ATOMica、ATOMica宮崎 × JA共済の共催で「自転車交通安全ゲーム」を用いたイベントを開催

株式会社ATOMica

株式会社ATOMicaは、全国共済農業協同組合連合会（以下、JA共済）との共催で、2026年5月21日（木）に、運営するコワーキング施設「ATOMica宮崎」にて、自転車の交通ルールを楽しく学ぶイベント『自転車交通安全ゲーム体験会』を開催いたします。

■イベント実施の背景

昨今、自転車の交通違反厳罰化やヘルメット着用の努力義務化など、自転車を取り巻くルールが大きく変化しています。そうした中、ATOMica宮崎をご利用されるお客様から「自転車ルールに関する知識のアップデートができるイベントを開催してほしい」という声をいただきました。

それを受け、地元警察署へ相談したところ、JA共済が提供するWebコンテンツ「自転車交通安全ゲーム」を活用した学習をご紹介いただき、JA共済様との連携の上、同コンテンツを活用した啓発イベントを「共催」という形で実施する運びとなりました。

■実施概要

- 内容： ATOMica宮崎 × JA共済 共催『自転車交通安全ゲームで学ぶ！新ルール』- 日時： 2026年5月21日（木） 19:00～20:30- 会場： ATOMica宮崎（宮崎市橘通西３丁目１０－３２ 宮崎ナナイロ東館 8F）- 参加費： 無料- 対象： 高校生以上- 主催： ATOMica宮崎- 共催： ＪＡ共済連宮崎- 申込： https://forms.gle/i87CfeZi9Yz39eUt8

■JA共済 自転車交通安全ゲームについて

ドラマ仕立ての動画を視聴し、併せて付属資料を活用して授業を行うことで、交通ルールを守る重要性や、日常の何気ない行動に潜む危険を正しく理解できるようになるミステリーゲーム風のコンテンツ。日ごろから交通事故の未然防止活動に取り組んでいるJA共済が、令和８年４月から、自転車へ「交通反則通告制度（通称：青切符）」が導入されることを機に未来を担う若者の健全な育成と安全な環境づくりに貢献することを目的に製作した。

【WebサイトURL】https://social.ja-kyosai.or.jp/bicycle_rules01

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、全国でソーシャルコワーキング(R)事業を展開する創業7年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なパートナーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。各施設に常駐するコミュニティマネージャーを中心に、場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年4月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 ワークスタイリング日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com