特別付加運賃について

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、2026年5月1日(金)～5月31日(日)発券分の航空券に適用する燃油特別付加運賃を決定いたしました。

2026年５月発券分につきましては、以下の表の金額を適用させていただきます。2026年３月のシンガポールケロシン市況価格平均は１バレル当たり191.2米ドル、為替レートは１米ドル当たり158.6円でありました。これは既存の適用条件表での設定額を大きく上回る水準であり、政府が実施する「中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置」に基づく航空機燃料に対する補助の効果を考慮しても、なお同設定額を上回る水準です。しかしながら、燃油特別付加運賃が急激に増大した場合には、お客様のご負担が大きくなり、また混乱を招く恐れもあることから、今回は既存の適用条件表の上限に留めることとしました。

■ 適用対象：2026年5月1日(金)～5月31日(日)発券分の航空券

■ 燃油特別付加運賃

■ 適用条件表

■ 燃油特別付加運賃改定時期

備考】

1． 燃油特別付加運賃は、シンガポールケロシン市況価格および為替レートの変動などに応じて、

1ヶ月毎に見直しております。

2． 航空運賃・料金に加え、発券日（航空券を購入し、支払が済んだ日のことを指します）に

有効な燃油特別付加運賃を適用いたします。

3．燃油特別付加運賃は大人・小児・幼児（座席を使用される場合）ともに同額となります。

お座席を使用されない幼児は対象外となります。

4．各種割引運賃利用の場合にも、この燃油特別付加運賃を適用いたします。

5．燃油特別付加運賃適用によるお客様ご利用の航空運賃・料金の諸条件に変更はありません。

6．航空券を払い戻しされる場合、燃油特別付加運賃は全額払い戻しいたします。

7．認可条件等により、適用額や適用期間が予告無しに変更されることがあります。