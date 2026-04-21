マーケットエンタープライズとエアークローゼットが業務提携。買取サービス「エアクロ買取」を4月開始

株式会社マーケットエンタープライズ

株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証スタンダード・証券コード3135、以下「マーケットエンタープライズ」）は、ファッションレンタルサービスを展開する株式会社エアークローゼット（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：天沼 聰、以下「エアークローゼット」）と業務提携契約を締結いたしました。これに伴い、2026年4月21日（火）より、新生活に向けた衣替えシーズンに合わせ、エアークローゼット月額会員様を対象とした買取サービス「エアクロ買取」を実施いたします。

■クローゼットの悩みを解消！不要品の優待買取で、リユースを日常の選択肢へ

本サービスでは、新しいファッションを楽しみたいものの「クローゼットがいっぱいで新しい服が入らない」という心理的・物理的な障壁を解消することを目指しています。サービス特典として、エアークローゼット会員様は優待価格にて不要品の売却が可能となります。

マーケットエンタープライズでは、総合ネット買取サービス「高く売れるドットコム」を通じて、家電やブランド品、美容機器、カメラやスマートフォン、オーディオなど年間44万件を超える多岐にわたる商品の買取を行なっています。一方、「airCloset（エアークローゼット）」はプロのスタイリストが厳選した洋服を届けるパーソナルスタイリングを実施する月額制ファッションレンタルサービスです。

エアークローゼット会員様は、「高く売れるドットコム」を通じてクローゼットに眠っているブランドバッグや美容機器、スマートフォンなどを、手間なくお得に整理することが可能になります。これにより、クローゼットのキャパシティ問題を解決し、新たなファッションアイテムをスムーズに導入できる機会を創出いたします。

今回の提携は、新生活時期に「手放す（リユース）」と「新しく取り入れる（レンタル）」をセットで提供し、リユースという選択肢のハードルを下げることで、循環型社会における新しいライフスタイルを提案するものです。両社は今後も事業連携を強化し、お客さまの不要品処分ニーズに応えるだけでなく、リユースを日常の選択肢へと変えていくことで、顧客満足度向上と持続可能な社会の実現に寄与してまいります。

■「エアクロ買取」サービス概要

【対象】

エアークローゼット月額会員様

【特典内容】

・会員優待価格での不要品買取（通常の買取より査定額10%アップ）

※査定保障を受けるには、指定の対象カテゴリ商品、数量を満たす必要があります

※条件を満たしていない場合は、査定保障は対象外となります

【申込方法】

エアークローゼット内の特設ページよりお申込みいただけます

特設ページ：https://www.air-closet.com/kaitori/

■株式会社エアークローゼット

日本初・国内最大級、女性向けの普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス『airCloset(エアークローゼット)』の運営会社です。スタイリストがお客様に似合うお洋服を選ぶ「パーソナルスタイリング」を通して、全国の女性へ新しいファッションと出会える体験をご提供しています。また、独自に構築した循環型プラットフォームを活かし、商品を試してから購入できるメーカー公認月額制レンタルモール『airCloset Mall(エアクロモール)』等複数のサービスを運営しています。エアークローゼットは、モノを循環させるシェアリングを軸に、“サステナブルでワクワクする良いモノとの出会い”をお届けします。

＜エアークローゼットのサービス＞

月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』：https://www.air-closet.com/

メーカー公認月額制レンタルモール『airCloset Mall』：https://mall.air-closet.com/

都度利用型ファッションレンタルサービス『airCloset Spot Rental』：https://www.air-closet.com/spot-rental/

骨格・カラー診断サロン『airCloset Salon』：https://www.air-closet.com/salon/

■株式会社マーケットエンタープライズ

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、モバイル通信事業や情報メディアの運営など複数の事業を展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場し、現在はスタンダード市場に上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。

ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/

「高く売れるドットコム」ウェブサイト：https://www.takakuureru.com/