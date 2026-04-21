フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト『フリーランスボード』掲載案件数50万件突破！

INSTANTROOM株式会社

INSTANTROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根弘介）が運営する、フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「フリーランスボード（https://freelance-board.com）」において案件掲載数が50万件を、リモートワーク案件数が23万件をそれぞれ突破したことをお知らせいたします。

■フリーランスボード

「フリーランスボード」はフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件を掲載する、国内最大級の案件検索サイトです。現在、20万人以上のITフリーランスの皆様にご利用いただいております。

2025年にはiOS・Androidアプリを、2026年1月にはAIが希望条件に合う案件を提案する「AIマッチ機能」をリリースするなど、継続的な機能拡充を進めています。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

■フリーランスボードの今後の展開

フリーランスボードは、リリースからこれまでの2年間で100社を超えるエージェントとの提携と業界最大級の案件データベースによって、フリーランスエンジニアの「選択肢の広がり」を支援するプロダクトを目指してきました。

結果として掲載数50万件を達成することができました。そしてここからは、フリーランスの皆様が豊富な選択肢の中から納得感のある仕事を獲得できるプラットフォームとして進化していくことで、より価値を発揮していきたいと考えています。

こうした想いから、フリーランスボードは一人ひとりのスキルや志向に合致した案件を確実に届け、受注までサポートする仕組みの構築に今後注力していきます。

■「案件を探す」から「受注する」までを支援する総合プラットフォームへ

フリーランスボードは、単なる「仕事との出会いの場」に留まらず、その仕事を実際に受注できるところまでを支援し、フリーランスエンジニアの仕事探しを最後まで効率化する「総合プラットフォーム」を目指します。

その第一歩として、AIを活用した経歴書作成・案件マッチングなどの新機能を複数リリースいたしました。これにより、案件を探すだけでなく、自身のスキルや経験を活かせる案件を見極め、受注に向けた準備までをプラットフォーム上で完結できる環境が整いつつあります。

今後も、フリーランスとしての活動全体を支える機能を順次拡充し、「案件を探す」「案件を選ぶ」「案件を受注する」この一連の流れをAIの力でシームレスに支えてまいります。

フリーランスボードは「案件が多い場所」から「自分に合う案件と出会い、確実に受注できる場所」へ。20万人を超えるITフリーランスの皆様が自分らしく働ける仕事をつかみ取れる、その瞬間まで寄り添えるサービスを目指してまいります。

■パートナー企業様の募集について

フリーランスボードでは、総合プラットフォーム構想の実現に向けて、共に新たな価値を創出いただけるパートナー企業様を募集しております。

フリーランスエージェント、人材紹介会社、派遣会社、SES企業、フリーランス向けSaaSを展開されている企業様など、業務連携から資本業務提携まで、幅広い形でのパートナーシップを歓迎いたします。

ご関心をお持ちの企業様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせ先

https://instantroom.co.jp/contact

▼掲載中のフリーランス案件はコチラから

https://freelance-board.com/jobs

▼おすすめのフリーランスエージェントはコチラから

https://freelance-board.com/agents

▼フリーランスのお役立ち情報はコチラから

https://freelance-board.com/journals

▼iOSアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://apps.apple.com/jp/app/フリーランスボード-エンジニアの求人-案件-副業検索アプリ/id6740894216(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA-%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E5%89%AF%E6%A5%AD%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6740894216)

配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

▼Androidアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES向け専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）