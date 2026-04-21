「フォローするだけで支援につながる」SILKFULL、犬猫の命を守る継続支援プロジェクトを開始

株式会社NEXT NEW WORLD

株式会社NEXTNEWWORLD（本社：群馬県桐生市、代表：高嶋耕太郎）は、腎臓に特化したペットヘルスケアブランド「SILKFULL（シルクフル）」において、犬・猫の命を守ることを目的とした継続寄付プロジェクトを2026年2月より開始いたしました。

本プロジェクトは、Instagramの累計フォロワー数×10円を寄付額とする仕組みを通じて、保護犬・保護猫支援など、犬猫の命を守るための活動を継続的に行う取り組みです。

SNSの拡散力を活用し、業界関係者だけでなく一般の方々にも気軽に参加いただける形で、支援の輪を広げてまいります。

ペットのヘルスケア業界において、犬と猫の「健康寿命の底上げ」は、業界全体の重要な課題の一つです。当社は、日々の健康維持を支える製品開発に取り組むと同時に、保護活動や動物福祉の現場にも継続的に貢献していくことが必要だと考え、本プロジェクトを立ち上げました。

■ 企画概要

本取り組みは、「より多くの犬・猫が健康で長く生きられる社会の実現」を目指し、誰でも気軽に参加できる継続支援プロジェクトです。

SILKFULL公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/silkfull_pet）のフォロワー数に応じて寄付額が決定される仕組みで、フォローするだけで継続的な支援につながります。

寄付ルールは以下の通りです。

偶数月：猫への支援

奇数月：犬への支援

寄付金額：累計フォロワー数 × 10円

フォロワー数が増えるほど支援の規模も拡大する仕組みとなっており、

一人ひとりの応援が直接的に大切な犬や猫の命を守る力へとつながります。

■ プロジェクト開始の背景

フォロワー×10円施策 :https://www.instagram.com/p/DWTIt6bCdBH/

当社は、腎臓ケアを中心としたペット用品を展開する中で、犬や猫の様々な健康課題、

そして保護活動の現場が抱える深刻な問題に直面してきました。

特に昨今の物価高騰は、医療費や飼育費用の高騰という形で保護活動に重くのしかかっています。また、保護動物のQOL（生活の質）向上への注目が高まる一方で、その実現には継続的な経済的支援が不可欠です。

SILKFULLは、日々の健康ケアの提供に加え、企業としての社会的責任として、社会全体でペットの命と生活を支える持続可能な仕組みを作ることが重要であると考え、この度のプロジェクトの立ち上げに至りました。

「小さな一歩でも、継続することで未来は変えられる」

その想いのもと、製品開発で培った知見を活かし、企業として挑戦を続けてまいります。

■ 初回寄付について

本プロジェクトの初回寄付として、

以下の2団体へ寄付を実施いたしました。

寄付先団体（2月分）

・保護猫カフェ neu。様（大阪）

Instagram URL

https://www.instagram.com/hogocafe_neu/

ホームページ

https://neu-catcafe.com/

・NPO法人フリースクールゆきレオ＆保護猫施設ゆきレオ保育園 様（大阪）

Instagram URL

https://www.instagram.com/poniyan89

ホームページ

https://www.yukireo.com/

※本プロジェクトはフォロワー数の増加に比例して寄付規模が拡大していく設計となっています。

なお、本プロジェクトは継続的な支援を前提としておりますが、社会情勢や事業状況等に応じて、寄付内容や実施方法を見直す場合があります。

■ 寄付団体様のインタビュー動画

保護猫カフェ neu。様

NPO法人フリースクールゆきレオ＆保護猫施設ゆきレオ保育園 様

・保護猫カフェ neu。様

https://www.instagram.com/p/DW2vlYWCgwM/

・NPO法人フリースクールゆきレオ＆保護猫施設ゆきレオ保育園 様

https://www.instagram.com/p/DXL9lDHCj84/

今後も弊社インスタグラムより、寄付活動のご報告をさせていただきます。

■ 寄付団体様からのお声

SILKFULLのInstagram :https://www.instagram.com/silkfull_pet/

保護猫カフェ neu。 代表 岩下様

１.弊社の寄付の取り組みについてどのように思われますか？

フォローするだけで寄付につながるという応援の形なら、気軽に参加しやすく、たくさんの人の優しさが集まりやすいと思いました。日常の小さなアクションが猫やわんちゃんを助ける力になる。この仕組みは、応援する側も嬉しく、助けられる命も増える、とても素敵な取り組みだと感じました。

２.今回の寄付金額はどのようにご活用いただく予定ですか？

当店には継続的に医療費が必要な子（毎日の点滴など）を続けている子たちがいます。

まずはそうした日々の治療や医療費に大切に使わせていただけたらと思っております。

３.現在お困りの事、今後力を入れていきたいこと等教えてください。

年々、譲渡会や保護猫カフェも増えてきており、里親さまと出会える機会が分散されているように感じています。

だからこそ、店舗で里親さまを待つだけではなく、猫雑貨のイベントに出てパネル展を行ったり、譲渡会を開催したり、新しい場所へ積極的に出店していきたいと思っています。

そこで初めて出会うお客様に、保護猫のこと、里親になるという選択肢のことを知っていただき、少しでも猫たちに目を向けてもらえるきっかけを増やしていきたいです。

NPO法人フリースクールゆきレオ＆保護猫施設ゆきレオ保育園

代表 福本亜弥 副代表 福本凛（中学3年生）

１.弊社の寄付の取り組みについてどのように思われますか？

この度は、シルクフル様の温かいご支援と、保護猫活動や子どもたちの居場所づくりに目を向けていただいたことに、心より感謝申し上げます。

私たちの活動は、保護猫の命を守ることと同時に、学校に行きづらさを抱える子どもたちが「自分の役割」や「誰かの役に立つ経験」を得られる場でもあります。

シルクフル様のように、社会課題に目を向け、動物福祉と子どもの支援という両面に共感してくださる企業様の存在は、大きな励みであり、活動を継続していく上での力となります。

今回の取り組みを通して、企業と地域、そして命を守る活動がつながっていくことに、大きな意義を感じております。

２.今回の寄付金額はどのようにご活用いただく予定ですか？

いただいたご寄付は、主に以下の活動に大切に活用させていただく予定です。

・保護猫たちの医療費（不妊手術・治療・検査など）

・日々の飼育費（フード・トイレ用品など）

・猫エイズ（FIV）キャリアの猫たちが安心して過ごせる環境整備

特に現在は、なかなか譲渡が決まりにくい成猫や、人にあまり慣れていない猫たちの保護が多く、長期的なケアが必要となるため、医療費や飼育環境の維持にかかる負担が大きくなっています。

今回のご支援により、猫たちがより安心して過ごせる環境を整えるとともに、子どもたちが主体となって命の大切さを発信できる機会を広げていきたいと考えております。

３.現在お困りの事、今後力を入れていきたいこと等教えてください。

現在は自宅を改装し、フリースクールと保護猫施設を運営しております。

当初はこの環境で問題なく活動できておりましたが、参加を希望する子どもたちが増えてきたことや、人の出入りによる家族への負担もあり、今後は別の施設での運営を検討していく必要がある状況です。

また現在は、譲渡につながりにくい成猫や、人にあまり慣れていない猫たちの保護が多く、長期的なケアや環境整備の負担も課題となっています。

今後は、子どもたちの受け入れ人数を増やせる環境を整え、開催日数や参加人数を拡充することで、より多くの子どもたちと保護猫たちが安心して過ごせる場を広げていきたいと考えています。

そして、「人と動物が共に支え合える社会」の実現に向けて、より長く安定的に活動を継続できる基盤づくりに取り組んでまいります。

■ 今後の展開

本プロジェクトは、日常のSNS行動を支援に変える参加型モデルとして、継続的な支援の仕組み化を目指すものです。

今後は、寄付活動にとどまらず、犬猫の健康寿命の延伸に向けた取り組みや、保護犬・保護猫を取り巻く社会課題の解決に対し、業界の垣根を越えた連携を推進してまいります。

また、各団体へのインタビューや活動紹介をSNSを通じて発信することで、保護活動の現状や課題についての認知を広げるとともに、支援の裾野拡大につなげてまいります。今後は、団体様とのコラボレーションや共同企画も積極的に展開していく予定です。

さらに、フォロワーの皆様とともに支援の輪を広げながら、本プロジェクトを継続的かつ拡張可能な支援モデルとして発展させ、持続可能な寄付の仕組みとして確立してまいります。

■ SILKFULLについて

SILKFULLは、特許製法による「カラダシルク(R)」を配合した犬・猫用サプリメントを中心に展開する、オーガニックシルク由来成分を活用したペットケアブランドです。「カラダシルク(R)」は、体内の老廃物の排出をサポートし、犬・猫の健康維持を目的とした成分です。また液状であるため、摂取時のストレスが少なく、子犬・子猫からシニアまで幅広くご使用いただけます。

現在、「SILKFULL」「SILCAT」シリーズは販売開始から2年半で累計250万食を突破し、全国約2,000店舗にて展開されています。さらに、SILKFULLシリーズはSKUの拡大を積極的に進めており、サプリメントに加えて、ウェットフード・おやつ・ドリンクタイプなど、多様なラインナップを展開しています。また、動物病院専売プロダクト「SILKFULL PRO」は、全国約1000軒の動物病院にて導入が進んでおり、医療現場からも支持をいただいています。

■ 会社概要

会社概要

会社名：株式会社NEXT NEW WORLD

設立：2021年6月

本社所在地：群馬県桐生市本町6-2

拠点：東京都港区南青山2丁目5 POLA青山ビル5F Overlap

代表取締役CEO：高嶋 耕太郎

URL：https://corp.nextnewworld.co

シルクタンパク質の研究開発を基盤に、現在はヘルスケア・美容領域で事業を展開するディープテックスタートアップ。

群馬県桐生市にて自社養蚕農家を運営し、特許製法から製造されるシルクフィブロインタンパク質「カラダシルク(R)」を活用したビジネスを開発。

ペット向け腎臓ケア製品を皮切りに、人のヘルスケア、フード、素材領域へと事業を拡大している。

※ウエンツ瑛士さんが公式アンバサダーを務める「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」に参画

この度NEXT NEW WORLDは、「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」に参画し同プロジェクト公式アンバサダーウエンツ瑛士さんを起用したプロモーションを開始しました。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEXTNEWWORLD

担当：藤原

Email：nnw@nextnewworld.co