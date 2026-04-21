福助株式会社

福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、2026年4月22日(水)～27日(月)の期間、阪急うめだ本店 9階 催場において開催されるイベント『七緒の「和トセトラ」2026 新緑 ～夏めくKIMONO～』に出店いたしますのでお知らせいたします。

このイベントは、着物雑誌『七緒』がプロデュースする、全国から厳選された和装店やブランドが集まる人気の出張販売イベントで、リユース着物の人気店や個性豊かな着物店が出店するほか、肌着・着つけ用品、和装小物、履き物などさまざまなアイテムのお買い物をお楽しみいただけます。さらに、着物暮らしがもっと楽しめるトークショーやイベントも多数予定しております。

当社は、「福助足袋」の豊富なラインナップをはじめとして、足袋づくりの技術と伝統を活かした生活雑貨ブランド「Tabeez」や足袋生地を使ったがま口ブランド「がま助」の雑貨なども販売いたします。さらに、期間中は足袋サイズ測定会を開催し、お客様の足にぴったりと合う足袋のご提案をいたします。

夏めく季節の和装シーンに活躍する肌着や小物、装いなど、この季節に合わせたアイテムが一堂に会するこの機会に、ぜひお立ち寄りください。

当社では、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するべく、今後も商品やサービスを通して皆さまに『福』をお届けしてまいります。

＜ 七緒の「和トセトラ」2026 新緑 ～夏めくKIMONO～ 概要 ＞

会期 ：2026年4月22日(水)～27日(月)

営業時間 ：午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時まで

所在地 ：阪急うめだ本店 9階 催場

（〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町８－７）

展開アイテム ：

・「福助足袋」 足袋（のびる綿足袋、麻足袋、夏足袋、接触冷感足袋、レース足袋）

・「Tabeez」 足袋スニーカー、スリッパ

・「がま助」 ミニポーチ、立て鏡

＜ 足袋サイズ測定会について ＞

実施日 ：2026年4月22日(水)～27日(月)

時間 ：午前10時 ～ 午後6時 ※最終日は、午後4時まで

場所 ： 阪急うめだ本店 9階 催場 「福助」販売ブース内

内容 ： 足袋の測定器を用い、お客様の足にぴったりのサイズの足袋をご提案いたします。

対象は「のびる綿足袋」となります。