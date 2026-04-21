【KASHIRO】ラグジュアリーゴルフウェアブランドが始動｜都内にて展示会を開催

株式会社Mar5aux

KASHIRO（カシロ）は、ラグジュアリーゴルフウェアブランドとして始動し、2026年4月24日（金）から26日（日）までの3日間、3rd CULTURE にてファーストコレクションの展示会を開催いたします。

◆背景

近年、ゴルフは競技の枠を超え、社交やライフスタイルの一部として再び注目を集めています。

一方で、ウェアの領域においては、機能性を優先したスポーティなデザインが主流となり、都市的な装いやラグジュアリーな文脈と接続された選択肢は、依然として限られています。

KASHIROは、そうした状況に対し、ゴルフという文化が本来持っていた品位や様式美に立ち返りながら、現代の都市生活に馴染むかたちで再構築することを試みています。

競技のための衣服にとどまらず、社交の場や日常の延長として成立するウェアへ。

KASHIROは、ゴルフウェアに新たな解釈を提示します。

◆ ブランドコンセプト

ゴルフは、競技である以前に、装いを伴う文化であった。

芝の上で交わされる所作や対話、そこに求められる佇まいは、機能性だけでは成立しない美意識によって支えられてきた。

時代とともに、ウェアは合理性へと収束し、衣服としての豊かさは輪郭を失っていく。

KASHIROは、その延長線上にある現在において、ゴルフウェアをひとつの衣服として捉え直す。

過去をなぞるのではなく、そこにあった価値観を手がかりに、現代の身体と環境に適合するかたちで再構築する。

シルエットや素材におけるわずかな差異は、装飾ではなく、振る舞いや空気を変えるための設計である。

ゴルフウェアという領域を起点に、衣服の役割は、もう一度静かに広がっていく。

◆展示内容

本展示では、KASHIROのファーストコレクションを中心に、メンズ・レディースのゴルフウェアを公開いたします。

既存のゴルフウェアの枠組みにとらわれず、パターンや素材の選定から再構築されたプロダクト群を展開。

視覚的な軽やかさの中に感じられる重みや、触れた際に初めて伝わる質感の奥行きなど、着用時の体験を前提とした設計が特徴です。

当日は、実際に手に取りながら、構造やシルエットをご確認いただける機会をご用意しております。

また、取扱いに関するご相談についても、個別に対応いたします。

◆開催概要

日程）

2026年4月24日(金) ～ 4月26日(日)

内容）

新作コレクションの先行受注会・フィッティング・展示会

時間）

12:00 - 20:00

会場）

3rd culture

住所）

東京都渋谷区恵比寿2-28-5 地下1階

◆お問い合わせ

本展示会へのご来場、取材、取扱いに関するお問い合わせは、下記窓口までお願いいたします。

KASHIRO PR担当

Mail：j-naito.p@mar5aux.co.jp

Web：https://mar5aux.jp/