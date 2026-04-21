【登別石水亭】登別マリンパークニクスで思い出を作ろう♪「イルカにエサやり体験」と「キングペンギンと記念撮影」プランのご紹介

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野口観光マネジメント株式会社

登別石水亭でございます。


石水亭ではこの度、登別マリンパークとのコラボ企画と題して、「イルカにエサやり体験」と「キングペンギンと記念撮影」を体験できるプランを開始致しました。



◎「イルカにエサやり体験」


マリンパークでイルカにエサやり体験ができる特別なプランです。


※イルカの体調不良等により中止の場合は、園内利用券1,000円分をお渡しいたします。




※写真はイメージです。


◎「キングペンギンと記念撮影」


マリンパークでキングペンギンとの記念撮影が楽しめる特別なプランです。


現地のスタッフがお客様のスマートフォン・カメラをお預かりして撮影致します。


※天候不順等によりイベント中止の場合は、園内利用券2,000円分をお渡しいたします。




※写真はイメージです。


※いずれのプランもチェックアウト日のご利用となります。


※ホテルにて「引換券」をお渡しします。入園の際に、チケット売り場にて「参加券」とお引換下さい。



登別マリンパークニクスは、クマ牧場や伊達時代村と並んで、多くのご来場を頂いている施設です。尚、2つの体験の先行予約が可能なのは石水亭のみです。登別にお越し頂いた際は、旅行の思い出作りとして是非ともご体験頂きたいと思います。


皆様のお越しを心よりお待ちしております。