まぶしさあふれる夏に、きらめく笑顔がいっぱい！！ディズニーホテルで楽しさあふれる最高の思い出をつくろう！

株式会社 ミリアルリゾートホテルズ(C)Disney

ディズニーホテルでは、2026年7月1日（水）～9月14日（月）の期間、夏の東京ディズニーリゾートへの旅行を家族でめいっぱい楽しめるコンテンツをご用意。パークで遊ぶだけではもったいない！ディズニーホテルなら、涼しく快適な空間で、ディズニーの魔法が覚めることのない特別な体験が叶います。

東京ディズニーランド(R)ホテルでは、ラリープログラムを楽しめる「東京ディズニーランドホテル・サマーアドベンチャー！」を実施！館内とミスティマウンテンズ・プール（屋外プール）のそれぞれで異なる内容がお楽しみいただけるプログラムを2種類ご用意します。

涼しい館内で、お子様のペースでゆっくりと楽しんでいただけるので小さなお子様連れのファミリーにも快適にお楽しみいただけます。ミスティマウンテンズ・プールでも、太陽の日差しがきらめくプールサイドで、ロストキッズが描いた宝物を探し出すラリープログラムをご用意。まぶしさあふれる夏にロストキッズになりきって宝物を探しちゃおう！

ディズニーアンバサダー(R)ホテルのレストランとパームガーデン・プール（屋外プール）では、“夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバル”がテーマの新イベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！シェフ・ミッキー（ブッフェ）には、今年もあのキャラクターが遊びに来るみたい！南国ムードに包まれた空間で太陽の恵みを感じながらワクワクした１日を過ごそう！

さらに、この期間限定でディズニーホテル宿泊者特典「ハッピーエントリー」の東京ディズニーシー(R)への入園が、ディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーランドホテルの宿泊ゲストも対象に。お目当てのアトラクションへ一足早く向かいたい！パークをより効率的に楽しみたい！そんな、家族の“やりたい”を叶えるハッピーなパーク体験を思う存分満喫しよう！

さまざまな楽しみ方ができるディズニーホテルで、あなただけの最高の思い出を作りましょう！

ロストキッズの仲間入り！？小さなお子様と一緒に楽しめるラリープログラムが登場

リーフレットイメージ(C)Disney

東京ディズニーランドホテルでは、ラリープログラムを楽しめる「東京ディズニーランドホテル・サマーアドベンチャー！」を実施！館内とミスティマウンテンズ・プール（屋外プール）のそれぞれで異なる内容がお楽しみいただけるプログラムを2種類ご用意します。

このプログラムは、ディズニー映画『ピーター・パン』に登場する、楽しいことが大好きで冒険心いっぱいの元気な子どもたち“ロストキッズ”が用意した仕掛けをめぐるプログラムです。

館内のラリープログラムでは、問題を解いていくと最後にキャストからオリジナルのシールをもらうことができます。ミスティマウンテンズ・プールでも、太陽の日差しがきらめくプールサイドで、ロストキッズが描いた宝物を探し出すプログラムを楽しめます。

涼しい館内でラリープログラムを楽しんだり、プールサイドでリゾート気分を満喫したり、お部屋でのんびりくつろぐのもホテルステイならでは。

お子様と一緒にロストキッズになりきって、ワクワクするような夏の思い出を作りましょう。

※ラリープログラムは東京ディズニーランドホテル宿泊者限定となります。

※館内でお楽しみいただけるラリープログラムのリーフレットは、客室にご用意しています。

※プール利用者限定ラリープログラムの体験用カードは、プール入場後に小学生以下のお子さまにお渡しします。

※ミスティマウンテンズ・プールは別途ご利用料金がかかります。

※大人の方と一緒の体験をおすすめします。

東京ディズニーランドホテルで夏の期間お楽しみいただけるコンテンツの詳細は、特設サイト(https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/special/tdh/summer2026/?utm_id=D007_M006_00001113&utm_medium=other&utm_source=Webnews_TDH_summer&utm_campaign=Webnews_TDH_summer)をご確認ください。

南国ムードいっぱいのディズニーアンバサダーホテルで子どもの笑顔がはじける！夏の新イベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催

館内体験イメージ(C)Disneyプール体験イメージ(C)Disney(C)Disney

ディズニーアンバサダーホテルのすべてのレストランとパームガーデン・プール（屋外プール）では、“夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバル”がテーマの新イベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！お子様と一緒に南国気分を満喫しながら、見た目にも楽しいメニューやドリンクをお楽しみください。

シェフ・ミッキー（ブッフェ）では、バナナの葉で包み蒸しあげたレモングラス香る白身魚のラウラウや、パイナップルソースで楽しむ国産ポークのロースト、黒コショウがアクセントのマカダミアナッツとチーズのブレッドなど南国気分を感じられる彩り豊かなハワイアンスタイルのブッフェ料理をご用意します。また、ディズニーアンバサダーホテルの宿泊者限定でご利用いただける、「ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチ」では、今年もミッキーマウスとスティッチがゲストの皆さまのテーブルをそれぞれ順番に訪れます。その他にも、エンパイア・グリル（カリフォルニア料理）の国産牛をワイルドに焼き上げた豪快な料理を楽しめるコースメニューや、ハイピリオン・ラウンジ（ロビーラウンジ）の夏にぴったりな爽快感を感じさせるケーキセット、チックタック・ダイナー（デリカフェ）のトロピカルフルーツを使用した太陽の恵みを感じられるスペシャルメニューなどが登場します。

※レストランによってメニューの提供期間が異なります。

シェフ・ミッキー グリーティングイメージ(C)Disneyシェフ・ミッキー ブッフェ（ランチ/ディナー共通）(C)Disneyエンパイア・グリル スペシャルディナー(C)Disneyハイピリオン・ラウンジ ケーキセット(C)Disneyチックタック・ダイナー スペシャルセット(C)Disney

夏季限定でオープンするパームガーデン・プールでは、このイベントをテーマにした装飾やフォトスポット、プールサイドでお楽しみいただけるスペシャルメニューなどが登場し、常夏気分を一層盛り上げます。プールには、水深が浅いキッズエリアもあるので、小さなお子様連れでも安心して楽しめます。また、ディズニーアンバサダーホテル宿泊者以外でもご利用いただける、お食事付きのナイトプールプラン「パームガーデン・プール“リゾート・サマー・ナイト”」が今年も登場（要事前予約）。心地よい夜風を感じながら、特別なプールタイムをお楽しみください。

パームガーデン・プール 体験イメージ(C)Disneyパームガーデン・プール スペシャルドリンク(C)Disneyパームガーデン・プール シェイブアイス(C)Disney

パームガーデン・プール リゾート・サマー・ナイト(C)Disney

※パームガーデン・プールは7月1日（水）～9月6日（日）の期間、8:00~18:00（最終受付 17:30）にてオープン（宿泊者限定）。

※パームガーデン・プール“リゾート・サマー・ナイト” (ナイトプール）は7月18日（土）～9月14日（月）の期間オープン。

ディズニーアンバサダーホテルで夏の期間お楽しみいただけるコンテンツの詳細は、特設サイト(https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/memory/dah/summer2026/?utm_id=D007_M006_00001114&utm_medium=other&utm_source=Webnews_DAH_summer&utm_campaign=Webnews_DAH_summer)をご確認ください。

パークを最大限楽しもう！！一足先に、家族のワクワクが始まる特別な体験を

ハッピーエントリー利用イメージ(C)Disney

ディズニーホテル宿泊ゲストは、チェックイン日を除く滞在日・チェックアウト日において、各パークの専用エントランスから一般ゲストより早く入園を開始するディズニーホテル宿泊者特典「ハッピーエントリー」をご利用いただけます。

これまで、東京ディズニーシーへの入園は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R)と東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの宿泊ゲストのみが対象でしたが、2026年7月1日（水）～9月14日（月）の入園においては、ディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーランドホテルの宿泊ゲストも、期間限定で東京ディズニーシーへ入園可能となります。

これにより、一般ゲストより一足早くパークへ入園を開始して、パークをより効率的に楽しみたい！お目当てのアトラクションへ一足早く向かいたい！そんな、家族の“やりたい”を叶えるハッピーなパーク体験をお楽しみいただけることでしょう。

特別な一日を最高のスタートで迎えるためのディズニーホテルならではの宿泊者特典を是非ご活用ください！

※ご宿泊されるホテルによって、特典をご利用いただけるパークが異なります。

ディズニーホテル宿泊者特典「ハッピーエントリー」の詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト(https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/topics/info/happy_entry.html)をご確認ください。

【ディズニーホテルについて】

「ディズニーホテル」は、国内にある６つのディズニーブランドのホテル※の総称です。個性あふれる６つのホテルは、「ラグジュアリー」「デラックス」「モデレート」「バリュー」の４つのホテルタイプに分かれており、ゲストの皆さまの滞在スタイルやニーズに合わせてお選びいただけます。各ホテルの館内や客室には、ディズニー映画やディズニーキャラクターのモチーフが散りばめられており、まるでディズニーの魔法の世界に入り込んだかのような非日常的な空間が広がっています。また、宿泊ゲストはパークの開園前に一般ゲストより一足早く入園を開始できる「ハッピーエントリー」などの宿泊者特典を利用でき、特別なパーク体験をお楽しみいただけます。

※東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダー(R)ホテル」、「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R)」、「東京ディズニーランド(R)ホテル」、「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー(R)ホテル」、「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」は、株式会社ミリアルリゾートホテルズ（株式会社オリエンタルランドの100％出資子会社）が運営・経営しています。また、新浦安エリアにある「東京ディズニーセレブレーションホテル(R)」は、株式会社ブライトンコーポレーション（株式会社ミリアルリゾートホテルズの100％出資子会社）が運営・経営しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FF0yF5ty5No ]

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