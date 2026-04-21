”わたしに似合う暮らし”を、市民の姿で。流山市ブランディングサイト「ながれやまStyle」市民モデルの新ビジュアルを公開

流山市

千葉県流山市（市長：井崎義治）は、流山市ブランディングサイト「ながれやまStyle」において、公募で選ばれた市民モデルを起用した新ビジュアルを公開しました。あわせて、市民モデルのインタビュー記事を掲載し、市民の視点から見た流山での暮らしの魅力を発信しています。

流山市のブランディング戦略

流山市では、平成22年度から市民をモデルに起用し、「母になるなら、流山市。」「父になるなら、流山市。」のキャッチコピーのもと、PR広告やブランディングサイトのキービジュアル等に活用してきました。

今回公開した新ビジュアルでは、流山市で暮らすご家族の自然な表情や日常の空気感を通じて、本市ならではの魅力をより身近に感じていただけることを目指しました。市民の等身大の姿を伝えることで、移住や定住を考える方々に、流山での暮らしをより具体的に思い描いていただける発信につなげていきます。

流山市ブランディングサイト「ながれやまStyle」は、「わたしに似合う暮らしをつくる」をコンセプトに、都心へのアクセスの良さと森やみどりのある暮らし、そして市民それぞれの自分らしい生き方を紹介するサイトです。サイト内では、多様な暮らしのロールモデルを紹介するマガジン記事を掲載し、随時更新しています。

・ながれやまStyle

https://brand.city.nagareyama.chiba.jp/

今後も、市民の声や暮らしの実感をもとにした動画コンテンツや各種ページ展開を通じて、流山市での暮らしの魅力をさらに発信してまいります。

市民モデルが語る、流山での暮らし

今回公開したインタビュー記事では、市民モデルが流山での暮らしの魅力を自身の言葉で語っています。記事では、帰ってくるとほっとできる穏やかさや、身近な場所で家族のお出かけや食の楽しみが広がることなどが紹介されています。あわせて、まちの中に緑が多く、子どもが日常の中で自然に触れながらのびのび育っていけること、公園やイベント、子どもの居場所が身近にあることなど、子育て世帯にとっての流山の心地よさも語られています。

こうした市民の声は、数字や機能だけでは伝わりにくい、暮らしの実感そのものです。流山市は今後も、市民モデルやマガジン記事を通して、流山での暮らしの具体像や、このまちならではの価値を、市内外へ丁寧に届けてまいります。

まちの魅力を体現する市民のストーリーを紹介する「ながれやまStyleマガジン」

流山市には、地域の中で課題の解決に関わりながら、自分らしい暮らしや働き方を実践している市民が多くいます。こうした市民の姿は、「母になるなら、流山市。」「父になるなら、流山市。」という本市のブランドメッセージや、「市民の知恵と力が活きるまち」という流山市の価値を体現するものでもあります。

「ながれやまstyleマガジン」では、その具体像を紹介することで、市内だけでなく転入ターゲットに対しても、流山市への興味・関心や共感につながるよう発信していきます。

・ながれやまstyleマガジン

https://brand.city.nagareyama.chiba.jp/magazine/

流山市について

千葉県流山市は、千葉県北西部に位置し、豊かな自然環境と都心へのアクセスの良さを兼ね備えた「都心から一番近い森のまち」として、子育て世代を中心に人口が増え続けているまちです。これまで、市のキャッチコピー「母になるなら、流山市。」「父になるなら、流山市。」を軸にプロモーションを展開してきました。今後、人口減少社会を見据える中で、流山市では「住み続ける価値の高いまち」として都市ブランドを確立するため、シティプロモーションからブランディングへと取り組みを発展させています。

◇総人口 216,350人（令和8年4月1日現在）

◇人口増減率 全国の市で１位

（2016～2021年 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」より）

・流山市HP「人口増加中」

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/appeal/1003878/1003882.html

・過去の首都圏駅広告

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/appeal/1004028/1004029.html

本件に関する問い合わせ先

流山市 総合政策部 マーケティング課

TEL：04-7150-6308

E-mail：market@city.nagareyama.chiba.jp