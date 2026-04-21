警備事業者向け一元管理システム「警備フォース」、法定備付書類のクラウド管理でDXを実現

アトミックソフトウェア株式会社

警備事業者向け一元管理システム「警備フォース」を提供するアトミックソフトウェア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：畠中 翔一）は、法定備付書類をはじめとした帳票の作成や保存、出力に対応した機能を提供開始します。

■ 警備業界が抱える構造的な課題

警備業界では人手不足と高齢化が深刻化しており、管理部門においても慢性的なリソース不足が続いています。そのような状況下でも、警備業法が義務付ける法定備付書類の作成や管理は欠かすことのできない業務です。

しかし、法定備付書類は種類が多く、それぞれに作成タイミングと保存期間が定められています。多くの会社で紙やExcelで管理するなかで、日常業務に追われながらこれらを適切に維持し続けることは容易ではなく、転記ミスや更新漏れが生じやすい構造になっています。書類の不備は、公安委員会による是正指導、場合によっては営業停止処分にも直結する経営リスクとなりえます。

また、書類管理の問題は、法的リスクだけではありません。警備会社にとって、警備員への適切な教育や指導はサービス品質の根幹です。誰がどのような教育、指導を受けたかを組織として正確に把握し継続的に管理できることは、警備業を営む上での信頼につながります。コンプライアンスの遵守がより重要視される昨今、管理体制を可視化し、確かな記録をいつでも提示できる仕組みを持つことで発注元企業の要望に応えることができます。

こうした状況を背景に、警察庁は令和7年12月に警備業界に向けた「省力化投資促進プラン」を策定し、法定備付書類の管理のITシステム化を省力化に向けた取り組みの一つとして明示しました。2026年からの4年間を「集中省力化投資期間」と位置付け、業界全体でのDX推進を国として後押しする姿勢を明確にしています。警備フォースは、こうした業界全体の変化に応えるべく、今回の法定備付書類DX化機能の提供を開始しました。

■ 本機能で変わること

書類作成の工数を減らし、管理を日常業務に組み込める

紙やExcelで作成していた法定備付書類を、システム上で効率的に作成できます。教育計画書と教育実施簿の連携や教育実施状況が警備員名簿に自動反映されるなど、書類間の情報連携を実現しているため入力の手間が減り、転記ミスも起きにくくなります。作成した書類はそのままシステム上に一元保存されるため、「どこに何があるか分からない」という状況が解消され、管理担当者が日常業務の中で書類管理を継続できる体制が整います。また、管理者が複数いる場合でも同時にアクセスできるため、組織全体で書類管理を分担しながら一元的に運用できます。

法令対応を適正に維持し、必要なときにすぐ対応できる

警備業法が定める書類をシステム上で一元管理することで、作成漏れや期限超過のリスクを抑えられます。書類の不備が是正指導や行政処分につながるリスクを低減できます。作成・保存した書類はいつでもPDFで出力できるため、立入検査の通知を受けた際も必要な書類を探し直す手間がなく、いつでも対応できる状態を保てます。

■「警備フォース」とは

「警備フォース」は、1号・2号警備をおこなう警備事業者向けの一元管理システムです。管制業務から請求や給与といったバックオフィス業務のほか売上分析や帳票管理などの経営機能まで、警備業に必要な業務を一気通貫で管理することができます。北海道から沖縄まで全国各地の警備会社様にご利用いただいております。IT導入補助金2025年の認定を受けており、最大50%の補助を受けての導入が可能です。

サービスサイト：https://service.keibi-force.com/

■アトミックソフトウェア株式会社について

会社名：アトミックソフトウェア株式会社

代表取締役CEO：畠中 翔一

所在地：東京都品川区西五反田3丁目6-21 住友不動産西五反田ビル4階

設立：2020年11月

事業内容：

クリニック向けのオールインワンSaaS「medicalforce」の開発・提供

警備事業者向け一元管理システム「警備フォース」の開発・提供

コーポレートサイト：https://atomic-software.co.jp/