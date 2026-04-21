LQUOMがシリーズBラウンドの2ndクローズを完了。量子インターネットの社会実装を目指す

ＬＱＵＯＭ株式会社

LQUOM株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：新関 和哉、以下「LQUOM」）は、シリーズBラウンドの2ndクローズを完了したことをお知らせいたします。これにより、シリーズBラウンドにおける調達総額は12.3億円となり、当初計画を上回るオーバーサブスクリプションでの着地となりました。本2ndクローズでは、新たにニッセイ・キャピタル株式会社、MPower Partners、株式会社SCREENホールディングス（順不同）の3社が投資家として参画しました。これにより、LQUOMの株主基盤は一層強化され、金融・産業・グローバルネットワークの観点からも、量子中継器の社会実装に向けた推進力が高まりました。

■これまでの取り組み

LQUOMはこれまで、量子インターネットを次世代社会インフラとして確立することを目標に、技術開発と実証を積み重ねてきました。量子インターネットは、将来的な量子コンピューターの進展に対応する量子暗号通信基盤としての役割と、地理的に分散した量子デバイスを接続する分散量子計算基盤としての役割の両面を担う重要技術です。

LQUOMは、長距離にわたり量子情報を保持・再生成する量子中継技術の確立を通じて、量子暗号通信の実用化を見据えた安全なネットワーク基盤の構築を推進してきました。同時に、複数の量子コンピューターや量子プロセッサを接続し、単一装置の性能を超える計算能力を実現する分散量子計算ネットワークの実現に向けた研究開発にも取り組んでいます。

これらの取り組みは、単なる研究開発にとどまらず、実環境での検証や産業界との連携を通じて、社会実装を前提とした技術成熟度の向上を目指して進められてきました。シリーズBラウンドは、こうした成果を事業化フェーズへと本格的に移行させるための重要な資金調達ラウンドと位置付けています。

また直近では、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)から補助を受けることが決定されるなど、外部資金の獲得と公的プロジェクトの推進も順調に進捗しています。これにより、次世代量子ネットワーク基盤技術の社会実装をさらに加速させています。

シリーズBラウンドのオーバーサブスクリプションは、こうした技術進展および事業化への具体的な前進に対する市場からの評価の表れと受け止めています。

■本資金調達の目的

今回の2ndクローズ完了により、LQUOMは以下の取り組みを一層加速してまいります。

- 量子中継器の高性能化および信頼性向上に向けた研究開発の深化- 国内外テストベッドにおける実証実験の拡大- 量子通信ネットワーク実装に向けたパートナー連携の強化- グローバル市場を見据えた事業基盤の拡充

量子インターネットは、将来の安全な情報通信基盤を支える社会インフラです。LQUOMは、研究成果を着実に事業へとつなげ、量子中継器の社会実装を通じて次世代通信ネットワークの構築に貢献してまいります。

■投資家のみなさまからのコメント（順不同）

ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役社長 秋山直紀 様

この度、長距離量子通信技術という難易度の高い課題に挑むLQUOM社に、新たなパートナーとして参画できることを光栄に思います。弊社は、長期の投資が可能なファンドの特長を活かし、DeepTechスタートアップへの投資を推進しております。同社の技術はまさに日本の産業競争力の核となるものであり、世界を見据える同社への出資は、わが国の技術力をグローバルに発信するという弊社の投資方針とも合致しております。今回の出資を通じ、量子コンピューティングや高度なセキュリティ通信の実現を加速させ、持続可能な未来社会の構築に寄与していく所存です。

ニッセイ・キャピタル株式会社 シニア キャピタリスト 伊藤紀行 様

量子通信市場が黎明期から成長期へ移行する中、LQUOM社が掲げる「量子中継による長距離通信」は、量子計算連携やセキュアなデータ通信を実現する上で避けて通れない重要なピースです。同社の量子エンタングルメント光源や中継技術の独創性、そして既に製品化まで漕ぎ着けている実装力の高さに、大きなポテンシャルを感じました。技術への深い理解と事業化への強いコミットメントを持つ新関さん、望月さんという素晴らしい経営陣と共に、この「量子インターネット」という壮大な目標への挑戦を、一丸となって全力で支援してまいります。

MPower Partners ゼネラル・パートナー 村上由美子 様

量子コンピュータの実用化が迫るなか、既存の暗号技術に依存したインターネットインフラの脆弱性は、あらゆる産業にとって喫緊の課題です。LQUOMは、横浜国立大学の研究室から生まれた深い学術的基盤を持ち、量子中継器の実現に必要なすべての要素技術を自社で保有する世界でも稀有なチームです。日本が長年培ってきた量子光学・精密技術の強みを最大限に活かし、量子インターネットという次世代インフラの実現を世界に先駆けて目指す同社の挑戦を、力強く支援してまいります。

株式会社SCREENホールディングス 技術開発戦略本部 技術開発戦略室 マーケティング部長 下大迫直 様

量子中継器は量子コンピュータおよび量子通信の双方において重要な基盤技術であり、将来的な量子ネットワークの実現において重要な役割を担うものと期待しております。

LQUOM社は当該分野において独自の技術を有し、本分野の発展において重要な役割を担う企業と認識し、この度出資を決定いたしました。

今回の出資を通じて、当社がこれまで培ってきた技術や知見も活かしながら、両社の技術と人をつなぎ、量子技術の社会実装に寄与できればと考えております。

■LQUOM代表からのコメント

LQUOM 代表取締役 新関 和哉

シリーズBラウンドを当初予定を上回る形で完了できたことを大変心強く感じております。既存投資家の皆さまの継続的なご支援に加え、新たにご参画いただいた投資家の皆さまに心より御礼申し上げます。

量子暗号通信や分散量子計算への期待が高まる中、量子インターネットは次世代の社会インフラとして重要性を増しています。今回の資金調達を通じて研究開発と事業化をさらに加速し、量子インターネットの社会実装に向けた挑戦を続けてまいります。



■当社紹介

LQUOM株式会社 会社概要

会社名 ： LQUOM株式会社

所在地： 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79番5号

設立： 2020年1月

代表者： 代表取締役 新関 和哉

事業内容： 量子インターネット実現に向けた量子通信システム、量子中継器の開発

会社HP：https://lquom.com/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/lquom/

LQUOM(ルクオム)株式会社は、量子インターネット実現に向けた量子通信システム、量子中継器、関連技術の開発に取り組む、横浜国立大学発スタートアップです。量子コンピューターの性能向上に伴い、現在、広く使用される暗号アルゴリズムが解読される恐れがあり、このような危険性を確実に排除するためには、理論上絶対安全な量子通信技術を用いた量子インターネットが必要です｡

一方、長距離で安全な通信を行うためには中継が望ましく、量子インターネットを実現するためには、量子通信専用の『量子中継器』が必須であり、LQUOMは、量子中継器の開発に必要な基礎技術を保有しています。LQUOMは、量子もつれを用いた方式を採用した量子中継器の開発を通して、絶対安全な次世代ネットワークである量子インターネットの実用化を目指しています。



＜量子中継のメカニズム＞

＜プロダクト： LQ-PS-100＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77760/table/9_1_09f9202b9e82208b0dd70af571bac532.jpg?v=202604210951 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

LQUOM株式会社 広報担当

Email : contact@lquom.com