【2026年ゴールデンウィーク】8割超が物価高を意識し、GWも「3食自炊」が約半数。おうちで外食気分が味わえるレシピを紹介

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）が運営する料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）は、「2026年ゴールデンウィーク（以下、GW）の過ごし方と食卓」に関するユーザーアンケート調査（※）を実施しました。

GWの連休は旅行需要も高まる一方、過半数が自宅中心の過ごし方を予定しており、8割以上が物価高による家計への影響を意識していることが分かりました。また、GW中の自宅での食事については3食すべて自炊する層が約半数にのぼるなど、毎日の調理負担が増える傾向にあります。

こうした中7割超の人が抱く、"自宅で外食気分を味わいたい""節約しながらも、連休らしい満足感も得たい"というニーズに応える外食風レシピを提案します。

（※）＜アンケート調査概要＞ 調査期間：2026年3月27日～4月2日／回答者数：1125人／調査機関：自社調査／調査対象：Nadia登録ユーザー／調査方法：メールマガジンにてアンケート回答を募集

物価高の影響で広がる「自炊中心」の過ごし方

今年のGWの過ごし方については、旅行需要なども話題となる一方、本アンケート調査では「自宅中心（近所のお出かけ含む）」が65.9%で最多となりました。次いで「日帰りでレジャーを楽しむ（14.4%）」、「実家に帰省する（6.8%）」、「国内旅行（5.3%）」と続いています。

また、「今年のGWは昨年までと比べて、物価高の家計への影響が気になりますか？」という質問では、「非常に気になる（50.3%）」「やや気になる（35.8%）」を合わせて86.1%にのぼる人が物価高の影響を意識しているという結果になりました。

また、物価高を受けて意識していること（複数回答）を聞いたところ、「ポイントやクーポン、特売日をより意識する（51.7%）」が半数を超え、次いで「安価な食材やPB（プライベートブランド）商品を積極的に選ぶ（47.1%）」、「外食に行く頻度を減らす（33.5%）」など、特に食に関する項目が上位に多くランクインしました。食費は日々の支出の中でもコントロールしやすく、節約の効果を実感しやすい項目です。こうして特売日やPB商品を賢く選んで出費を抑えつつ、外食の頻度を減らして自炊を増やすなど、物価高から家計を守ろうとする意識が現れています。

「GWも3食自炊」と約半数が回答。自炊負担が増える一方で、"おうちで外食気分を味わいたい"人が7割超

GW中の自宅での食事については、「基本的に3食すべて自炊する」と回答した人が48.6%と約半数にのぼりました。次いで「1日1～2食は自炊し、外食や惣菜等を活用する（36.0%）」となっており、合わせると8割以上が、連休中も日常的な調理負担が発生することが伺えます。

物価高の影響でこうした自炊ムードがより一層高まる中、Nadiaが今回注目したいのが、自宅で外食気分を味わう「おうち外食」という楽しみ方です。実際に、外食を控える代わりに"おうちの食事で外食気分を味わいたい"と思う人は「非常に思う（23.7%）」「まあまあ思う（47.1%）」を合わせて7割超にのぼりました。

おうちで作ればコスパ抜群◎！“あの店の味”を再現する『おうち外食レシピ』

このGWに家での食事に求めることとしては「節約食材を使い、家計を抑えつつ美味しく食べたい」「パパッと短時間で作れるが、手抜きに見えないレシピ」と言う声が多く挙がりました。

そこでNadiaでは、投稿された数多くの人気レシピの中から、身近な食材を主役に「あの店の味」を楽しめる『おうち外食レシピ』をピックアップ。外食で人気なメニューも、おうちで作れば材料費をグッと抑えつつ、ボリューム満点に楽しむことができます。

ぜひ今年のGWは、おうちでレストラン気分を満喫してみてはいかがでしょうか。

電子レンジとトースターで作るからラクちん♪

【ミラノ風ドリア】レンジ&トースターでお手軽！なのに本格的！ byRINATY（りなてぃ）さん

https://oceans-nadia.com/user/236306/recipe/492583

あのお店の人気メニューを再現！

＼ダブルソースが決め手／ディアボラ風チキン by長田知恵(つき)さん

https://oceans-nadia.com/user/95165/recipe/463842

ピリ辛でおいしい、辛味チキンをおうちで♪

家族からまた食べたいって言われる♪あのお店の辛味チキン風 by♪♪maron♪♪／青木ゆかりさん

https://oceans-nadia.com/user/153825/recipe/517069

ジューシーだけどさっぱり♪ご飯がすすむ！

【和風おろしそバーグ】お店のあの味☆ご飯が進む絶品おかず♪ by cotoさん

https://oceans-nadia.com/user/484627/recipe/439582

お米が主役のライスバーガーを手作りで！

おうちで手作り【ライスバーガーの作り方】 byDOI料理人さん

https://oceans-nadia.com/user/836829/recipe/504728

そのほかにも気になるデータ、レシピ等がございましたら、Nadia編集部までお気軽にお問い合わせください。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年4月時点で合計約8,100万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp