「イヤホンは物足りない、ヘッドホンは重い」その間を埋める新提案TWS型オンイヤーヘッドホン「Croiy」クラウドファンディング開始
見た目はヘッドホン、中身はTWS。TWS型オンイヤーヘッドホンCroiy先行販売開始
株式会社ユー・エス・イー（本社：東京都大田区、代表取締役：石澤英史）は、
プロダクトブランド「Bodzz（ボッズ）」の第一弾製品である
TWS型オンイヤーヘッドホン「Croiy（クロイ）」のクラウドファンディングを、2026年4月20日より開始いたしました。
イヤホンとヘッドホン、その“間”を埋める新しい選択肢
TWS（完全ワイヤレス）構造のヘッドホン
イヤホンは手軽だが音に物足りなさを感じる。
ヘッドホンは音は良いが、重さや扱いにくさが気になる。
Croiyは、そうした声から生まれたプロダクトです。
左右それぞれが独立して動作するTWS（完全ワイヤレス）構造を採用し、
ヘッドバンドにケーブルを通さない設計を実現。
軽量でミニマルな外観と、
片耳／両耳など自由な使い方を可能にしています。
TWSイヤホンの構造を、ヘッドホンのかたちに落とし込んだ新しいオーディオ体験を提案します。
実際の体験から見える価値
社内モニターからは以下のような声が寄せられています。
- 「軽くて、長時間でも快適に使えそう」
- 「音に包まれるような臨場感がある」
- 「見た目が自然で、ファッションにもなじむ」
Croiyは、スペックだけでは伝わりにくい、
装着したときの軽さや使い心地、見た目の印象といった、
実際に手に取ることで実感できる価値を重視した製品です。
クラウドファンディング概要- 実施期間：2026年4月20日 ～ 6月7日
- 掲載プラットフォーム：GREEN FUNDING
- プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9195
一般販売に先駆け、先行価格および数量限定のリターンを用意しています。
店頭展示について（実機体験）
Croiyは、2026年4月27日から5月26日までの期間、
二子玉川 蔦屋家電＋にて店頭展示を実施予定です。
実際に装着感や音質を体験いただける機会を提供いたします。
Bodzzについて
Bodzzは、創業30年以上のソフトウェア開発会社 株式会社ユー・エス・イーから生まれたプロダクトブランドです。
エンジニアの好奇心と技術を起点に、「自分たちが欲しい」「面白いと思える」製品づくりを行っています。
公式サイト：https://bodzz.jp(https://www.bodzz.jp/)
株式会社ユー・エス・イーについて
株式会社ユー・エス・イーは、創業以来30年以上にわたりソフトウェア開発を中心とした技術サービスを提供しています。現在は、ソフトウェア・アプリ開発に加えて、無線通信モジュール開発（Bluetooth、BLEなど）や製品開発など幅広い領域で開発支援を行っています。
会社名 ：株式会社ユー・エス・イー
代表者 ：代表取締役 石澤 英史
本社所在地 ：東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル9F
設立 ：1992年3月
公式サイト : https://www.use-inc.co.jp/