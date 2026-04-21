ジャネット・ジャクソン、J-WAVE 生出演決定！　クリス・ペプラーの番組にゲスト登場『MIDDAY LOUNGE』4月22日（水）放送

株式会社J-WAVEジャネット・ジャクソン

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜～木曜13:30～16:30に生放送でお届けしている番組『MIDDAY LOUNGE』。グローバルなルーツを持つ個性豊かなナビゲーターたちが、リスナーを「新しい自分、新しい世界と出会う旅」へと誘う3時間の生放送プログラムです。月曜日はハリー杉山、火曜日は市川紗椰、水曜日はクリス・ペプラー、木曜日はジョン・カビラが曜日替わりでナビゲーターを務めています。

明日4月22日（水）の放送には、6月に来日公演を控える世界的ポップ・アイコン、ジャネット・ジャクソンがゲストで生出演！

水曜日のナビゲーター・クリス・ペプラーとともに、来日公演への思いや日本のファンへのメッセージなど、ここでしか聴けない貴重なトークをたっぷりとお届けします。

クリス・ペプラー

ぜひお聴き逃しなく！

なお、放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

4月22日(水）： https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422133000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422133000)

▼日本限定スペシャル公演についてはこちら

https://www.j-wave.co.jp/event/17721-202606.htm

【イベント概要】

イベント名：JANET JACKSON JAPAN 2026

開催日時：

・6月13日（土）OPEN 16:30 / START 18:00

・6月14日（日）OPEN 15:30 / START 17:00

会場：Kアリーナ横浜

料金：

・VIP席：65,000円（税込）

※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付き

※6月14日（日）SOLD OUT※

・SS席：35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）※両日ともにSOLD OUT※

問い合わせ：ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00～15:00）

来日公演特設サイト：https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

後援：J-WAVE（81.3FM）

【番組情報】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：MIDDAY LOUNGE

放送日時：2026年4月22日（水）13:30～16:30

ナビゲーター：クリス・ペプラー

ゲスト：ジャネット・ジャクソン

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/middaylounge/

番組X：https://x.com/middaylounge813

番組Instagram：https://www.instagram.com/middaylounge/

ハッシュタグ：#ML813