「イヤホンは物足りない、ヘッドホンは重い」その間を埋める新提案TWS型オンイヤーヘッドホン「Croiy」クラウドファンディング開始

株式会社ユー・エス・イー見た目はヘッドホン、中身はTWS。TWS型オンイヤーヘッドホンCroiy先行販売開始

株式会社ユー・エス・イー（本社：東京都大田区、代表取締役：石澤英史）は、

プロダクトブランド「Bodzz（ボッズ）」の第一弾製品である

TWS型オンイヤーヘッドホン「Croiy（クロイ）」のクラウドファンディングを、2026年4月20日より開始いたしました。

イヤホンとヘッドホン、その“間”を埋める新しい選択肢

TWS（完全ワイヤレス）構造のヘッドホン

イヤホンは手軽だが音に物足りなさを感じる。

ヘッドホンは音は良いが、重さや扱いにくさが気になる。

Croiyは、そうした声から生まれたプロダクトです。

左右それぞれが独立して動作するTWS（完全ワイヤレス）構造を採用し、

ヘッドバンドにケーブルを通さない設計を実現。

軽量でミニマルな外観と、

片耳／両耳など自由な使い方を可能にしています。

TWSイヤホンの構造を、ヘッドホンのかたちに落とし込んだ新しいオーディオ体験を提案します。

実際の体験から見える価値

社内モニターからは以下のような声が寄せられています。

- 「軽くて、長時間でも快適に使えそう」- 「音に包まれるような臨場感がある」- 「見た目が自然で、ファッションにもなじむ」

Croiyは、スペックだけでは伝わりにくい、

装着したときの軽さや使い心地、見た目の印象といった、

実際に手に取ることで実感できる価値を重視した製品です。

クラウドファンディング概要

- 実施期間：2026年4月20日 ～ 6月7日- 掲載プラットフォーム：GREEN FUNDING- プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9195

一般販売に先駆け、先行価格および数量限定のリターンを用意しています。

店頭展示について（実機体験）

Croiyは、2026年4月27日から5月26日までの期間、

二子玉川 蔦屋家電＋にて店頭展示を実施予定です。

実際に装着感や音質を体験いただける機会を提供いたします。

Bodzzについて

Bodzzは、創業30年以上のソフトウェア開発会社 株式会社ユー・エス・イーから生まれたプロダクトブランドです。

エンジニアの好奇心と技術を起点に、「自分たちが欲しい」「面白いと思える」製品づくりを行っています。

公式サイト：https://bodzz.jp(https://www.bodzz.jp/)

株式会社ユー・エス・イーについて

株式会社ユー・エス・イーは、創業以来30年以上にわたりソフトウェア開発を中心とした技術サービスを提供しています。現在は、ソフトウェア・アプリ開発に加えて、無線通信モジュール開発（Bluetooth、BLEなど）や製品開発など幅広い領域で開発支援を行っています。

会社名 ：株式会社ユー・エス・イー

代表者 ：代表取締役 石澤 英史

本社所在地 ：東京都大田区南蒲田2-16-2

テクノポート大樹生命ビル9F

設立 ：1992年3月

公式サイト : https://www.use-inc.co.jp/