複数運送会社の荷物を一括追跡。「trackerr（トラッカー）」の提供を開始。

株式会社エスワイ・リンク

3PL事業、SaaS事業を営むエスワイ・リンク株式会社（千葉県柏市）は、複数の運送会社の配送状況を一括で確認できる追跡ツール「trackerr（トラッカー）」の提供を開始します。

URL: https://sy-link.jp/service/trackerr/

概要

trackerrは、複数の運送会社の荷物を一括で追跡できるサービスです。

＜主な機能＞

導入背景

- 複数運送会社を一括追跡複数運送会社の配送状況を、まとめて確認。運送会社名と追跡番号の入力だけで、荷物の状況をまとめて把握できます。ヤマト運輸・佐川急便・郵便（ゆうパック）・福山通運・日本通運・西濃運輸など38社以上に対応。- 追跡結果をCSVで出力可能結果をCSVデータで出力。リストの作成や発送データとの紐付けなど、データ管理を大幅に簡略化します。- API連携による効率化 社内システムとのAPI連携により、荷物追跡業務の自動化も可能です。

2024年問題により、トラック運転手の時間外労働が制限され、配送遅延と問い合わせ対応の負荷が物流現場の大きな課題となっています。

特に、運送会社ごとに異なるシステムへ個別にアクセスして配送状況を確認する作業は、荷主企業の業務負担を圧迫し、本来の顧客対応の質を損ないかねません。

この課題を解決するため、複数運送会社の配送状況を一括で確認可能な荷物追跡ツール「trackerr（トラッカー）」の提供を開始しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4VKjvD-yuBc ]

tracker URL：https://sy-link.jp/service/trackerr/

料金プラン

月4,980円から（60日間の無料体験あり）

エスワイ・リンクについて

2019年に設立。「仕組みで物流をよくする」をビジョンとし、3PL事業で培った

物流現場の経験を活かし、業務の効率化につながるSaaS事業を展開しています。

会社概要

- 「trackerr」：複数会社の荷物を一括追跡できるサービス- 「配録」：再配達、置き配などの機能を月５万円から活用できる配送見える化アプリ- ３PL事業：全国の物流パートナーと連携し、最適な物流網を構築

会社名 株式会社エスワイ・リンク

設立 2019年

代表取締役 成沢 拓也

本社所在地 〒277-8520 千葉県柏市若柴178-4柏の葉キャンパス 148街区2 KOIL 5F

事業内容 3PL事業、物流DX・SaaS、物流コンサルティング

本件に関するお問い合わせ

広報担当 赤嶺

お問合せ先：support@trackerr.jp

電話番号：050-1800-7050