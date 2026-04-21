指先に、初夏のひかり。SMELLYから待望のシアーカラー3色が登場

株式会社アーバンリサーチ

「ありそうで無い色」がテーマのSMELLYのマニキュア。

新たに柔らかな空気を纏うシアーカラーの新色3色が登場します。

今回は「シアースキン」と「シアーマカロニ」、「シアーライム」の3色が新たに仲間入り。

シアーのカラーは一度塗りでほんのり色づき、重ねるほどに表情を変えるシアーテクスチャーは自分だけのニュアンスを楽しむのにぴったりです。

2026年4月24日(金)より、オンラインストアと各店舗にて販売をスタートします。

初夏の光に溶け込むような優しいカラーで、指先から夏を始めてみませんか？

シアーマカロニ

まろやかなとろみを感じるイエロー

シアースキン

肌馴染みの良いミルキーなピンク

シアーライム

フレッシュで柔らかいグリーン



マニキュア(https://www.urban-research.jp/shop/g/gSM26930-2261003/?_ga=2.68122193.1194678914.1776646542-37372211.1772172439)

品番：SM26930-2261003

価格：\1,100 (税込)

カラー：シアーマカロニ / シアースキン / シアーライム

（新色3色は4月24日以降に公開）

【販売開始日】

2026年4月24日(金)

【取り扱い店舗】

SMELLY HEP FIVE店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store15/15_1/)

URBAN RESEARCH Store(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/) SMELLY取り扱い店舗

URBAN RESEARCH DOORS(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/) SMELLY取り扱い店舗

KBF(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store6/) SMELLY取り扱い店舗

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store9/) SMELLY取り扱い店舗

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gSM26930-2261003/?_ga=2.166040062.1194678914.1776646542-37372211.1772172439)

※ 取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



SMELLY（@ smelly.jp(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fsmelly.jp%2F&source=omni_redirect)）

身に付けることでその人らしさがより一層引き立ち、隠れた自分の魅力を引き出してくれるような、 トレンドかつ高感度なアイテムをリーズナブルな価格で提案します。