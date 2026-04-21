「昭和100年記念こたつ」　限定100台最終受注開始

メトロ電気工業株式会社

メトロ電気工業株式会社（本社：愛知県安城市）は、昭和100年を記念した特別モデル「昭和100年記念こたつ」を100日間の期間限定で予約販売いたします。

ヒーター・布団・テーブルのすべてを国内で製造した特別仕様のこたつで、限定100台の受注生産・販売とし、同仕様での生産は今回限りとなります。

■昭和100年という節目での取り組み

2026年は昭和元年から100年という節目の年です。4月29日には内閣府主催の「昭和100年記念式典」が開催されます。

本商品は、昭和の時代に広く親しまれてきた「こたつ文化」を、現代の暮らしの中で再提案するものとして企画しました。

・やわらかなぬくもりを提供する特別仕様の赤外線ヒーター“メトロレトロ”

・職人の手仕事による綿わた100％の“オリジナル布団”

・天然木の質感を生かした“円卓”

昭和の時代から日本のものづくり文化を築いてきた、創業100年を超える老舗企業3社の「技」と「想い」と、日本暮らしの原風景ともいえるこたつを掛け合わせ、次の時代に向けた新たな価値提案を目指しています。

2025年12月に始まった本企画は、今回の受注販売をもってひとつの区切りを迎え、当社が昭和100年に向けて展開してきた取り組みの集大成となります。

■“モノ”から“コト・トキ”へ

近年、消費の価値観は「モノを所有すること」から、「そこで過ごす時間や体験」へと移りつつあります。本商品は暖をとるための器具にとどまらず、こたつを囲む時間そのものに価値を見出す“コト・トキ”の提案です。

家族や大切な人と過ごすひととき、何気ない会話やぬくもりの記憶。そうした時間を積み重ねていくための存在としてお届けします。

■販売概要

「昭和100年記念こたつ」製品仕様

赤外線ヒーター （100V・500W）

サロン付き円形こたつ掛け布団（綿わた100％）

直径90cm 円形天然木テーブル

販売情報

受付期間：2026年4月29日（水）～8月6日（木）［100日間］

販売方法：予約サイトにて受注受付

ヤマダモール（https://ymall.jp/）内に専用ページ開設

生産方式：受注生産

限定数：100台

※予定数量に達し次第、期間内でも受付終了

■特別な年に、特別な一台を

昭和、平成、そして令和へ。

受け継がれてきた技術や感性は、単なる暖房機能にとどまらず、“ぬくもり”として人々の暮らしに寄り添います。

昭和100年という節目にふさわしい、人と人との時間をつなぐ一台です。