【ニューエラ】5月９日（土）の“59FIFTY(R) DAY”を記念したアイテムを4月27日（月）より順次発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、1954年にベースボールキャッ

プのワールドスタンダード[59FIFTY(R)（フィフティーナインフィフティー）] を発表いたしました。

【About 59FIFTY(R)】

1954年に誕生したベースボールキャップのワールドスタンダード。フロントパネルの内側に独自の芯を配した、型崩れしにくいクラシックなシルエットが特徴です。

約1cm刻みで9サイズ展開となっています。MLB全球団の公式選手用キャップ、日本では読売ジャイアンツ、オリックス・バファローズ、横浜DeNAベイスターズの公式選手用キャップとして採用されています。

ニューエラでは、5月9日（土）を“59FIFTY(R) DAY（フィフティーナインフィフティーデー）”と制定

し、世界各国で祝福すると共に、さまざまな限定アイテムを発売いたします。日本では4月27日

（月）を皮切りに、ニューエラ直営店限定コレクションをはじめ、多様なスペシャルアイテムをご用意

しております。

【ラインナップの一例】※価格は全て税込

＜59FIFTY(R) DAY YANKEES PACK＞ 各6,600円 4月2７日（月）発売

ニューヨーク・ヤンキースの歴代チームロゴをスウェットバンドに刺繍し、年代順に表現した特別なコ

レクションです。ロゴだけでなく、選手が試合中に着用するオーセンティックキャップのシルエットや

素材、カラーリングといったディテールに至るまでオマージュした、こだわりのデザインになっていま

す。また、59FIFTY(R) A-Frameや59FIFTY(R) Split Panel、59FIFTY(R) Soft Buckramなど、希少

なモデルを含めバリエーション豊富に展開いたします。

［Retro Crown 59FIFTY(R) 1922-1933］

Under Visor Sweat Band

［Retro Crown 59FIFTY(R) 1934-1948］

Under Visor Sweat Band

［59FIFTY(R) 1949-1957］

Under Visor Sweat Band

［59FIFTY(R) A-Frame 1958-1967］

Under Visor Sweat Band

［59FIFTY(R) Split Panel 1958-1967］

Under Visor Sweat Band

［Pre-Curved 59FIFTY(R) 1968-1984］

Under Visor Sweat Band

［Low Profile 59FIFTY(R) 1985-1993］

Under Visor Sweat Band

［59FIFTY(R) Soft Buckram 1994-］

Under Visor Sweat Band

＜59FIFTY(R) DAY Double Logo 1954＞ 各6,820円 4月28日（火）発売

ニューエラが59FIFTY(R)を開発した1954年当時のチームロゴと、現在のチームロゴを左右、または前

後に配置したダブルロゴコレクションです。ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース

（旧ブルックリン・ドジャース）、サンフランシスコ・ジャイアンツ（旧ニューヨーク・ジャイアンツ

）の3チームがラインアップしています。

［ニューヨーク・ヤンキース］

FrontBack

［ロサンゼルス・ドジャース］

FrontBack

［サンフランシスコ・ジャイアンツ］

FrontBack

このほかにも59FIFTY(R) DAYを記念した商品が続々と登場しますので、ご期待ください。

【59FIFTY(R) DAY コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/59fifty-day-memorial-collection