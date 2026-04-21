ジャネット・ジャクソン、J-WAVE 生出演決定！ クリス・ペプラーの番組にゲスト登場『MIDDAY LOUNGE』4月22日（水）放送
ジャネット・ジャクソン
ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜～木曜13:30～16:30に生放送でお届けしている番組『MIDDAY LOUNGE』。グローバルなルーツを持つ個性豊かなナビゲーターたちが、リスナーを「新しい自分、新しい世界と出会う旅」へと誘う3時間の生放送プログラムです。月曜日はハリー杉山、火曜日は市川紗椰、水曜日はクリス・ペプラー、木曜日はジョン・カビラが曜日替わりでナビゲーターを務めています。
明日4月22日（水）の放送には、6月に来日公演を控える世界的ポップ・アイコン、ジャネット・ジャクソンがゲストで生出演！
水曜日のナビゲーター・クリス・ペプラーとともに、来日公演への思いや日本のファンへのメッセージなど、ここでしか聴けない貴重なトークをたっぷりとお届けします。
クリス・ペプラー
ぜひお聴き逃しなく！
なお、放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能です。
▼radikoで聴く
4月22日(水）： https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422133000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422133000)
▼日本限定スペシャル公演についてはこちら
https://www.j-wave.co.jp/event/17721-202606.htm
【イベント概要】
イベント名：JANET JACKSON JAPAN 2026
開催日時：
・6月13日（土）OPEN 16:30 / START 18:00
・6月14日（日）OPEN 15:30 / START 17:00
会場：Kアリーナ横浜
料金：
・VIP席：65,000円（税込）
※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付き
※6月14日（日）SOLD OUT※
・SS席：35,000円（税込）
・S席：22,000円（税込）
・A席：18,000円（税込）※両日ともにSOLD OUT※
問い合わせ：ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00～15:00）
来日公演特設サイト：https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/
後援：J-WAVE（81.3FM）
【番組情報】
放送局：J-WAVE(81.3FM)
番組名：MIDDAY LOUNGE
放送日時：2026年4月22日（水）13:30～16:30
ナビゲーター：クリス・ペプラー
ゲスト：ジャネット・ジャクソン
番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/middaylounge/
番組X：https://x.com/middaylounge813
番組Instagram：https://www.instagram.com/middaylounge/
ハッシュタグ：#ML813