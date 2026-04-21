【新潟医療福祉大学】７資格で国家試験合格率100％を達成！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学（以下、本学）では、理学療法士、作業療法士、義肢装具士、視能訓練士、救急救命士、助産師、精神保健福祉士の国家試験において、それぞれ合格率100％を達成しました。

また、上記以外の学科においても、多くの学科で全国平均を上回る結果となりました。

国家試験対策としては、早期からの国家試験対策や特別授業、個別指導なども学生の特性や希望の進路を熟知した教員が行うため、精神面まで丁寧にサポートを行っています。また、外部講師や学科教員による特別講義も年間を通じて実施しており、基礎から応用までの知識を習得することで、さらなる実力向上に繋げています。

本学は、今後も引き続き国家試験対策や就職支援に注力していき、優れた「ＱＯＬサポーター」を育成してまいります。

【理学療法学科】

理学療法学科(以下、本学科)では第６１回理学療法士国家試験に１１５名の学生が受験し、全員が合格しました。試験は２月２３日に実施され、３月２３日に合格発表が行われました。

全国平均の合格率は８９．７％でしたが、本学科では３年連続で１００％の合格率を達成しました（※1）。

※１

２０２５年度実績 理学療法士国家試験結果（１１５名受験中、１１５名合格）

２０２４年度実績 理学療法士国家試験結果（１１５名受験中、１１５名合格）

２０２３年度実績 理学療法士国家試験結果（１１８名受験中、１１８名合格）

本学科では、全国最大規模の理学療法士養成校として、科学的根拠に基づいた最先端の教育を学ぶことができます。１・２ 年次には理学療法に関する幅広い専門知識や技術を修得し、３年次には興味のある分野や将来の目標に合わせて専門領域に特化した知識や研究力を身につけられる研究グループに所属します。そのグループでは、国内最高水準の研究設備を活用し、複数の専門教員からきめ細かな指導を受けることで、自分の可能性を最大限に伸ばすことができます。



【作業療法学科】

作業療法学科（以下、本学科）では、第６１回作業療法士国家試験に４５名の学生が受験し、全員が合格しました。試験は２月２３日に実施され、３月２３日に合格発表が行われました。

本学科では、６学部１６学科という強みを活かし、チーム医療を実践できる力を身につけるとともに、専門教員による「子ども」「からだ」「こころ」「シニア」分野の学び、あらゆる対象者に寄り添い、地域連携の中核を担う作業療法士を目指します。

【義肢装具自立支援学科】

義肢装具自立支援学科（以下、本学科）では、第３９回義肢装具士国家試験に３３名の学生が受験し、全員が合格しました。試験は２月２０日に実施され、３月２６日に合格発表が行われました。

本学科では、地域や企業、パラアスリートとの協働による実践的な授業を通じて、現場で求められる力を養うことができます。最先端の義肢装具製作に必要となる「人を支える」ための知識および技術を体系的に修得し、実践力と専門性を兼ね備えた人材の育成を目指します。



【視機能科学科】

視機能科学科(以下、本学科)では、第５６回視能訓練士国家試験に５０名の学生が受験し、全員が合格しました。試験は２月１９日に実施され、３月２３日に合格発表が行われました。

全国平均の合格率は9６.１％でしたが、本学科では３年連続で１００％の合格率を達成しました（※２）。

※２

２０２５年度実績 視能訓練士国家試験結果（５０名受験中、５０名合格）

２０２４年度実績 視能訓練士国家試験結果（４１名受験中、４１名合格）

２０２３年度実績 視能訓練士国家試験結果（４４名受験中、４４名合格）

本学科は、全国初の「視能訓練士」「眼鏡作製技能士」「同行援護従業者」のトリプルライセンス取得が可能な学科です。附属の「インターナショナルこども園」や高齢者施設での実習などを通して、子どもから高齢者まで、幅広い年代の眼の健康と見え方を支える力を養います。

【救急救命学科】

救急救命学科(以下、本学科)では、第４９回救急救命士国家試験に５９名の学生が受験し、全員が合格しました。試験は３月８日に実施され、３月３１日に合格発表が行われました。

本学科では、実務経験豊富な教員による指導に加え、実際の救急現場を想定した学内施設・設備、消防機関・医療機関での実習を通して、救急現場に必要な「観察力」「判断力」「実践力」を養います。複雑化する現場に対応し、最前線で命を救う救急救命士の養成を目指しています。

【看護学科】

看護学科(以下、本学科)では、第１０９回助産師国家試験に５名の学生が受験し、全員が合格しました。試験は２月１２日に実施され、３月２４日に合格発表が行われました。

全国平均の合格率は９９.７％でしたが、本学科では１４年連続で１００％の合格率を達成しました（※３）。

※３

２０２５年度実績 助産師国家試験結果（５名受験中、５名合格）

２０２４年度実績 助産師国家試験結果（３名受験中、３名合格）

２０２３年度実績 助産師国家試験結果（３名受験中、３名合格）

※過去３年

本学科は、全国でも導入例の少ない最新機器「高性能シミュレータ」を活用した臨床現場さながらのリアルな環境で、看護技術を１年次から段階的に学ぶことができます。また、医療系総合大学である強みを生かし、他学科と連携しながら「チーム医療」における看護師の役割を理解していきます。１６学科がワンキャンパスに集結しているという利点を最大限に活用した実践的な学びを通じて、即戦力となる人材を育成しています。

【社会福祉学科】

社会福祉学科(以下、本学科)では、第２８回精神保健福祉士国家試験に１１名の学生が受験し、全員が合格しました。試験は１月３１日・２月１日に実施され、３月３日に合格発表が行われました。全国平均の合格率は７８．２％でしたが、本学科では４年連続で１００％の合格率を達成しました（※４）。

※４

２０２５年度実績 精神保健福祉士国家試験結果（１１名受験中、１１名合格）

２０２４年度実績 精神保健福祉士国家試験結果（１１名受験中、１１名合格）

２０２３年度実績 精神保健福祉士国家試験結果（６名受験中、６名合格）

２０２２年度実績 精神保健福祉士国家試験結果（１２名受験中、１２名合格）

本学科は、福祉に加え、ビジネス分野の学びやスポーツ資格の取得、ICT教育を強化した新カリキュラムがスタートします。豊富な学外実習やインターンシップを通して実社会との接点を持ち、社会人としての基礎力を養います。専門職としてはもちろん、福祉・行政・一般企業など幅広い分野で活躍できる人材の育成を目指しています。

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

＜NSGグループについて＞ https://www.nsg.gr.jp/

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。





