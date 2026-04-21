【JAF京都】新緑美しい嵐山-高雄パークウエイでJAFコラボイベントを開催!

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）京都支部（支部長 中村正人）は、5月17日（日）に、嵐山-高雄パークウエイ（京都市右京区）で「嵐山-高雄パークウエイ×JAFコラボイベントを開催します。



JAF京都支部では、府内の観光振興を目的として、協定自治体や関連団体と連携し、JAF会員向けのイベントを定期的に開催しています。今回のイベントでは、嵐山-高雄パークウエイ内を巡り、ドライブを楽しみながら参加できるスタンプラリーの実施や「子ども安全免許証」の発行を行います。

イベントコンテンツ内容

嵐山-高雄パークウエイ イメージ当日限定！ドライブスタンプラリー

以下スポットを巡ってスタンプを集めると、「JAFオリジナルグッズ」と「嵐山-高雄パークウエイ賞品（先着50名）」をプレゼント！

【スタンプスポット】

１.小倉山展望台

２.保津峡展望台

３.水辺のバーベキューコーナー

【プレゼント引換場所】

JAFブース（観空台遊園地駐車場）

子ども安全免許証 イメージ子ども安全免許証

交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカードを無料で発行します。

お子さまの顔写真入りで作成でき、イベントの記念としてもお楽しみいただけます。

【発行場所】

JAFブース（観空台遊園地駐車場）

イベント概要

■日時

2026年5月17日（日） 11:00～16:00

■場所

嵐山-高雄パークウエイ

（京都府京都市右京区梅ヶ畑檜社町11番地 高雄口ゲート）

■参加料

無料/どなたでもご参加いただけます

※嵐山-高雄パークウエイ通行料別途要（JAF会員優待あり）

■イベント詳細

以下ウェブサイトをご参照ください

https://jaf.link/arashiyama-takao-parkway-jafevent

■注意事項

内容は予告なく変更となる場合があります

また雨天の場合、中止または内容を変更させていただく場合があります