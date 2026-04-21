【福井から生まれるジム通いの新常識】直前15分前まで予約OK。自社開発システムで“ファストなパーソナルジム”へリニューアルOPEN

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株式会社BONA FIDE

メニューを表示するガイドステーションとジム店内

福井市で3店舗を展開するボナファイドジムは、
「24時間ジムは続かない」「パーソナルジムは高額」
という多くの人が抱える課題に対し、


24時間ジムと同等の月額4,980円～なのにトレーナーが付くセミパーソナルジムというスタイルで注目を集めています。



トレーナーに教えてもらいながらのトレーニング

その特徴は、


直前15分前まで予約でき、毎回メニューが用意され、トレーナーがやり方を教えることで
迷わず・待たず・無駄なく運動できる仕組み。



■24時間ジムとパーソナルジムの“間”にある課題


現在のフィットネス市場は、大きく2つに分かれています。


・自由に使えるが、何をすればいいかわからず続かない「24時間ジム」
・効果は高いが、料金が高く継続が難しい「パーソナルジム」


この2つの間には、
「続けたいけど、ちょうどいい選択肢がない」
という大きな空白が存在していました。



■ボナファイドジムが目指したもの


ボナファイドジムは、この課題に対し、
ひとつの問いからスタートしました。


「続けやすさ・価格・手軽さ・効果は、本当に両立できないのか？」


従来のジムは、
「安いが続かない」か、「効果はあるが高いか」のどちらかでした。


その前提を疑い、構造から見直した結果、
たどり着いたのが、


ムダを徹底的に削ぎ落とし、高効率と低価格を両立する
“ファストなパーソナルジム”という新しい形です。



独自のガイドステーション


24時間ジムで混雑しやすいパワーラックを完備


姿勢改善に人気のマシンピラティスも完備

特徴1：直前15分前予約でも、トレーナーがその日のメニュー作成



セミパーソナルのイメージ

独自のメニュー生成システムを自社開発。


直前予約でも、トレーナーが個別メニューを作成します。
重量・回数・セット数まで、


過去の履歴と個別情報を基にトレーナーが最適化。



「今日は何をやるか考える時間」は不要。


来店した瞬間から、すぐに運動を開始できる状態を実現しています。



特徴2：トレーナー×独自ガイドが生む“ちょうどいいサポート”



ガイドを用いてトレーニング準備をセルフサービス化

ボナファイドジムでは、各種目や進め方をサポートする独自ガイドと、
見守り・フォーム修正・指導を行うトレーナーを組み合わせています。


すべてをマンツーマンに頼るのではなく、
ガイドとトレーナーの役割を最適に分担することで、
運動品質を保ちながら高効率な運営を実現しました。


この仕組みにより、
利用者にとっては分かりやすく、迷いにくく、続けやすい環境を、
価格面では無理なく続けやすい低価格（1回872円~）で提供しています。



特徴3：15分刻み・30分集中“通いやすさ”を最大化



予約システムの画面

-「予約制は不便」という固定概念を覆す

これまで、パーソナルジムにおける予約制は
「手間がかかる」「予定が合わない」「急な変更ができない」といった理由から、
不便なものとして捉えられてきました。



しかしボナファイドジムは、
その“予約制＝不便”という常識に対し、
自社開発の予約システムにより、逆転のアプローチを実現しました。



・15分刻みの柔軟な予約設計
・直前15分前まで予約可能
・直前でもワンタップで前後30分まで変更ＯＫ


・全店舗が定休日なし



これらを組み合わせることで、従来の不便さを取り除きながら


「予約しているからこそ迷わず行ける」
「予約しているからこそ待たずに使える」



という予約制の価値を実現しています。



■“通い放題よりも、通いやすい予約制”という新常識



ボナファイドの価値観

一般的に、ジムは「通い放題」であることが価値とされてきました。


しかし実際には、
通い放題であっても通えなければ意味がありません。


ボナファイドジムは、


「通い放題」よりも「通いやすさ」こそが重要である


という考えのもと、
予約制・短時間・メニュー設計を組み合わせ、


“自然と通えてしまう仕組み”を構築しました。



■福井だから生まれた、新しいジムスタイル



ボナファイド大和田店の外観

共働き世帯が多く、車移動が中心で、生活動線の中で通いやすさが重要な地域。


そして、ただ安いだけでも、高額なだけでも続かない現実。


その地域特性の中で、
“続けられる仕組み”を追求した結果、


ムダを削ぎ落とし、高効率と低価格を両立した“ファストなパーソナルジム”をドミナント展開するというモデルが生まれました。



■こんな方におすすめ



忙しいビジネスパーソンに人気

ボナファイドジムは、特に次のような方に適しています。


・パーソナルジムは高額で断念した方
・ジムに行っても、何をやればいいかわからない方
・効率的に身体づくりをしたい方
・混雑や待ち時間がストレスに感じる方



■今後について



ボナファイドジムのロゴ

ボナファイドジムは今後も、
「人」と「システム」の両軸を磨き上げ、


”続く仕組み”をさらに高めていきます。



福井から生まれたこのモデルを、全国へと展開していくことで


より多くの人にとって、運動が無理なく日常に組み込まれる社会を目指しています。



■店舗案内

成和店


所在地：福井市成和2丁目902 ロインジオ1F南


営業時間：平日9:00~21:00　土日祝9:00~17:00　



大和田店


所在地：福井市大和田1丁目406


営業時間：平日9:00~21:00　土日祝9:00~17:00　



■米松店(女性専用店)


所在地：福井市志比口2丁目26-8


営業時間：平日9:00~21:00　土日祝9:00~17:00




■基本料金プラン-入会金なし-


● ライト会員


月4枚／4,980円（税込5,478円）



● スタンダード会員


月8枚／6,980円（税込7,678円）



● マンスリー会員


月8枚／7,980円（税込8,778円）



●追加チケット1枚600円（税込660円）



●同伴都度払い（非会員）1枚900円（税込990円）



30分＝1枚消費 / 60分＝2枚消費 / 90分＝3枚消費





■お問い合わせ先


株式会社BONA FIDE


メール：info@bonafide-gym.com


電話番号：080-8699-9488



商号 ： 株式会社BONA FIDE


代表者　： 代表取締役　上田 涼太


所在地　： 福井市成和2丁目902 ロインジオ1F南


設立 ： 2022年3月18日


事業内容： フィットネスジムの運営


資本金　： 700万円


URL ： https://www.bonafide-fitness.com/