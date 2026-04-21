高圧接続検討、４月から何が変わる？『早期化』の本当の意味と申込み前に必要な２つの判断、新様式まで解説。

株式会社テクノロジーズ

系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイト「BESS NEWS」はこのたび、2026年4月から始まる高圧の接続検討の運用変更について、実務で見落としやすいポイントをやさしく整理した解説記事、

「接続検討は2026年4月に何が変わる？ ～高圧の新様式と早期回答のポイントをやさしく解説～」

を公開しました。OCCTOは2026年3月24日付のお知らせで、第7回次世代電力系統ワーキンググループで議論された「接続検討の早期化に資する運用変更」が、2026年4月より開始すると案内しています。

目次

１. 今回の記事で扱うテーマ

- 今回の記事で扱うテーマ1-1. 2026年4月から始まる高圧接続検討の新運用1-2. 「早期化」で起きやすい誤解- 申込み前に問われる2つの判断2-1. 上位系統増強を受け入れるか2-2. 工事費負担金の上限額をいくらにするか- 対象になる案件と注意点3-1. まず対象は高圧の発電等設備3-2. 特別高圧は自動適用ではない- OCCTO新様式で確認すべきこと4-1. 高圧の接続検討申込書4-2. 高圧の接続検討回答書別添

今回のBESS NEWS記事では、2026年4月から始まる高圧接続検討の新運用について、実務上の意味を整理しています。資源エネルギー庁の資料では、配電系統に連系する高圧の発電等設備について、接続検討の申込み時に、事業者が「上位系統増強の受容性の有無」と「工事費負担金の上限額」を提示する考え方が示されています。これにより、一般送配電事業者が検討途中で条件に合わないと判断した場合、最後まで詳細検討を続けるのではなく、速やかに回答できるようになります。BESS NEWSでは、この変更を、制度の概要だけでなく、案件を進めるか、見直すかを早めに判断するための実務論点として解説しています。

２. 申込み前に問われる2つの判断

今回の変更で事業者側が特に意識すべきなのは、申込み前に求められる2つの判断です。1つ目は、上位系統増強を受け入れるかどうかです。上位系統増強が必要になる場合、工期や費用が大きくなり、事業計画に影響します。そのため、申込み前に自社として受け入れる方針なのかを決めておく必要があります。2つ目は、工事費負担金の上限額をいくらにするかです。工事費負担金の上限額は、単なる入力項目ではなく、案件の継続可否に関わる判断材料になります。社内の投資基準や稟議基準と整合させて設定することが重要です。

３. 対象になる案件と注意点

今回の運用変更は、すべての接続検討に一律で適用されるものではありません。一次情報では、まず配電系統に連系する高圧の発電等設備を対象に、2026年4月から開始する考え方として整理されています。一方で、特別高圧については、自動的に同じ運用が適用されるわけではなく、検討したうえで適用が妥当と判断される場合に運用変更を行う整理です。そのため、BESS NEWSの記事では、「2026年4月からすべての接続検討が同じように変わる」と理解するのは正確ではないという点も解説しています。

４. OCCTO新様式で確認すべきこと

OCCTOは、今回の運用変更に合わせて新様式を公開しています。様式集では、更新対象として、「接続検討申込書【高圧】」と「接続検討回答書【別添(高圧)】」が案内されています。申込み側にとって重要なのは、申込書だけでなく、回答書の見方も含めて確認しておくことです。BESS NEWSでは、今回の様式変更を単なる書類更新ではなく、接続検討の進め方そのものに関わる変更として整理しています。

【この記事は、こんな方におすすめです】

系統用蓄電池や発電設備の高圧連系案件を抱える開発事業者、EPC・施工会社、接続検討の申込み実務に関わる担当者、工事費負担金や投資採算を見ながら案件選別を行う事業企画・経営企画部門、そして制度変更が事業性評価やデューデリジェンスにどう影響するかを確認したい金融・投資関係者におすすめです。特に、「早期化ということは、接続も早くなるのだろう」と受け止めている実務担当者ほど、一度確認しておきたい内容です。

【BESS NEWSについて】

今回のテーマで本当に重要なのは、「早期化」という言葉だけで判断しないことです。一次情報が示しているのは、条件が合わない案件に、より早く結論を返せるようにする運用変更であり、系統増強の工期そのものが一律に短くなるという話ではありません。BESS NEWSは今後も、制度改正を単なるニュースで終わらせず、現場でそのまま判断材料として使える一次情報ベースの解説を届けていきます。

【公開記事】

BESS NEWS

公開記事名：

接続検討は2026年4月に何が変わる？

～高圧の新様式と早期回答のポイントをやさしく解説～

【記事内で参照した主な一次情報】

【BESS NEWS編集部コメント】

- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）「接続検討申込書の変更に伴う新様式の公開について」- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）「系統アクセス手続きで用いる様式集」- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）「系統アクセス手続きで用いる様式集- 資源エネルギー庁「第7回 次世代電力系統ワーキンググループ 資料1-1 系統用蓄電池をはじめとする発電等設備の迅速な系統連系に向けた対応について」- 資源エネルギー庁「第7回 次世代電力系統ワーキンググループ 議事要旨」

今回のテーマで本当に重要なのは、「早期化」という言葉だけを見て判断しないことです。一次情報が示しているのは、条件が合わない案件に、より早く結論を返せるようにする運用変更であり、系統増強の工期そのものが一律に短くなるという話ではありません。とりわけ高圧案件では、申込み前に上位系統増強を受け入れるか、工事費負担金の上限額をどう置くかという社内判断が、接続検討の入口でこれまで以上に重要になります。BESS NEWSは今後も、制度改正を単なるニュースで終わらせず、現場でそのまま判断材料として使える一次情報ベースの解説を届けていきます。【BESS NEWSについて】

BESS NEWSは、系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイトです。制度、政策、設置実務、運用、投資判断に関わる情報を、できる限り一次情報に基づいて整理し、事業者、需要家、投資家、自治体関係者が迅速かつ正確に判断できる情報基盤の構築を目指しています。

【WATT-TUNE株式会社について】

WATT-TUNE株式会社は、株式会社テクノロジーズグループである株式会社エコ革の100％子会社です。低圧系統用蓄電池をはじめとする分散型エネルギー領域において、情報発信、事業開発、運用体制の構築を通じ、実務と制度をつなぐ取り組みを進めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

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