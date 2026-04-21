三陸沖を震源とする最大震度5強の地震(4月20日16：53頃発生)について、『ProP biz（プロップビズ）緊急地震速報配信サービス』の配信状況をお知らせいたします。

南海電設株式会社

4月20日(月)16時53分頃、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。青森県の階上町(はしかみちょう)で震度５強を観測したほか、北海道から近畿地方にかけて震度５弱～１が観測されています。被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。

※気象庁HP: https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/20a/202604201800.html

本リリースでは、青森県から近畿地方にかけて強い揺れを観測した本地震について、南海電設株式会社（本社：大阪府大阪市）が提供する緊急地震速報配信サービス『ProP biz（プロップビズ）』における配信状況と実施すべき防災対応をご案内させていただきます。

今回発生した地震について、震源地に近い地域の弊社配信状況についてお知らせいたします。

※猶予秒数は受信端末の推定値です。実際の揺れと差が生じる場合があります

参照資料：気象庁発表資料「令和８年４月20日16時53分頃の三陸沖の地震について」

（https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/20a/kaisetsu202604201800.pdf）を加工して作成

南海電設株式会社が提供する緊急地震速報配信サービス『ProP biz（プロップビズ）』（以下「ProP bizサービス」）は、地震の揺れが到達する前に予測情報を配信することで、企業や施設の防災対策に役立っています。

※ProP bizのHPはこちら：https://ProPbiz.jp/

今回の地震発生により、気象庁は4月20日19時30分に『北海道・三陸沖後発地震注意情報』を発表しました。2025年12月に発表された青森県東方沖を震源とした地震以降2回目の発表となります。

※気象庁HP: https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/20a/202604201800.html

なお、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけての巨大地震の想定震源域では、新たな大規模地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まっていると考えられます。

今後、もし大規模地震が発生すると、巨大な津波が到達したり、強い揺れとなる可能性があります。

後発地震注意情報が発表されている今こそ、日頃からの地震への備えの再確認を行いましょう。

■防災対応（住民）

■防災対応（事業者等）

参照資料：内閣府発表資料「北海道・三陸沖後発地震注意情報 の発表に伴いとるべき防災対応」

（https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/20b/nceq02.pdf）を加工して作成

■地震発生時の受信デモはこちら（実際の音声が流れますのでご注意ください）：

https://ProPbiz.jp/wp-content/themes/nankai/video/index/demo.mp4

私たちのサービス名『ProP biz（プロップビズ）』には、「Protect People（人々を守る）」という強い想いが込められています 。地震は時期も場所も選びません。南海電設は、高度な配信技術と24時間365日の監視体制により、全国の施設とそこで過ごす人々の安全を支え続けます 。

南海電設株式会社

・東日本防災営業課：03-6757-1050

・西日本防災営業課：06-4967-6181

ホームページからのお問い合わせ：https://propbiz.jp/form/

南海電設ホームページ：https://propbiz.jp/