【福井から生まれるジム通いの新常識】直前15分前まで予約OK。自社開発システムで“ファストなパーソナルジム”へリニューアルOPEN
メニューを表示するガイドステーションとジム店内
福井市で3店舗を展開するボナファイドジムは、
「24時間ジムは続かない」「パーソナルジムは高額」
という多くの人が抱える課題に対し、
24時間ジムと同等の月額4,980円～なのにトレーナーが付くセミパーソナルジムというスタイルで注目を集めています。
トレーナーに教えてもらいながらのトレーニング
その特徴は、
直前15分前まで予約でき、毎回メニューが用意され、トレーナーがやり方を教えることで
迷わず・待たず・無駄なく運動できる仕組み。
■24時間ジムとパーソナルジムの“間”にある課題
現在のフィットネス市場は、大きく2つに分かれています。
・自由に使えるが、何をすればいいかわからず続かない「24時間ジム」
・効果は高いが、料金が高く継続が難しい「パーソナルジム」
この2つの間には、
「続けたいけど、ちょうどいい選択肢がない」
という大きな空白が存在していました。
■ボナファイドジムが目指したもの
ボナファイドジムは、この課題に対し、
ひとつの問いからスタートしました。
「続けやすさ・価格・手軽さ・効果は、本当に両立できないのか？」
従来のジムは、
「安いが続かない」か、「効果はあるが高いか」のどちらかでした。
その前提を疑い、構造から見直した結果、
たどり着いたのが、
ムダを徹底的に削ぎ落とし、高効率と低価格を両立する
“ファストなパーソナルジム”という新しい形です。
独自のガイドステーション
24時間ジムで混雑しやすいパワーラックを完備
姿勢改善に人気のマシンピラティスも完備
特徴1：直前15分前予約でも、トレーナーがその日のメニュー作成
セミパーソナルのイメージ
独自のメニュー生成システムを自社開発。
直前予約でも、トレーナーが個別メニューを作成します。
重量・回数・セット数まで、
過去の履歴と個別情報を基にトレーナーが最適化。
「今日は何をやるか考える時間」は不要。
来店した瞬間から、すぐに運動を開始できる状態を実現しています。
特徴2：トレーナー×独自ガイドが生む“ちょうどいいサポート”
ガイドを用いてトレーニング準備をセルフサービス化
ボナファイドジムでは、各種目や進め方をサポートする独自ガイドと、
見守り・フォーム修正・指導を行うトレーナーを組み合わせています。
すべてをマンツーマンに頼るのではなく、
ガイドとトレーナーの役割を最適に分担することで、
運動品質を保ちながら高効率な運営を実現しました。
この仕組みにより、
利用者にとっては分かりやすく、迷いにくく、続けやすい環境を、
価格面では無理なく続けやすい低価格（1回872円~）で提供しています。
特徴3：15分刻み・30分集中“通いやすさ”を最大化
予約システムの画面
-「予約制は不便」という固定概念を覆す
これまで、パーソナルジムにおける予約制は
「手間がかかる」「予定が合わない」「急な変更ができない」といった理由から、
不便なものとして捉えられてきました。
しかしボナファイドジムは、
その“予約制＝不便”という常識に対し、
自社開発の予約システムにより、逆転のアプローチを実現しました。
・15分刻みの柔軟な予約設計
・直前15分前まで予約可能
・直前でもワンタップで前後30分まで変更ＯＫ
・全店舗が定休日なし
これらを組み合わせることで、従来の不便さを取り除きながら
「予約しているからこそ迷わず行ける」
「予約しているからこそ待たずに使える」
という予約制の価値を実現しています。
■“通い放題よりも、通いやすい予約制”という新常識
ボナファイドの価値観
一般的に、ジムは「通い放題」であることが価値とされてきました。
しかし実際には、
通い放題であっても通えなければ意味がありません。
ボナファイドジムは、
「通い放題」よりも「通いやすさ」こそが重要である
という考えのもと、
予約制・短時間・メニュー設計を組み合わせ、
“自然と通えてしまう仕組み”を構築しました。
■福井だから生まれた、新しいジムスタイル
ボナファイド大和田店の外観
共働き世帯が多く、車移動が中心で、生活動線の中で通いやすさが重要な地域。
そして、ただ安いだけでも、高額なだけでも続かない現実。
その地域特性の中で、
“続けられる仕組み”を追求した結果、
ムダを削ぎ落とし、高効率と低価格を両立した“ファストなパーソナルジム”をドミナント展開するというモデルが生まれました。
■こんな方におすすめ
忙しいビジネスパーソンに人気
ボナファイドジムは、特に次のような方に適しています。
・パーソナルジムは高額で断念した方
・ジムに行っても、何をやればいいかわからない方
・効率的に身体づくりをしたい方
・混雑や待ち時間がストレスに感じる方
■今後について
ボナファイドジムのロゴ
ボナファイドジムは今後も、
「人」と「システム」の両軸を磨き上げ、
”続く仕組み”をさらに高めていきます。
福井から生まれたこのモデルを、全国へと展開していくことで
より多くの人にとって、運動が無理なく日常に組み込まれる社会を目指しています。
■店舗案内
成和店
所在地：福井市成和2丁目902 ロインジオ1F南
営業時間：平日9:00~21:00 土日祝9:00~17:00
大和田店
所在地：福井市大和田1丁目406
営業時間：平日9:00~21:00 土日祝9:00~17:00
■米松店(女性専用店)
所在地：福井市志比口2丁目26-8
営業時間：平日9:00~21:00 土日祝9:00~17:00
■基本料金プラン-入会金なし-
● ライト会員
月4枚／4,980円（税込5,478円）
● スタンダード会員
月8枚／6,980円（税込7,678円）
● マンスリー会員
月8枚／7,980円（税込8,778円）
●追加チケット1枚600円（税込660円）
●同伴都度払い（非会員）1枚900円（税込990円）
30分＝1枚消費 / 60分＝2枚消費 / 90分＝3枚消費
■お問い合わせ先
株式会社BONA FIDE
メール：info@bonafide-gym.com
電話番号：080-8699-9488
商号 ： 株式会社BONA FIDE
代表者 ： 代表取締役 上田 涼太
所在地 ： 福井市成和2丁目902 ロインジオ1F南
設立 ： 2022年3月18日
事業内容： フィットネスジムの運営
資本金 ： 700万円
URL ： https://www.bonafide-fitness.com/