埼玉に来たら、これだけは食べてほしい！「埼玉グルメプロジェクト」が始動！

一般社団法人埼玉県物産観光協会

一般社団法人埼玉県物産観光協会（会長：朝霧重治）は、令和８年度埼玉グルメプロジェクトを始動いたしました。その一環として、埼玉県のおすすめ飲食店に関する一般参加型アンケート調査「私のイチ推し！埼玉グルメ大募集！」を明日４月２２日（水）から開始することといたしましたのでお知らせいたします。

■埼玉グルメプロジェクトの概要

本プロジェクトでは、埼玉県にゆかりのある方々から「イチ推しグルメ店」を募集し、その中から30店舗を選定いたします。選定された飲食店は、特設サイトやグルメマップ等で広く紹介し、周辺の観光スポットとあわせて楽しめる県内の周遊企画を実施します。

■募集概要

「埼玉に来たら、これだけは食べてほしい！」そんな、あなたが自信を持ってオススメするイチ推しメニューと、その飲食店を募集します。皆様の熱いメッセージとともに、ぜひ教えてください。

■募集期間

４月２２日（水）９：００ ～７月１５日（水）

■応募対象者

埼玉にゆかりがある方(例：県内在住の方、県内在勤・在学の方、実家が県内の方等)

■応募方法

「埼玉グルメプロジェクト」特設HP内応募フォームURL

https://chocotabi-saitama.jp/special/gourmetproject/

テレ玉アプリ内応募フォームURL

https://www.teletama-app.jp/view/location.html?id=fRiQhPRSxIwLQLaoboLvjA%3D%3D

上記から必要な情報を入力。何回でも投稿できるので、複数のメニューの登録可能。

(同じメニューについては１人１回まで)

■アンケート内容

県内飲食店でイチ推しのお店の名称、店舗の市町村名、イチ推しメニュー、イチ推しの理由等

■プレゼント (総勢１５０名)

カタログギフト埼玉の恵み

推しグルメをご紹介いただいた方には、総勢150名に抽選で県産品などステキなプレゼントが当たるチャンス！

・カタログギフト埼玉の恵み 5,000円分 ３０名

・埼玉ブランド米 ５キロ １０名

・QUOカードPay 1,000円分 ２０名

・QUOカードPay 500円分 ９０名

※「埼玉推しグルメ店」の選定は、応募数だけではなく、エリアやジャンル、周遊観光においての

バランスを加味し、事務局により選定されます。

キャンペーンに関するお問い合わせ先

一般社団法人埼玉県物産観光協会

埼玉県グルメプロジェクト事務局（株式会社テレビ埼玉内）

Mail info@saitamagourmet-pj.com