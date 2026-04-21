環境配慮型液浸変圧器、2031年市場規模11.03億米ドル！年7.0%成長でグローバル需要急拡大
業界特性：安全性・環境性・高効率の三位一体で進化
本市場の発展は、規制対応型から価値創出型へと明確に転換している。防火区画の簡素化や都市設置の柔軟性といった安全面の利点に加え、エステル油の高温耐性を活かした高負荷運転が可能となり、設備利用率の向上にも寄与する。さらに、再エネ接続点やデータセンター、鉄道、洋上風力向けなど用途が多様化し、カスタマイズ設計力が競争軸となっている。材料科学、冷却設計、デジタル監視の融合が進み、製品は単体機器から“スマート電力資産”へと進化している点が業界の大きな特徴である。
市場規模：安定成長を描くグローバル需要曲線
LP Information調査チームの最新レポート「世界環境配慮型液浸変圧器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/602695/eco-friendly-fluid-immersed-transformer）によると、同市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率7.0%で拡大し、2031年には市場規模が11.03億米ドルに達すると予測されている。送配電網の老朽更新、新興国の電力需要増、先進国の脱炭素投資が重なり、需要は地域分散型で堅調に推移する見通しである。特に欧州、北米、アジア太平洋では環境基準と電力信頼性の両立が政策的に後押しされ、市場の底堅さを形成している。
図. 環境配慮型液浸変圧器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347499/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347499/images/bodyimage2】
図. 世界の環境配慮型液浸変圧器市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要メーカー：技術力とグローバル供給力が競争力の源泉
LP Informationのトップ企業研究センターによると、環境配慮型液浸変圧器の主要製造業者にはSiemens、GE Vernova、Hitachi、Wolong Electric、Westrafo、HD Hyundai Electric、CHINT Group、Virginia Transformer、Meidensha、Efacecが含まれる。2024年時点で、売上ベースの世界トップ5社は約80.0%の市場シェアを占めており、高い寡占性が見られる。これら企業は材料調達から設計、試験、アフターサービスまでを一体化した体制を構築し、国際規格への適合力と大規模案件の実行力で優位性を確立している。
将来展望：エネルギー転換の加速とともに価値が拡張
今後は電力インフラの分散化・デジタル化が進み、変圧器には環境性能に加えて状態監視や予兆保全との親和性が求められる。環境配慮型液浸変圧器は、長寿命化と火災リスク低減を通じて総保有コストの最適化に貢献し、投資評価軸の中心に位置付けられる可能性が高い。政策面では環境規制の強化が継続し、金融市場ではESG投資との連動が進む。LP Informationは、本市場が“規制対応製品”から“戦略的インフラ資産”へと役割を広げる局面に入ると見ている。
最新動向：政策と企業投資が示す直近3年の動き
GE Vernovaは2025年、年次報告および公式発表において、送配電機器事業への投資拡大を表明し、低環境負荷型変圧器を含むグリッド向け製品群の供給能力強化を進めている。北米および欧州市場での需要増を背景に、生産効率とサプライチェーンの強靭化が焦点とされた。
European Commissionは2024年、送配電用変圧器のエネルギー効率および環境要件に関する規則の運用強化を公式に発表した。これにより、低損失設計や環境配慮型絶縁液の採用が市場で一層重視され、欧州域内での製品更新需要が顕在化している。
本市場の発展は、規制対応型から価値創出型へと明確に転換している。防火区画の簡素化や都市設置の柔軟性といった安全面の利点に加え、エステル油の高温耐性を活かした高負荷運転が可能となり、設備利用率の向上にも寄与する。さらに、再エネ接続点やデータセンター、鉄道、洋上風力向けなど用途が多様化し、カスタマイズ設計力が競争軸となっている。材料科学、冷却設計、デジタル監視の融合が進み、製品は単体機器から“スマート電力資産”へと進化している点が業界の大きな特徴である。
市場規模：安定成長を描くグローバル需要曲線
LP Information調査チームの最新レポート「世界環境配慮型液浸変圧器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/602695/eco-friendly-fluid-immersed-transformer）によると、同市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率7.0%で拡大し、2031年には市場規模が11.03億米ドルに達すると予測されている。送配電網の老朽更新、新興国の電力需要増、先進国の脱炭素投資が重なり、需要は地域分散型で堅調に推移する見通しである。特に欧州、北米、アジア太平洋では環境基準と電力信頼性の両立が政策的に後押しされ、市場の底堅さを形成している。
図. 環境配慮型液浸変圧器世界総市場規模
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図. 世界の環境配慮型液浸変圧器市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要メーカー：技術力とグローバル供給力が競争力の源泉
LP Informationのトップ企業研究センターによると、環境配慮型液浸変圧器の主要製造業者にはSiemens、GE Vernova、Hitachi、Wolong Electric、Westrafo、HD Hyundai Electric、CHINT Group、Virginia Transformer、Meidensha、Efacecが含まれる。2024年時点で、売上ベースの世界トップ5社は約80.0%の市場シェアを占めており、高い寡占性が見られる。これら企業は材料調達から設計、試験、アフターサービスまでを一体化した体制を構築し、国際規格への適合力と大規模案件の実行力で優位性を確立している。
将来展望：エネルギー転換の加速とともに価値が拡張
今後は電力インフラの分散化・デジタル化が進み、変圧器には環境性能に加えて状態監視や予兆保全との親和性が求められる。環境配慮型液浸変圧器は、長寿命化と火災リスク低減を通じて総保有コストの最適化に貢献し、投資評価軸の中心に位置付けられる可能性が高い。政策面では環境規制の強化が継続し、金融市場ではESG投資との連動が進む。LP Informationは、本市場が“規制対応製品”から“戦略的インフラ資産”へと役割を広げる局面に入ると見ている。
最新動向：政策と企業投資が示す直近3年の動き
GE Vernovaは2025年、年次報告および公式発表において、送配電機器事業への投資拡大を表明し、低環境負荷型変圧器を含むグリッド向け製品群の供給能力強化を進めている。北米および欧州市場での需要増を背景に、生産効率とサプライチェーンの強靭化が焦点とされた。
European Commissionは2024年、送配電用変圧器のエネルギー効率および環境要件に関する規則の運用強化を公式に発表した。これにより、低損失設計や環境配慮型絶縁液の採用が市場で一層重視され、欧州域内での製品更新需要が顕在化している。