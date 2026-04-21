リカンベント自転車市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「リカンベント自転車市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を発表した。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるようになっている。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、ならびにそれらの市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っている。
リカンベント自転車市場：サイクリングにおける快適性の革命
世界のサイクリング業界は、消費者がスピードや従来性よりも快適性や人間工学的サポートを重視するようになり、静かではあるが重要な変化を遂げている。この変革の中心にあるのがリカンベント自転車であり、これはライダーがリクライニングした姿勢で乗ることができる、2輪または3輪の特徴的な自転車である。かつては愛好家向けのニッチ製品と見なされていたが、高齢化の進展、健康志向の高まり、低負荷の運動への関心の増加を背景に、徐々に主流として受け入れられつつある。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/371
市場規模と成長軌道
世界のリカンベント自転車市場は、安定的かつ持続的な成長が見込まれている。世界のリカンベント自転車市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3％で拡大し、2035年末までに市場規模は45億米ドルに達すると予測されている。2024年の市場規模は23億米ドルであった。
地域別の動向を見ると、北米が屋内サイクル市場の最大シェア（38～42％）を占めており、これは家庭用フィットネスの強いトレンドに支えられている。これに欧州（30～34％）が続く。一方で、アジア太平洋の新興市場は、都市化の進展、可処分所得の増加、フィットネス意識の高まりにより、より高い成長が見込まれている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347551/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
リカンベント自転車市場は、いくつかの主要な観点でセグメント化することができる：
製品タイプ別：市場は、屋内運動向けに設計された固定式リカンベントバイクと、通勤、ツーリング、レクリエーションに使用される非固定式／屋外用リカンベントバイクに分類される。屋外タイプの中では、デルタトライク（前輪1輪・後輪2輪）や、ディスクブレーキまたはドラムブレーキを備えたモデルなど、さらに細分化される。
フレーム素材別：自転車は、スチール（耐久性が高くコスト効率が良い）、アルミニウム（軽量で耐腐食性がある）、カーボンファイバー（高性能で高い強度対重量比）で製造される。
流通チャネル別：市場は、利便性やD2Cモデルの拡大により急成長しているオンライン小売と、専門自転車店やスポーツ用品店を含むオフライン小売に分類される。
エンドユーザー別：主要な消費者セグメントには、家庭用ユーザー（最大セグメントであり、家庭用フィットネスのトレンドにより牽引）、ジムおよびフィットネスセンター（商業用途）、リハビリテーションセンター（低負荷設計を活用した治療用途）が含まれる。
用途別：市場は、フィットネス愛好者、一般／通勤用途、旅行やツーリングなどの特定用途に対応している。
リカンベント自転車市場：サイクリングにおける快適性の革命
世界のサイクリング業界は、消費者がスピードや従来性よりも快適性や人間工学的サポートを重視するようになり、静かではあるが重要な変化を遂げている。この変革の中心にあるのがリカンベント自転車であり、これはライダーがリクライニングした姿勢で乗ることができる、2輪または3輪の特徴的な自転車である。かつては愛好家向けのニッチ製品と見なされていたが、高齢化の進展、健康志向の高まり、低負荷の運動への関心の増加を背景に、徐々に主流として受け入れられつつある。
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市場規模と成長軌道
世界のリカンベント自転車市場は、安定的かつ持続的な成長が見込まれている。世界のリカンベント自転車市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3％で拡大し、2035年末までに市場規模は45億米ドルに達すると予測されている。2024年の市場規模は23億米ドルであった。
地域別の動向を見ると、北米が屋内サイクル市場の最大シェア（38～42％）を占めており、これは家庭用フィットネスの強いトレンドに支えられている。これに欧州（30～34％）が続く。一方で、アジア太平洋の新興市場は、都市化の進展、可処分所得の増加、フィットネス意識の高まりにより、より高い成長が見込まれている。
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市場セグメンテーション
リカンベント自転車市場は、いくつかの主要な観点でセグメント化することができる：
製品タイプ別：市場は、屋内運動向けに設計された固定式リカンベントバイクと、通勤、ツーリング、レクリエーションに使用される非固定式／屋外用リカンベントバイクに分類される。屋外タイプの中では、デルタトライク（前輪1輪・後輪2輪）や、ディスクブレーキまたはドラムブレーキを備えたモデルなど、さらに細分化される。
フレーム素材別：自転車は、スチール（耐久性が高くコスト効率が良い）、アルミニウム（軽量で耐腐食性がある）、カーボンファイバー（高性能で高い強度対重量比）で製造される。
流通チャネル別：市場は、利便性やD2Cモデルの拡大により急成長しているオンライン小売と、専門自転車店やスポーツ用品店を含むオフライン小売に分類される。
エンドユーザー別：主要な消費者セグメントには、家庭用ユーザー（最大セグメントであり、家庭用フィットネスのトレンドにより牽引）、ジムおよびフィットネスセンター（商業用途）、リハビリテーションセンター（低負荷設計を活用した治療用途）が含まれる。
用途別：市場は、フィットネス愛好者、一般／通勤用途、旅行やツーリングなどの特定用途に対応している。