【登別石水亭】登別マリンパークニクスで思い出を作ろう♪「イルカにエサやり体験」と「キングペンギンと記念撮影」プランのご紹介

野口観光マネジメント株式会社

登別石水亭でございます。

石水亭ではこの度、登別マリンパークとのコラボ企画と題して、「イルカにエサやり体験」と「キングペンギンと記念撮影」を体験できるプランを開始致しました。

◎「イルカにエサやり体験」

マリンパークでイルカにエサやり体験ができる特別なプランです。

※イルカの体調不良等により中止の場合は、園内利用券1,000円分をお渡しいたします。

※写真はイメージです。

◎「キングペンギンと記念撮影」

マリンパークでキングペンギンとの記念撮影が楽しめる特別なプランです。

現地のスタッフがお客様のスマートフォン・カメラをお預かりして撮影致します。

※天候不順等によりイベント中止の場合は、園内利用券2,000円分をお渡しいたします。

※写真はイメージです。

※いずれのプランもチェックアウト日のご利用となります。

※ホテルにて「引換券」をお渡しします。入園の際に、チケット売り場にて「参加券」とお引換下さい。

登別マリンパークニクスは、クマ牧場や伊達時代村と並んで、多くのご来場を頂いている施設です。尚、2つの体験の先行予約が可能なのは石水亭のみです。登別にお越し頂いた際は、旅行の思い出作りとして是非ともご体験頂きたいと思います。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。