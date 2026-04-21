【JAF京都】新緑美しい嵐山-高雄パークウエイでJAFコラボイベントを開催!

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一般社団法人　日本自動車連盟

　JAF（一般社団法人日本自動車連盟）京都支部（支部長　中村正人）は、5月17日（日）に、嵐山-高雄パークウエイ（京都市右京区）で「嵐山-高雄パークウエイ×JAFコラボイベントを開催します。

　JAF京都支部では、府内の観光振興を目的として、協定自治体や関連団体と連携し、JAF会員向けのイベントを定期的に開催しています。今回のイベントでは、嵐山-高雄パークウエイ内を巡り、ドライブを楽しみながら参加できるスタンプラリーの実施や「子ども安全免許証」の発行を行います。


イベントコンテンツ内容


嵐山-高雄パークウエイ　イメージ
当日限定！ドライブスタンプラリー

以下スポットを巡ってスタンプを集めると、「JAFオリジナルグッズ」と「嵐山-高雄パークウエイ賞品（先着50名）」をプレゼント！



【スタンプスポット】


１.小倉山展望台


２.保津峡展望台


３.水辺のバーベキューコーナー



【プレゼント引換場所】


JAFブース（観空台遊園地駐車場）







子ども安全免許証　イメージ
子ども安全免許証

交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカードを無料で発行します。


お子さまの顔写真入りで作成でき、イベントの記念としてもお楽しみいただけます。



【発行場所】


JAFブース（観空台遊園地駐車場）





イベント概要

■日時


2026年5月17日（日）　11:00～16:00
■場所


嵐山-高雄パークウエイ


（京都府京都市右京区梅ヶ畑檜社町11番地　高雄口ゲート）


■参加料


無料/どなたでもご参加いただけます


※嵐山-高雄パークウエイ通行料別途要（JAF会員優待あり）


■イベント詳細
以下ウェブサイトをご参照ください


https://jaf.link/arashiyama-takao-parkway-jafevent
■注意事項


内容は予告なく変更となる場合があります
また雨天の場合、中止または内容を変更させていただく場合があります