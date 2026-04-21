夏の東京ディズニーリゾート(R)～「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort(R)」～

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーリゾートでは、7月2日（木）から9月14日（月）までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快にお楽しみいただけるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」を開催します。

2年目となる今年の「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、夏限定の特別バージョンが登場します。

東京ディズニーランド(R)では、9月14日（月）に終了を予定している「Reach for the Stars」を「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」として実施します。ショー本編に続いて実施される、この期間だけの特別な演出をお楽しみください。また、「ガジェットのゴーコースター」が今年新たに“びしょ濡れ”バージョンになって登場。「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れMAX”」と一緒にさらに夏を涼しく盛り上げます。

また、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」と、東京ディズニーシー(R)のメディテレーニアンハーバーで実施する「びしょ濡れ“ハーバースプラッシュ”」では、Mrs. GREEN APPLEが担当する「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のテーマソング「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が流れ、心を躍らせながらクールダウンができます。

さらにMrs. GREEN APPLEとコラボレーションしたグッズやメニューも新しく登場します。

あわせて、ディズニーホテルでスペシャルメニューやナイトプールなど夏を満喫するプログラムをご用意します。

なお、同期間は、通常休日の午後3時から入園できる「アーリーイブニングパスポート」と平日の午後5時から入園できる「ウィークナイトパスポート」がそれぞれ「アフター3サマーパスポート」、「アフター5サマーパスポート」に変更され、休日平日かかわらず毎日利用可能となります。また、朝からパークを楽しみつつ午前11時以降は2つのパークを自由に行き来できる「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」の販売など、幅広いご滞在プランをご用意しております。東京ディズニーリゾートで繰り広げる、クールでハッピーな数々の夏限定のプログラム。ご友人やご家族と一緒に、朝からでも夕方からでも、東京ディズニーランドでも東京ディズニーシーでも、特別な夏のひとときをお楽しみください。

添付資料

◆「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」◆

東京ディズニーリゾートでは、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快にお楽しみいただけるエンターテイメントやアトラクション、びしょ濡れスポット、グッズやメニューなど、期間限定でたくさんのコンテンツを展開します。

東京ディズニーランド

エンターテイメント「ベイマックスのミッション・クールダウン」

公演場所：パレードルート

公演時間：約35分（1日3回公演）

フロート数：2台

パレードルートでは、ディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスが夏の暑さからゲストを守るために繰り広げるびしょ濡れプログラムを実施します。暑さによって低下したゲストの“エナジーレベル”を上昇させるミッションを任せられたベイマックスは、“エナジーレベル”が著しく低下しているエリアを検知するとフロートが停止し、水が放たれます。また、今年も“サマー・クールオフ”でコラボレーションするMrs. GREEN APPLEの「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」を使用。明るく軽快な音楽とともに夏らしいプログラムをお楽しみください。

エンターテイメント「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」

公演場所：シンデレラ城

公演時間：約25分（1日1回公演）

(C)2024Disney (C)Disney/Pixar (C)2024 MARVEL

2024年から実施していた「Reach for the Stars」がファイナルを迎え、「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」として実施します。7月2日（木）からは、ショー本編の終了後に、この期間だけの楽曲に合わせた特別な演出が追加されます。シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描くキャッスルプロジェクションのファイナルをぜひ、お見逃しなく！

※天候などの状況により内容が変更または中止になる場合があります。

アトラクション「ガジェットのゴーコースター」“びしょ濡れ”バージョン

迫力満点でスリリングな体験が楽しめる、ネズミのガジェットがつくった「ガジェットのゴーコースター」が、期間限定で“びしょ濡れ”バージョンになります。噴水のように湧き上がる水のなかをライドが勢いよく駆け抜けると、乗車しているゲストはびしょ濡れに！スリリングでクールな「ガジェットのゴーコースター」をお楽しみください。

アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョン

通常のアトラクションで流れている6曲のオリジナルソングに、今年も期間限定でMrs. GREEN APPLEによる楽曲「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が加わります。ベイマックスの仲間のケア・ロボットたちがゲストの乗ったライドを引っ張り、ゲストはその動きに想像以上に振り回されるこのアトラクション。明るく軽快な楽曲が加わることで、さらに笑顔があふれ、ハピネスレベルが上がることでしょう。

※期間限定の楽曲は既存の楽曲に追加され、ランダムに流れます。19時以降は期間限定の楽曲のみが流れます。

※「ベイマックスのハッピーライド」は、ダイハツ工業株式会社が提供しています。

アトラクション「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れMAX”」

丸太のボートに乗り、約16mの高さから一気に滝つぼへと落下するアトラクション「スプラッシュ・マウンテン」では、今年の夏もスペシャルバージョン「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れMAX”」を期間限定で実施します。昨年から始まった“もっと！びしょ濡れMAX”では、大量の水がゲストにかかり、さらに迫力のある水しぶきを追加することで、乗車されているゲストはもちろん、周辺で見ているゲストにもさらなる爽快感をお届けします。

アトラクション「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション」

「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション」では、ジャングルをこよなく愛する船長たちが“ジャングルで一番大切なことを伝えるツアー”を実施します。また、乗船したゲストにはジャングルで一番大切なことを学んだ証（ステッカー）も用意して、皆さんと一緒にジャングル探険に出発できることを楽しみにして待っています。

※「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション」は、ENEOS株式会社が提供しています。

※ステッカーは、予定枚数に達し次第配布終了となります。

カントリーベア・シアター“バケーション・ジャンボリー”

東京ディズニーランドのアトラクション「カントリーベア・シアター」は、7月2日（木）から10月31日（土）の期間、夏季の特別バージョン「カントリーベア・シアター“バケーション・ジャンボリー”」を今年もお届けします。18頭の個性あふれるクマたちがユーモアたっぷりにカントリー＆ウエスタンを大熱演するコンサートをお楽しみいただけます。個性的で楽しいクマたちと一緒に陽気なバケーションをお楽しみください。

※「カントリーベア・シアター」は、ハウス食品グループ本社株式会社が提供しています。

「“びしょ濡れ”トゥーンタウン」

トゥーンタウンでは、エリア内のジョリートロリーの車庫でクールミストや滝のような水が噴き出したり、トゥーンタウン消防署や花火工場から水が飛び出したりするびしょ濡れスポットが今年も登場します。大人の方もお子さまも、びしょ濡れになってお楽しみください。

※安全のため、小さなお子さまも含め、はだしや水着、服を脱いでのご利用はご遠慮ください。

※「トゥーンタウン」は、株式会社講談社が提供しています。

東京ディズニーシー

アトラクション「アクアトピア“びしょ濡れ”バージョン」

自動運転のウォータービークルに乗って、予測不能な動きを楽しめるアトラクション「アクアトピア」では、今年も期間限定でびしょ濡れになるスペシャルバージョンを実施します。なお、アクアトピアは9月14日（月）を以てクローズします。最後に“逃げられないびしょ濡れ体験”の思い出をつくりませんか。

※アクアトピアは、4月8日（水）から4月22日（水）まで休止期間です。4月23日（木）から6月30日（火）までの間、通常バージョンで再開します。

「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」（メディテレーニアンハーバー）

ピアッツァ・トポリーノでは、今年も「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」を実施します。大量の水によるびしょ濡れを楽しめるほか、スプラッシュタイムにはMrs. GREEN APPLEの「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」にのせてさらに勢いを増して噴き出す水と共に、楽しく涼しいびしょ濡れ体験で盛り上がってみませんか。

※びしょ濡れプログラムは、天候や状況により実施期間や内容が変更になる場合や、中止となる場合があります。

※びしょ濡れプログラムでは、顔や衣服、靴などにも大量の水がかかる場合があります。スマートフォンなどの電子機器はカバンやポケットにしまうなど、濡れないよう十分にご注意ください。

◆夏にぴったりなグッズ＆ひんやりメニュー◆

東京ディズニーランド

【Mrs. GREEN APPLEとコラボしたグッズとメニュー】

東京ディズニーランドではMrs. GREEN APPLE とのスペシャルなコラボレーショングッズを7月1日（水）より販売します。音楽を楽しんでいる様子のベイマックスとMrs. GREEN APPLEのロゴがデザインされたグッズで、アップテンポな音楽であふれる夏のパークをもっと満喫していただけます。さらに、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光るペンライトが登場します。アトラクションの周りで光の変化と一体感を感じながら、盛り上がってみてはいかがでしょうか。

また今年は新たにMrs. GREEN APPLEとコラボレーションした特別なドリンクも販売します。

※詳細は、特設サイト（東京ディズニーランド：https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/summer2026/tdl/

東京ディズニーシー：https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/summer2026/tds/）でご確認ください。

東京ディズニーランド 東京ディズニーシー

【夏にぴったりの爽やかなメニュー】

東京ディズニーランドでは色鮮やかで見た目にも楽しいシェイブアイスを7月1日（水）より販売します。そのほか、夏の期間にぴったりのさっぱりと食べることのできるローストビーフ丼など、この時期だけのメニューが登場します。

東京ディズニーシーのレストラン「カフェ・ポルトフィーノ」ではマスカルポーネのクリームが濃厚なティラミス風のグラニータ、「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」では桃とレモンのバランスが美味しい、酸味と甘味がくせになるグラニータをそれぞれ販売します。また、「サルタンズ・オアシス」ではボリューム満点のカレー味の冷やしうどんが登場します。

このほかにも2つのパークで、バラエティー豊かな冷やし麺をお楽しみいただけます。

※グッズやメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

ディズニーホテル

ディズニーホテルでは、2026年7月1日（水）～9月14日（月）の期間、館内やプールをワクワクした気持ちで散策するラリープログラムや、レストランで夏らしさを感じながらお召し上がりいただける期間限定のスペシャルメニューなど、夏のディズニー旅行をご家族で目いっぱいお楽しみいただけるコンテンツをご用意してゲストの皆さまをお迎えします。

ラリープログラム体験イメージトロピカルサマーフェスティバルシェフ・ミッキー（ブッフェ）ハワイアンスタイル・ブッフェ（ランチ/ディナー）

【東京ディズニーランドホテル】

館内やミスティマウンテンズ・プール（屋外プール）でお楽しみいただけるラリープログラム「東京ディズニーランドホテル・サマーアドベンチャー！」をご用意します。このプログラムは、ディズニー映画『ピーター・パン』に登場する、楽しいことが大好きで冒険心いっぱいの元気な子どもたちの集団“ロストキッズ”たちが用意した仕掛けをめぐるプログラムです。

館内のラリープログラムでは、問題を解いていくと最後にキャストからオリジナルのシールをもらうことができます。ミスティマウンテンズ・プールでも、プールサイドで、ロストキッズが描いた宝物を探し出すプログラムを楽しめます。

【ディズニーアンバサダー(R)ホテル】

すべてのレストランとパームガーデン・プール（屋外プール）で、“夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバル”がテーマの新イベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催いたします。南国ムードに包まれた館内やプールで、夏にぴったりのメニューやドリンクなどをご家族みんなでお楽しみいただけます。

さまざまな楽しみ方ができるディズニーホテルで、あなただけの最高の思い出をつくってみてはいかがでしょうか。

※ラリープログラムは東京ディズニーランドホテルご宿泊者のみご利用いただけます。

※館内でお楽しみいただけるラリープログラムのリーフレットは、客室にご用意しています。

※ミスティマウンテンズ・プール利用者限定ラリープログラムの体験用カードは、プール入場後に小学生以下のお子さまにお渡しします。

※ミスティマウンテンズ・プールは別途ご利用料金がかかります。

※ラリープログラムは大人の方と一緒の体験をおすすめします。

※写真はすべてイメージです (C)Disney