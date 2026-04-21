東京スカイツリータウン(R) 開業14周年イベント 14周年の感謝の気持ちを込めてジューシー(14)でフレッシュな商品が盛りだくさん！

東京スカイツリータウン(C)TOKYO-SKYTREE (C)TOKYO-SKYTREETOWN

2026年5月22日(金)に開業14周年を迎える東京スカイツリータウンでは、4月23日(木)～5月31日(日)の期間、"14“にちなみ、「ジューシー・フレッシュ」をテーマとしたイベントを実施します。

■東京スカイツリー(R)

14周年を記念し、東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃん、スコブルブル、テッペンペンが集結する特別なグリーティングの実施や5月22日(金) 10時からは、東京スカイツリーへご入場のお客さまに14周年記念デザインのオリジナルステッカーをプレゼントします。さらに、東京スカイツリーでしか買えない14周年記念限定グッズや限定カフェメニューを販売します。

■東京ソラマチ

5月8日(金)～31日(日)の期間、特別記念メニューにスイーツ、記念商品など個性あふれるメニューや商品が勢ぞろい！14種のスパイスを使用したBBQバックリブに、ジューシー・フレッシュをテーマにアーティストの手描きによって描かれた一点物のノートも販売します！また、フルーツたくさんのトロピカルジュースの食品サンプルを作ることができるワークショップも開催します！

開業14周年を迎える東京スカイツリータウン！感謝の気持ちを込めて、特別なモノ、楽しいコトをこれからも皆さまにお届けします。

1.東京スカイツリー 14周年イベント

東京スカイツリーでは、14周年を記念したイベントを実施します。東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃん、スコブルブル、テッペンペンが集結する特別なグリーティングを開催するほか、イベント期間にしか手に入らないオリジナルステッカーの配布や、ジューシー(14)なフルーツがぎゅっと詰まった館内装飾が登場します。

(C)TOKYO-SKYTREE

東京スカイツリー公式キャラクター、ソラカラちゃん、スコブルブル、テッペンペンのグリーティング

日 時 5月22日(金)～24日(日)

時 間 東京スカイツリーHPをご覧ください。 https://www.tokyo-skytree.jp/

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350

※予告なく変更、または中止となる場合がございます。

(C)TOKYO-SKYTREE

14周年記念デザインのオリジナルステッカーをプレゼント！

日 時 5月22日(金)10:00～

場 所 東京スカイツリー館内

開業日である5月22日は、4階出発ゲートにて、東京スカイツリーご入場のお客さまに先着で2,026枚配布します。その後は、館内のご案内スタッフにお声がけいただくともらえます♪

※無くなり次第、配布を終了します。

(C)TOKYO-SKYTREE

ソラカラちゃん特別ライティング

日 時 5月22日(金) 19:30～22:00

東京スカイツリー公式キャラクターソラカラちゃんをイメージした特別ライティングを点灯。

(C)TOKYO-SKYTREE

14周年館内装飾

期 間 4月23日(木)～7月6日(月)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350

△左:14周年記念オリジナル塗り絵 △右:14周年記念スタンプ (C)TOKYO-SKYTREE

△左:14周年記念オリジナル塗り絵

期 間 4月23日(木)～7月6日(月)

場 所 東京スカイツリー5階 出口フロア

△右:14周年記念スタンプ

期 間 4月23日(木)～7月6日(月)

場 所 東京スカイツリー5階 出口フロアご来場記念スタンプ台

2.東京スカイツリー開業14周年 記念グッズ

「SKYTREE SHOP」では、ここでしか買えない14周年記念グッズを販売します。ジューシーな色とりどりのフルーツとソラカラちゃんたちの楽しいデザインが14周年を彩ります!

期 間:2026年4月24日(金)～無くなり次第終了

場 所:東京スカイツリー5階 「SKYTREE SHOP」

東京スカイツリー天望デッキ フロア345 「SKYTREE SHOP」

△左:フレークシール △中:ピンバッジ △右:ダイカットマグネット (C)TOKYO-SKYTREE

△左:フレークシール \770

どこに貼っても、可愛さひらくフレークシール。選んで貼って楽しめる、たっぷりセットです♪

△中:ピンバッジ \880

ピンバッジも14周年デザインが登場。ジューシーなカラーのスカイツリーにも注目！

△右:ダイカットマグネット 各\770

ジューシー(14)なフルーツたっぷりマグネット。食いしん坊なソラカラちゃんがとってもキュート！

△左:一筆箋 △中:メダルキーホルダー △右:ランチトート (C)TOKYO-SKYTREE

△左:一筆箋 \770

思い立ったら、すぐ書けるメモレターです。楽しくはじけるソラカラちゃん、テッペンペン、スコブルブルとともに、ささやかなメッセージを。

△中:メダルキーホルダー \1,200

東京スカイツリーの人気のお土産「記念メダルキーホルダー」の14周年バージョンが登場！5F 「SKYTREE SHOP」の刻印機で、「日付」と「名前」が刻印できます。スカイツリーに来た思い出にぜひ♪

△右:ランチトート \1,650

おでかけ時間を甘くジューシーに彩る、とっておきのランチトートバッグ。持ち歩きたくなる可愛さが、ギュッと詰まっています。

14周年を記念したハッピーバッグも販売します!(C)TOKYO-SKYTREE

東京スカイツリーオフィシャルショップ商品の詰め合わせ \4,000

場 所 東京スカイツリー5階「SKYTREE SHOP」

販売期間 5月15日(金)～31日(日)

東京スカイツリー天望デッキ フロア350「SKYTREE CAFE」では14周年記念ドリンクを4月27日(月)から販売開始！(C)TOKYO-SKYTREE

じゅーしーカラフルフロート \900

スカイツリー開業14周年をお祝いする、ジューシーでカラフルなフロートです！カラフルゼリーがぷるんっと弾けて、しゅわしゅわソーダと一緒に見た目も楽しいカラフルな美味しさが広がります。

期 間 2026年4月27日(月)～5月31日(日)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350 「SKYTREE CAFE」

3.東京スカイツリータウン開業14周年記念フェア

ワークショップの開催やノベルティの配布など、1４周年を記念した特別なフェアを実施します。

期 間:2026年5月8日(金)～31日(日)

１.ジューシー・フレッシュな食品サンプル作りや、14周年をお祝いするタオルケーキ作りを体験できるワークショップを開催！

元祖食品サンプル屋(イーストヤード4階)

食品サンプル製作体験「トロピカルジュース」

14周年のジューシーやフレッシュなどのみずみずしさをテーマにしたワークショップです。青色とサイダーが爽やかな、フルーツたくさんのトロピカルジュースの食品サンプルをおつくりいただけます。

日 程 4月10日(金)～6月14日(日)

平日6回、土日8回

予 約 https://ganso-sample.rsvsys.jp

場 所 元祖食品サンプル屋店内

定 員 毎回3名様

参 加 費 3,300円

所要時間 20分～30分

ちきゅうのにわ～キッズガーデン～(イーストヤード5階)

14周年感謝祭 おいしそうなタオルケーキをつくっておいわいしよう!

時 間 13:30～

定 員 先着10名様

参 加 費 無料 ※入場料がかかります。

場 所 ちきゅうのにわ～キッズガーデン～ イベントスペース

２.14周年期間だけの特別なステッカーを手に入れよう！ノベルティプレゼント

コニカミノルタプラネタリウム天空(イーストヤード7階)

１.三日月シート鑑賞券と一般シート鑑賞券をペアでプレゼント

期間中に作品鑑賞された方の中から抽選で各14組様に、三日月シート鑑賞券と一般シート鑑賞券をペアでプレゼントします。

２.14周年オリジナルステッカーをプレゼント

期間中に作品をご鑑賞いただいた方が対象です。

すみだ水族館(ウエストヤード5階)

すみだ水族館14周年記念ステッカープレゼント

館内ペンギンカフェまたはミュージアムショップにて1,400円以上お買い上げでステッカーを1枚プレゼントします。

期 間 5月8日(金)～31(日)

※5月22日(金)は午前10時～午後7時の間、館内5階エントランスにてご来館のお客さま全員に配布します。

※ステッカーがなくなり次第、配布を終了する可能性があります。

※入館には入館料がかかります。

※エントランス横のミュージアムショップは、入館料なしでご利用可能です。

4.東京スカイツリータウン開業14周年 ハッピーバッグ

14周年の感謝を込めたお得なセット商品を販売します。ファッション商品からフード商品まで、幅広くご用意しています。

期 間:2026年5月15日(金)～31日(日)

△左:ぽっちり(イーストヤード4階) △右:戦国魂 天正記(イーストヤード4階)

△左:ぽっちり(イーストヤード4階)

人気のがま口バッグが入ったハッピーバッグ \5,500 数量限定

がま口ショルダーバッグをはじめ、小銭入れにぴったりの丸平がま口、ハンカチやキーホルダーなどmade in Japanのオリジナルグッズが入ったお得なハッピーバッグです。

△右:戦国魂 天正記(イーストヤード4階)

織田信長の初陣〈14歳〉に合わせた企画

ポストカード、Tシャツ、紋珈琲などの9点セット \5,000 数量限定

武将の中でも特に人気の織田信長グッズを揃えました。歴史好きな方へのプレゼントなどにもぜひどうぞ！！

△左:カタヌキヤ(タワーヤード2階) △右:らぽっぽファーム(タワーヤード2階)

△左:カタヌキヤ(タワーヤード2階)

型ぬきが楽しいパンダバウムなど、人気商品が入った14周年限定デザインのトートバッグセット \2,500 限定数100

14周年の「ありがとう」と「おめでとう」をパンダにのせて。新商品を含む5つのお菓子を詰め合わせた、お祝い気分あふれるセットです。

△右:らぽっぽファーム(タワーヤード2階)

ポテトアップルパイ1台、なめらかプリン2個、おさつキューブ2個 \2,480

らぽっぽ人気のポテトアップルパイ、安納プリン、おさつキューブを詰め合わせた、さつまいもの美味しさを楽しめる贅沢セットです。

5.東京スカイツリータウン開業14周年記念商品

東京ソラマチでしか買えないギフトや数量限定の特別な商品が盛りだくさん！

期 間:2026年5月8日(金)～31日(日)

ものとアート(イーストヤード4階)

印刷ではない手描きのハードノート \3,850

印刷ではない手描きのリングノート \2,200

ソラマチ限定 数量限定

ジューシー・フレッシュをテーマに、印刷ではないすべてアーティストの手描きによって描かれた一点物のノート。

OJICO(イーストヤード4階)

東京スカイツリー ☆ OJICO 2026 \4,180～

ソラマチ限定

Tシャツの表と裏で上手に並ぶと、空高くそびえる東京スカイツリーがつながります。

Q-pot.(イーストヤード2階)

ペンギンアイスネックレス \14,300

ペンギンクッキーチャーム \7,700

ソラマチ限定

ペンギンに癒される“水族館”をテーマにしたアクセサリーが登場。手作業で丁寧に仕上げた美味しそうな質感！

※写真の「ペンギンクッキーチャーム」に付属しているリボンとネックレスチェーンは別売りです

たまゆら バイ アナヒータストーンズ(イーストヤード1階)

東京 お清め小石（天然石さざれチップ）

お清め小石 アクアマリン 極 各\1,000

ソラマチ限定 限定数各14(2種)

ソラマチ店限定の天然石さざれチップ。お守りやインテリアにもおすすめです。

貴和製作所(イーストヤード3階)

ドリーミー キーホルダー \各2,200

ソラマチ限定 限定数 各14(3色)

人気のレジンキーホルダーの完成品が初登場。魔法少女をイメージしたデザイン。

私の部屋(イーストヤード1階)

めでたmono 招き猫箸置き \880

ソラマチ限定 限定数150

福を招く縁起物・招き猫のかわいらしい箸置き。贈り物やラッキーアイテムに。

6.東京スカイツリータウン開業14周年 記念メニュー

14周年期間だけの特別なメニューを東京ソラマチで味わおう!

期 間:2026年5月8日(金)～31日(日)

ニダイメ野口鮮魚店(イーストヤード1階)

14周年記念ウニ入り 高級鮮魚14種舟盛り2人前 \4,994

ソラマチ限定 数量限定

他に類を見ない、唯一無二の豪快刺盛！

インド料理 アマラ(イーストヤード6階)

14th スペシャルセット \2,290

ソラマチ限定

人気のビリヤニ(チキン)＆チーズナン、さらに海老のゴマ揚げをそえた限定メニュー。

世界のビール博物館(イーストヤード7階)

14種スパイスのBBQバックリブ

レギュラーサイズ \12,800

ハーフサイズ \6,980

ソラマチ限定 数量限定

14種のスパイスと、調味料やフルーツジュースでマリネし、じっくりと焼き上げました。4～5人でシェアできます。ご賞味ください。

ブラッスリーオザミ(イーストヤード30階)

14周年記念特別ディナーコース \14,000

ソラマチ限定

キャビア、フォアグラ、トリュフを使った、特別メニュー。メインには「フォアグラと牛フィレ肉のロッシーニ」をご用意します。

BAKERY CAFE C (ウエストヤード2階)

2種メロンの贅沢ジューシースムージー \1,790

ソラマチ限定 数量限定

甘みの濃い赤肉メロンと、すっきりとした青肉メロンをたっぷり使った、ヨーグルト仕立てのスムージー。

東毛酪農63℃ (イーストヤード4階)

Juicy 14 トリコロールパフェ \1,400

ソラマチ限定 数量限定

トリコロールに輝くキウイとチェリー！ ザクザクのグラノーラ、濃厚ヨーグルトとレモンゼリーが果実の甘みを引き立てます。

MISOJYU(イーストヤード1階)

MISOJYUの白味噌ブリュレ \580

ソラマチ限定 各日20

ペーストしたサツマイモを使い白味噌のコクを活かした、季節のクリームブリュレ。

【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL：0570‐55‐0634（10:00～18:00）

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/

東京ソラマチコールセンター TEL：0570‐55‐0102（10:00～18:00）

東京ソラマチホームページ https://www.tokyo-solamachi.jp/