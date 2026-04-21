米国で開催される時刻同期学会「WSTS 2026」に出展

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下、当社）は、2026年5月4日（月）～7日（木）にアメリカのワシントン州ベルビューで開催される時刻同期学会「Workshop on Synchronization and Timing Systems（WSTS）2026」に出展します。

WSTSは、米国の通信業界団体ATIS（Alliance for Telecommunications Industry Solutions）が主催する通信ネットワークや社会インフラ分野における「時刻同期技術」をテーマとした国際ワークショップです。世界各国の通信事業者や機器ベンダー、研究機関が集い、次世代ネットワークを支える高信頼な時刻同期の在り方について議論と情報発信が行われます。

背景

近年、5G / 6G通信網やデータセンター、金融取引システムなどの社会インフラ分野では、GNSSへの依存度が高まる一方、妨害や障害といったリスクへの備えが重要な課題です。当社はこうした社会的要請を背景に、GNSSを補完、代替し得る新たな時刻源の活用に向けた技術検討を進めています。取り組みの一環として、2026年2月には米国の宇宙系スタートアップXona Space Systems, Inc.（以下Xona社）と、同社が開発する低軌道衛星群による次世代衛星測位技術「LEO PNT」を活用した測位・時刻同期ソリューション開発に向け、基本合意書を締結しました。LEO PNTは、GNSSとの併用による性能向上に加え、GNSSに代わる新たな時刻同期手段としても大きな期待を集めています。

当社の出展内容について

今回当社は、ノルウェーにて開催されるGNSS妨害試験イベント「Jammertest」での評価を通じ、外乱環境下での安定性向上に取り組んだ時刻同期用GNSS受信モジュール「型式：GT-100（マルチバンド対応）」および耐ノイズ性を備えた時刻同期用マルチGNSSアンテナ「型式：AU-500」を展示します。

また次世代測位技術への取り組みとして、Xona社のLEO PNT信号への対応を見据えた受信機の試作機を参考展示します。加えて、GNSS信号断時においても高精度な時刻供給の継続を可能とするホールドオーバー機能を備えた、当社GNSS基準周波数発生器の後継機に関する取り組みについても紹介予定です。

時刻同期用GNSS受信モジュール「型式：GT-100」時刻同期用マルチGNSSアンテナ「型式：AU-500」

これらの展示を通じて、異なる特性を持つ時刻源の適切な組み合わせのより信頼性の高い時刻供給に向けた技術開発の方向性について、来場者と技術的な意見交換を行います。今後も当社では、社会インフラを支える重要な基盤技術である時刻同期分野において、新たなニーズに対応した技術開発を通じ、サービスの信頼性向上に貢献して参ります。

展示会概要

名称：WSTS（Workshop on Synchronization and Timing Systems）2026

会期：2026年5月4日（月）～7日（木）

会場：米国 ワシントン州ベルビュー

主催：ATIS（Alliance for Telecommunications Industry Solutions）

公式サイト：https://wsts.atis.org/

出展機器 / 型式

関連リンク

- 時刻同期用GNSS受信モジュール（型式：GT-100）https://www.furuno.com/jp/products/gnss-module/GT-100- 時刻同期用マルチGNSSアンテナ（型式：AU-500）https://www.furuno.com/jp/products/gnss-antenna/AU-500

2025年5月8日発表（古野電気）：北米最大級の時刻同期学会「WSTS」に出展

https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1648&dispmid=1017(https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1648&dispmid=1017)

2023年5月16日発表（古野電気）：高精度時刻同期用2周波GNSSアンテナを開発

https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1318&dispmid=1017(https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1318&dispmid=1017)

2022年9月14日発表（古野電気）：全世界のGNSSに対応した受信モジュールを開発

https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?ItemId=1213&dispmid=1017(https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?ItemId=1213&dispmid=1017)

FURUNO MIRAI PULSEでは、当社が展開する新規事業や最新技術、共創企業との取り組み、地域交流やイベントなど様々な情報を伝達しています。（※Pulse：脈拍・振動（急激に変化する）単発信号）

https://future-vision.furuno.co.jp/mirai-pulse/

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界100か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場