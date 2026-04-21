【富山県砺波市】いよいよ開幕！2026となみチューリップフェア

砺波市

2026となみチューリップフェア～想いをつなぐ となみ花物語～

富山県砺波市では、春の風物詩「2026となみチューリップフェア」を明日から開催します。今年は第75回という節目を迎えます。

本フェアには、これまでチューリップフェアを育んできた先人たちの想いを受け継ぎ、市民・関係者・来場者の想いをつなぎながら、未来へ向かってその魅力をさらに高めていきたいという願いを込めています。

会場では、例年より50万本多い300品種・350万本のチューリップが色鮮やかに咲き誇り、圧巻の景観を創り出します。

見どころ

チューリップタワーやチューリップスカイウォークから一望できる大花壇の地上絵は必見。

高さ4m・長さ30mの「花の大谷」や砺波発案の「水上花壇」、ハート型花壇のある「I LOVE 花壇」など人気スポットのほか、300品種が集められた「彩りガーデン」や五連揚水水車のある「水車苑」など多彩な花壇が会場を彩ります。

パノラマテラスからの眺望(2025年)パノラマテラスからの眺望

大花壇の地上絵や円形花壇、チューリップタワーなどを一度にご覧いただける人気のビュースポットです。晴れた日には立山連峰も一緒に望むことができます。

大花壇の地上絵(2025年)大花壇の地上絵

チューリップフェアのメイン花壇です。14品種21万本のチューリップを用いて地上絵を描きます。地上絵は、チューリップタワーや文化会館屋上のパノラマテラス、チューリップスカイウォークからご覧いただけます。

花の大谷 会期前半花の大谷 会期前半

富山県を代表する景観地である立山黒部アルペンルートの「雪の大谷」をイメージした高さ４ｍのチューリップ回廊を設置します。会期前半は白いチューリップで雪の壁をイメージしています。

花の大谷 会期後半花の大谷 会期後半

富山県を代表する景観地である立山黒部アルペンルートの「雪の大谷」をイメージした高さ４ｍのチューリップ回廊を設置します。会期後半は色とりどりのチューリップで春爛漫を演出します。

イベント情報

14品種21万本のチューリップ花壇と チューリップタワー県内で球根生産されている300品種を集めた彩りガーデン水耕栽培のチューリップが水面を彩る砺波オリジナルの水上花壇

期間中は、音楽や伝統文化を楽しめる多彩なイベントを開催します。富山県警察音楽隊や航空自衛隊中部航空音楽隊によるコンサート、越中太鼓まつり「打魂鼓inとなみ」、出町子供歌舞伎曳山など、迫力あるステージが会場を盛り上げます。また、京都橘高等学校吹奏楽部の特別演奏会や、子どもから大人まで楽しめる「謎解きアドベンチャー」も実施。

さらに、砺波市美術館では「ファンタジーを染める たじまゆきひこ展」も開催され、芸術鑑賞もあわせてお楽しみいただけます。

航空自衛隊中部航空音楽隊コンサート出町子供歌舞伎曳山京都橘高等学校吹奏楽部特別演奏会特別展 「たじまゆきひこ展」

子どもから大人に長く愛されている絵本『じごくのそうべえ』の作者である田島征彦は、大阪府堺市で１９４０年に生まれ、敗戦後は父の故郷・高知県の山村で幼少期を過ごしました。荒々しく豊かな四国の自然の中での生活は、後の田島の作品に大きな影響を与え、自然への畏敬や土俗的な信仰を表現することに繋がりました。伝統的な技法である「型絵染」を用いながら、新しい可能性に挑戦し続け、自己表現を貫いた田島征彦のダイナミックな染色作品や絵本原画の世界を紹介します。

走れ！ミニ列車（2025）今年バージョンアップ！「走れ！ミニ列車」

子どもを中心に大人気の「走れ！ミニ列車」は今年から周回コースに進化して実施します。

■4月25日(土)・26日(日) 9:00～16:00

[場所] 大花壇～チューリップタワー～ひょうたん池～ビオラの里を めぐる周回コース

■料金（PayPay対応可）

・大人 500円

・中高校生 300円

・小学生 100円

・小学生未満 無料

【初公開！！】とやまオリジナル最新品種

今年３月に発表 新品種「ひかる紫」新品種「ひかる紫」(令和８年発表)

チューリップの新品種が交配されてから球根を増やし販売できるようになるまで、なんと約２０年を要します。

今年３月に発表されたばかりの最新品種「ひかる紫」は咲いた時の草姿が揃いやすく、背が低めで強い草葉が特徴です。

チューリップ四季彩館で鑑賞できるほか、会場で球根をご予約することができます。

チューリップファーム

市内のチューリップ生産者の圃場を巡る「チューリップファーム号」を運行。

1日4便（約1時間）で各圃場を巡り、砺波ならではのチューリップの魅力を体感できます。

※花の状況により終了している場合があります。

街道からおもてなし

庄下会場鷹栖会場高波会場高波会場

砺波市では、市内企業で構成する「となみチューリップ街道実行委員会」により、約600個の街道プランターを設置。

国道156号沿い（チューリップ公園前～砺波インター付近まで約1.8km）に並ぶチューリップが、来場者の皆様をお迎えします。市民・関係者が一丸となり、「花のまち となみ」として全国の皆様をお迎えします。この春、心に残る特別なひとときをぜひ砺波でお楽しみください。

プリンセスチューリップがおもてなし

連携イベント

地元企業が一丸となってプランターを設置インターからチューリップ公園までチューリップが彩ります4月から活動スタート！2026プリンセスチューリップ新旧プリンセスチューリップが揃うのはチューリップフェアだけ。フェアで世代交代します。「チューリップポーズ」でパシャリ庄川峡遊覧船庄川峡遊覧船（チューリップクルーズ）

庄川峡の四季折々の自然が織りなす景色を楽しむクルージング。

◎長崎橋周遊コース(25分)

出航時間 9：50、10：50、11：50、13：20、13：50、14：50

乗船料 大人1,500円、小人750円

※フェア入場券ご持参の方は2割引き 5/1～5/5は小人無料

【公式ＨＰ】https://shogawa-yuran.co.jp/

となみ夢の平スキー場スイセン畑となみ夢の平スキー場２０万本のスイセン畑

■４月中旬～５月上旬

■会場：となみ夢の平スキー場

夢の平スキー場に咲く20万本のスイセン畑をお楽しみください。

せんだん山水仙そば祭りせんだん山水仙そば祭り

■４月２５日(土)、２６日(日）

■会場：となみ夢の平スキー場

水仙を眺めながら、となみブランドに認定された特産の「せんだん山そば」が味わえます。

出町子供歌舞伎曳山出町子供歌舞伎曳山

■４月２９日(水・祝)、３０日(木)

会場：砺波市街地

２００年以上の歴史を持つとなみ野に春の到来を告げる風物詩です。今年は中町が当番町です。

【公式】砺波市観光サイト 砺波旅ー出町子供歌舞伎(https://www.city.tonami.lg.jp/kanko/event/467p/)

チューリップフライトヘリコプター遊覧 チューリップフライト

■５月３日(日祝)、４日(月祝)、５日(火祝) ※雨天中止

フェア入場券ご持参の方は搭乗体験料２割引

陸空海ＲＩＫＵＫＡサイトで要予約 Heli Pad Tonami発着

【公式ＨＰ】https://skyview.airos.jp/caravans/tonami

開催概要

開催日時

2026年4月22日（水）～ 5月5日（火・祝）

午前9時00分～午後5時30分（最終入園：午後5時）

※チューリップフェアの仮設物等の準備、撤去作業のため、会期前4月12日(日)～4月21日(火)、会期後５月６日(水・振)～５月１２日(火)は臨時休園いたします。

会場

となみチューリップ公園（富山県砺波市花園町１-３２）

※カーナビをご使用の方は「チューリップ四季彩館 TEL：0763-33-7716」で登録してください。

誘導情報、誘導員の指示の通りにお進みください。

チケット

大人（高校生以上）一般 2,000円

団体（20名様以上） 1,900円

小人（小・中学生）一般 100円

団体（20名様以上） 100円

小学生未満無料

【割引について】

１.5月5日のこどもの日は中学生以下無料となります。

２.障がい者手帳提示者及び付き添いの方１名は入場無料となります。

３.コンビニ及びHPからの購入は200円引きとなります。

４.70歳以上の入場者には、主会場内の飲食等で利用できる500円商品券を配布します（総合案内所で配布）。

駐車場

整理料

普通車500円・マイクロバス1,000円・大型バス2,000円

※約２，８００台収容可能

※会場周辺の駐車場が満車の場合、指定駐車場より無料シャトルバスでの送迎となることがございます。

※会場とJR砺波駅及び会場とチューリップファーム周辺連携会場を巡回運行する無料シャトルバスを期間中運行致します。

お問い合わせ :https://www.tulipfair.or.jp/inquiry/2026となみチューリップフェア公式ＨＰ :https://fair.tulipfair.or.jp/