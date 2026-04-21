【ニューエラ】5月９日（土）の“59FIFTY(R) DAY”を記念したアイテムを4月27日（月）より順次発売

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ニューエラジャパン合同会社


スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、1954年にベースボールキャッ


プのワールドスタンダード[59FIFTY(R)（フィフティーナインフィフティー）] を発表いたしました。




【About 59FIFTY(R)】

1954年に誕生したベースボールキャップのワールドスタンダード。フロントパネルの内側に独自の芯を配した、型崩れしにくいクラシックなシルエットが特徴です。


約1cm刻みで9サイズ展開となっています。MLB全球団の公式選手用キャップ、日本では読売ジャイアンツ、オリックス・バファローズ、横浜DeNAベイスターズの公式選手用キャップとして採用されています。






ニューエラでは、5月9日（土）を“59FIFTY(R) DAY（フィフティーナインフィフティーデー）”と制定


し、世界各国で祝福すると共に、さまざまな限定アイテムを発売いたします。日本では4月27日


（月）を皮切りに、ニューエラ直営店限定コレクションをはじめ、多様なスペシャルアイテムをご用意


しております。



【ラインナップの一例】※価格は全て税込


＜59FIFTY(R) DAY YANKEES PACK＞　各6,600円　4月2７日（月）発売


ニューヨーク・ヤンキースの歴代チームロゴをスウェットバンドに刺繍し、年代順に表現した特別なコ


レクションです。ロゴだけでなく、選手が試合中に着用するオーセンティックキャップのシルエットや


素材、カラーリングといったディテールに至るまでオマージュした、こだわりのデザインになっていま


す。また、59FIFTY(R) A-Frameや59FIFTY(R) Split Panel、59FIFTY(R) Soft Buckramなど、希少


なモデルを含めバリエーション豊富に展開いたします。



［Retro Crown 59FIFTY(R) 1922-1933］　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Under Visor　　　　　　　　　　　　　　Sweat Band

　


［Retro Crown 59FIFTY(R) 1934-1948］



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Under Visor　　　　　　　　　　　　　　Sweat Band


［59FIFTY(R) 1949-1957］



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Under Visor　　　　　　　　　　　　　　Sweat Band


［59FIFTY(R) A-Frame 1958-1967］



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Under Visor　　　　　　　　　　　　　　Sweat Band

　［59FIFTY(R) Split Panel 1958-1967］



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Under Visor　　　　　　　　　　　　　　Sweat Band

　　　　　


［Pre-Curved 59FIFTY(R) 1968-1984］



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Under Visor　　　　　　　　　　　　　　Sweat Band

　　　　　　　　　


［Low Profile 59FIFTY(R) 1985-1993］



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Under Visor　　　　　　　　　　　　　　Sweat Band

　　


［59FIFTY(R) Soft Buckram 1994-］



Under Visor　　　　　　　　　　　　　　Sweat Band

＜59FIFTY(R) DAY Double Logo 1954＞　各6,820円　4月28日（火）発売


ニューエラが59FIFTY(R)を開発した1954年当時のチームロゴと、現在のチームロゴを左右、または前


後に配置したダブルロゴコレクションです。ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース


（旧ブルックリン・ドジャース）、サンフランシスコ・ジャイアンツ（旧ニューヨーク・ジャイアンツ


）の3チームがラインアップしています。



［ニューヨーク・ヤンキース］




　　　　　　　Front

　　　　　　　　Back


［ロサンゼルス・ドジャース］




　　　　　　　Front

　　　　　　　　Back



［サンフランシスコ・ジャイアンツ］




　　　　　　　Front

　　　　　　　　Back


このほかにも59FIFTY(R) DAYを記念した商品が続々と登場しますので、ご期待ください。



【59FIFTY(R) DAY コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/59fifty-day-memorial-collection