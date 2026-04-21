【ニューエラ】5月９日（土）の“59FIFTY(R) DAY”を記念したアイテムを4月27日（月）より順次発売
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、1954年にベースボールキャッ
プのワールドスタンダード[59FIFTY(R)（フィフティーナインフィフティー）] を発表いたしました。
【About 59FIFTY(R)】
1954年に誕生したベースボールキャップのワールドスタンダード。フロントパネルの内側に独自の芯を配した、型崩れしにくいクラシックなシルエットが特徴です。
約1cm刻みで9サイズ展開となっています。MLB全球団の公式選手用キャップ、日本では読売ジャイアンツ、オリックス・バファローズ、横浜DeNAベイスターズの公式選手用キャップとして採用されています。
ニューエラでは、5月9日（土）を“59FIFTY(R) DAY（フィフティーナインフィフティーデー）”と制定
し、世界各国で祝福すると共に、さまざまな限定アイテムを発売いたします。日本では4月27日
（月）を皮切りに、ニューエラ直営店限定コレクションをはじめ、多様なスペシャルアイテムをご用意
しております。
【ラインナップの一例】※価格は全て税込
＜59FIFTY(R) DAY YANKEES PACK＞ 各6,600円 4月2７日（月）発売
ニューヨーク・ヤンキースの歴代チームロゴをスウェットバンドに刺繍し、年代順に表現した特別なコ
レクションです。ロゴだけでなく、選手が試合中に着用するオーセンティックキャップのシルエットや
素材、カラーリングといったディテールに至るまでオマージュした、こだわりのデザインになっていま
す。また、59FIFTY(R) A-Frameや59FIFTY(R) Split Panel、59FIFTY(R) Soft Buckramなど、希少
なモデルを含めバリエーション豊富に展開いたします。
［Retro Crown 59FIFTY(R) 1922-1933］
Under Visor Sweat Band
［Retro Crown 59FIFTY(R) 1934-1948］
Under Visor Sweat Band
［59FIFTY(R) 1949-1957］
Under Visor Sweat Band
［59FIFTY(R) A-Frame 1958-1967］
Under Visor Sweat Band
［59FIFTY(R) Split Panel 1958-1967］
Under Visor Sweat Band
［Pre-Curved 59FIFTY(R) 1968-1984］
Under Visor Sweat Band
［Low Profile 59FIFTY(R) 1985-1993］
Under Visor Sweat Band
［59FIFTY(R) Soft Buckram 1994-］
Under Visor Sweat Band
＜59FIFTY(R) DAY Double Logo 1954＞ 各6,820円 4月28日（火）発売
ニューエラが59FIFTY(R)を開発した1954年当時のチームロゴと、現在のチームロゴを左右、または前
後に配置したダブルロゴコレクションです。ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース
（旧ブルックリン・ドジャース）、サンフランシスコ・ジャイアンツ（旧ニューヨーク・ジャイアンツ
）の3チームがラインアップしています。
［ニューヨーク・ヤンキース］
Front
Back
［ロサンゼルス・ドジャース］
Front
Back
［サンフランシスコ・ジャイアンツ］
Front
Back
このほかにも59FIFTY(R) DAYを記念した商品が続々と登場しますので、ご期待ください。
【59FIFTY(R) DAY コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/59fifty-day-memorial-collection