【JAF京都】新緑美しい嵐山-高雄パークウエイでJAFコラボイベントを開催!
一般社団法人 日本自動車連盟
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）京都支部（支部長 中村正人）は、5月17日（日）に、嵐山-高雄パークウエイ（京都市右京区）で「嵐山-高雄パークウエイ×JAFコラボイベントを開催します。
嵐山-高雄パークウエイ イメージ
当日限定！ドライブスタンプラリー
子ども安全免許証 イメージ
子ども安全免許証
2026年5月17日（日） 11:00～16:00
■イベント詳細
https://jaf.link/arashiyama-takao-parkway-jafevent
内容は予告なく変更となる場合があります
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）京都支部（支部長 中村正人）は、5月17日（日）に、嵐山-高雄パークウエイ（京都市右京区）で「嵐山-高雄パークウエイ×JAFコラボイベントを開催します。
JAF京都支部では、府内の観光振興を目的として、協定自治体や関連団体と連携し、JAF会員向けのイベントを定期的に開催しています。今回のイベントでは、嵐山-高雄パークウエイ内を巡り、ドライブを楽しみながら参加できるスタンプラリーの実施や「子ども安全免許証」の発行を行います。
イベントコンテンツ内容
嵐山-高雄パークウエイ イメージ
当日限定！ドライブスタンプラリー
以下スポットを巡ってスタンプを集めると、「JAFオリジナルグッズ」と「嵐山-高雄パークウエイ賞品（先着50名）」をプレゼント！
【スタンプスポット】
１.小倉山展望台
２.保津峡展望台
３.水辺のバーベキューコーナー
【プレゼント引換場所】
JAFブース（観空台遊園地駐車場）
子ども安全免許証 イメージ
子ども安全免許証
交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカードを無料で発行します。
お子さまの顔写真入りで作成でき、イベントの記念としてもお楽しみいただけます。
【発行場所】
JAFブース（観空台遊園地駐車場）
イベント概要
■日時
2026年5月17日（日） 11:00～16:00
■場所
嵐山-高雄パークウエイ
（京都府京都市右京区梅ヶ畑檜社町11番地 高雄口ゲート）
■参加料
無料/どなたでもご参加いただけます
※嵐山-高雄パークウエイ通行料別途要（JAF会員優待あり）
■イベント詳細
以下ウェブサイトをご参照ください
https://jaf.link/arashiyama-takao-parkway-jafevent
■注意事項
内容は予告なく変更となる場合があります
また雨天の場合、中止または内容を変更させていただく場合があります