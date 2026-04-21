「JUN＆ROPE‘」ウエア契約の高橋彩華選手が「KKT杯バンテリンレディスオープン」で激闘を制し今季2勝目！

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が展開するゴルフウエアブランド「JUN＆ROPE’（ジュン アンド ロペ）」は、当ブランドウエア契約の高橋彩華選手が、2026年4月17日（金）から4月19日（日）の3日間開催された「KKT杯バンテリンレディスオープン」（熊本空港カントリークラブ）にて見事優勝を果たしたことをお知らせいたします。

今大会の勝利により、高橋選手は今季2勝目（ツアー通算4勝目）を達成。さらに、4月20日（月）に行われた日本予選会も突破し、本年6月に開催される海外メジャー「全米女子オープンゴルフ選手権」への出場権を獲得しました。

最終日は首位争いがもつれる展開となり、実力者同士による一騎打ちとなりました。一打一打が勝敗を分ける緊張感の中でも冷静なプレーを続け、最後まで集中力を切らすことなく勝利を掴み取りました。まさに“伸ばし合い”を制した、ハイレベルな優勝となりました。

また、今季はすでに複数の試合で優勝を果たすなど、安定したパフォーマンスを継続しており、シーズンを通じたさらなる活躍が期待されています。難コースに真っ向から挑み、最後まで攻めの姿勢を貫いた高橋選手の活躍を、「JUN＆ROPE’」のウエアが最も近くで支えられたことを、心から嬉しく思います。私たちはこれからも、機能性とデザインを兼ね備えたウエアを通じて、高みを目指すアスリートの挑戦を足元から力強くバックアップしてまいります。

【高橋彩華選手コメント】

「みなさんの温かい声援のおかげで、最後まで自分らしいゴルフを貫くことができました。今シーズン2勝目をこんなに早く挙げられて本当に嬉しいです。お気に入りのウエアは着心地もよく、最後まで集中力を切らさずにプレーできました。3勝目、そしてメジャー制覇を目指して頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします！」

■高橋 彩華（たかはし さやか）選手プロフィール

生年月日：1998年7月24日生まれ

出身地：新潟県

「JUN&ROPE」ウエア契約選手（2020年より）

偶然にも、前回優勝したヤマハレディースオープン葛城の最終日に着用していたモデルのカラーバリエーション高橋プロ最終日着用ウエア

ストレッチテレコボトルネック半袖プルオーバー

ERM56000

上代｜\18,700

カラー｜白、黒

サイズ｜S、M、L、XL



しっとりとした肌触りと程よいハリ感が魅力のテレコ素材を使用。

シャープなパネル切替が、すっきりとした美しいシルエットを引き立てます。デザイン性と着脱のしやすさを兼ね備えたフロントジップに、新鮮なボトルネックデザインで首元をすっきり見せる一着です。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/jun-and-rope/product/tops/tshirt-cutsew/ERM56000

【JUN&ROPE】

ブランドサイト｜https://www.junandrope.jp/

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