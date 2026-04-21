【福井から生まれるジム通いの新常識】直前15分前まで予約OK。自社開発システムで“ファストなパーソナルジム”へリニューアルOPEN

株式会社BONA FIDEメニューを表示するガイドステーションとジム店内

福井市で3店舗を展開するボナファイドジムは、

「24時間ジムは続かない」「パーソナルジムは高額」

という多くの人が抱える課題に対し、

24時間ジムと同等の月額4,980円～なのにトレーナーが付くセミパーソナルジムというスタイルで注目を集めています。

トレーナーに教えてもらいながらのトレーニング

その特徴は、

直前15分前まで予約でき、毎回メニューが用意され、トレーナーがやり方を教えることで

迷わず・待たず・無駄なく運動できる仕組み。

■24時間ジムとパーソナルジムの“間”にある課題

現在のフィットネス市場は、大きく2つに分かれています。

・自由に使えるが、何をすればいいかわからず続かない「24時間ジム」

・効果は高いが、料金が高く継続が難しい「パーソナルジム」

この2つの間には、

「続けたいけど、ちょうどいい選択肢がない」

という大きな空白が存在していました。

■ボナファイドジムが目指したもの

ボナファイドジムは、この課題に対し、

ひとつの問いからスタートしました。

「続けやすさ・価格・手軽さ・効果は、本当に両立できないのか？」

従来のジムは、

「安いが続かない」か、「効果はあるが高いか」のどちらかでした。

その前提を疑い、構造から見直した結果、

たどり着いたのが、

ムダを徹底的に削ぎ落とし、高効率と低価格を両立する

“ファストなパーソナルジム”という新しい形です。

特徴1：直前15分前予約でも、トレーナーがその日のメニュー作成

独自のガイドステーション24時間ジムで混雑しやすいパワーラックを完備姿勢改善に人気のマシンピラティスも完備セミパーソナルのイメージ

独自のメニュー生成システムを自社開発。

直前予約でも、トレーナーが個別メニューを作成します。

重量・回数・セット数まで、

過去の履歴と個別情報を基にトレーナーが最適化。



「今日は何をやるか考える時間」は不要。

来店した瞬間から、すぐに運動を開始できる状態を実現しています。

特徴2：トレーナー×独自ガイドが生む“ちょうどいいサポート”

ガイドを用いてトレーニング準備をセルフサービス化

ボナファイドジムでは、各種目や進め方をサポートする独自ガイドと、

見守り・フォーム修正・指導を行うトレーナーを組み合わせています。

すべてをマンツーマンに頼るのではなく、

ガイドとトレーナーの役割を最適に分担することで、

運動品質を保ちながら高効率な運営を実現しました。

この仕組みにより、

利用者にとっては分かりやすく、迷いにくく、続けやすい環境を、

価格面では無理なく続けやすい低価格（1回872円~）で提供しています。

特徴3：15分刻み・30分集中“通いやすさ”を最大化

予約システムの画面-「予約制は不便」という固定概念を覆す

これまで、パーソナルジムにおける予約制は

「手間がかかる」「予定が合わない」「急な変更ができない」といった理由から、

不便なものとして捉えられてきました。

しかしボナファイドジムは、

その“予約制＝不便”という常識に対し、

自社開発の予約システムにより、逆転のアプローチを実現しました。

・15分刻みの柔軟な予約設計

・直前15分前まで予約可能

・直前でもワンタップで前後30分まで変更ＯＫ

・全店舗が定休日なし

これらを組み合わせることで、従来の不便さを取り除きながら

「予約しているからこそ迷わず行ける」

「予約しているからこそ待たずに使える」

という予約制の価値を実現しています。

■“通い放題よりも、通いやすい予約制”という新常識

ボナファイドの価値観

一般的に、ジムは「通い放題」であることが価値とされてきました。

しかし実際には、

通い放題であっても通えなければ意味がありません。

ボナファイドジムは、

「通い放題」よりも「通いやすさ」こそが重要である

という考えのもと、

予約制・短時間・メニュー設計を組み合わせ、

“自然と通えてしまう仕組み”を構築しました。

■福井だから生まれた、新しいジムスタイル

ボナファイド大和田店の外観

共働き世帯が多く、車移動が中心で、生活動線の中で通いやすさが重要な地域。

そして、ただ安いだけでも、高額なだけでも続かない現実。

その地域特性の中で、

“続けられる仕組み”を追求した結果、

ムダを削ぎ落とし、高効率と低価格を両立した“ファストなパーソナルジム”をドミナント展開するというモデルが生まれました。

■こんな方におすすめ

忙しいビジネスパーソンに人気

ボナファイドジムは、特に次のような方に適しています。

・パーソナルジムは高額で断念した方

・ジムに行っても、何をやればいいかわからない方

・効率的に身体づくりをしたい方

・混雑や待ち時間がストレスに感じる方

■今後について

ボナファイドジムのロゴ

ボナファイドジムは今後も、

「人」と「システム」の両軸を磨き上げ、

”続く仕組み”をさらに高めていきます。

福井から生まれたこのモデルを、全国へと展開していくことで

より多くの人にとって、運動が無理なく日常に組み込まれる社会を目指しています。

■店舗案内

成和店

所在地：福井市成和2丁目902 ロインジオ1F南

営業時間：平日9:00~21:00 土日祝9:00~17:00

大和田店

所在地：福井市大和田1丁目406

営業時間：平日9:00~21:00 土日祝9:00~17:00

■米松店(女性専用店)

所在地：福井市志比口2丁目26-8

営業時間：平日9:00~21:00 土日祝9:00~17:00

■基本料金プラン-入会金なし-

● ライト会員

月4枚／4,980円（税込5,478円）

● スタンダード会員

月8枚／6,980円（税込7,678円）

● マンスリー会員

月8枚／7,980円（税込8,778円）

●追加チケット1枚600円（税込660円）

●同伴都度払い（非会員）1枚900円（税込990円）

30分＝1枚消費 / 60分＝2枚消費 / 90分＝3枚消費

■お問い合わせ先

株式会社BONA FIDE

メール：info@bonafide-gym.com

電話番号：080-8699-9488

商号 ： 株式会社BONA FIDE

代表者 ： 代表取締役 上田 涼太

所在地 ： 福井市成和2丁目902 ロインジオ1F南

設立 ： 2022年3月18日

事業内容： フィットネスジムの運営

資本金 ： 700万円

URL ： https://www.bonafide-fitness.com/