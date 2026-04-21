SOMOSOMO主催企画「VS VS SOMO」開催決定！芸人ユニット「スマイルフレンズ」（カナメストーン × 野澤輸出 × 橋本ン。）とのツーマンライブが実現。チケットはTIGETにて独占販売中
「VS VS SOMO -Road to EX THEATER 2MAN LIVE-」が2026年5月21日(木)に北沢タウンホール（東京都世田谷区北沢2-8-18）にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中です。
SOMOSOMO主催企画「VS VS SOMO」が2026年5月21日（木）に北沢タウンホールにて開催されます。ゲストには、カナメストーン × 野澤輸出 × 橋本ン。によるユニット「スマイルフレンズ」を迎えます。
チケットはTIGETにて独占販売中です。
■「VS VS SOMO -Road to EX THEATER 2MAN LIVE-」●開催概要
開催日：2026年5月21日(木)
会場：北沢タウンホール
時間：開場 18:00 / 開演 18:30
●会場アクセス
北沢タウンホール
東京都世田谷区北沢2-8-18
小田急線 下北沢駅 東口 徒歩５分
京王井の頭線 下北沢駅 京王中央口 徒歩５分
●チケット情報
▼前方指定席
料金：6,000円（税込）
期間：2026年4月20日(月) 18:00 ～ 2026年5月8日(金) 23:59
▼一般指定席
料金：4,000円（税込）
期間：2026年4月20日(月) 19:00 ～ 2026年5月8日(金) 23:59
チケット販売ページ：https://tiget.net/events/481337
●出演者
SOMOSOMO/カナメストーン/野澤輸出/橋本ン。
●主催
HASYAGE jp
●制作
Makee from TIGET
■TIGET (チゲット)
TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。
サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU
【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp