展示会後のリード対応を最大1週間から1時間へ短縮。ネクスタがimmedio Formsで実現した、製造業DXを加速させる展示会オペレーションの自動化

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する、展示会での商談化の取りこぼしをゼロにする「immedio Forms（イメディオ フォームズ）」が、製造業向け生産管理クラウド「SmartF」を提供する株式会社ネクスタ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：永原 宏紀、以下ネクスタ）に導入されたことをお知らせします。



製造業向け生産管理クラウド「SmartF」を提供するネクスタは、貴重な接点となる展示会において、獲得したリードのデータ化とフォローアップ開始までに最大1週間のタイムラグが生じていることが課題でした。名刺読み取り精度とデータ運用の操作性に優れた「immedio Forms」を導入したことで、リードのシステム登録時間を最短1～2時間まで短縮することに成功しました。

immedio導入の背景

ネクスタでは、展示会が主要なリード獲得チャネルである一方、回収した名刺とヒアリングシートを手入力でデータ化する運用に限界を感じていました。従来利用していたツールでは、OCRの読み取り精度が低く修正に手間がかかる上、出力されるCSVデータの形式が特殊で、社内システムへインポートする前に複雑な変換・整形作業が発生。その結果、展示会終了からインサイドセールスがフォローを開始できるまでに最大1週間を要しており、顧客の熱量が極めて高いタイミングでのアプローチを逃す機会損失が起こっていました。

導入の決め手

導入の決め手は、名刺OCRの高い読み取り精度と、現場でも直感的に操作できるフォームのユーザビリティです。展示会では多くの来場者と短時間で接点を持つ中、接客の合間でも正確かつスムーズに情報を取得できる環境が不可欠でした。以前のツールでは名刺や来場者バッジの読み取りエラーが発生し、情報の修正・整理に手間がかかることもありました。

immedio Formsは名刺情報を正確に読み取り、そのままフォーム入力に反映できるため、展示会の接客フローに自然に組み込め、現場の生産性向上に貢献しています。

導入後の成果

営業部 パートナーセールスグループ・営業企画グループ 工藤紘平様

導入後、展示会で取得した情報のシステム反映スピードは劇的に向上し、従来数日かかっていた作業が最短1～2時間で完了する体制が整いました。これにより、展示会当日の夕方にはインサイドセールスがフォローを開始できる「即時対応」が実現。また、これまで属人的に管理されていたリードの振り分けロジックをシステム化する足掛かりができたことで、5名のインサイドセールスがどの業界の案件でも公平かつ迅速に対応できる体制へ移行できました。



現在はまだ手動の工程が含まれていますが、今後はHubSpotとの完全連携により、商談確定作業の工数をさらに削減し、商談獲得率を20％以上改善させる再現性の高い仕組みとして定着させていく予定です。

NEXT immedioー展示会現場で商談獲得まで完結する営業オペレーションへ

現在ネクスタでは、immedio Formsを活用した展示会リード管理に加え、さらなる営業プロセスの高度化を検討しています。具体的には、展示会接客中にその場でアポイント取得や日程調整まで完結させる運用への拡張です。これにより、リード獲得から商談設定までを一気通貫で実現し、商談創出の最大化を目指しています。



単なる名刺情報のデータ化に留まらず、展示会というアナログな接点をデジタルデータへ変換し、製品開発やマーケティング戦略に直結させることで、中小製造業の生産性向上に寄与する「SmartF」の普及を加速させてまいります。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/nexta-case-study/?utm_source=pr&utm_medium=case&utm_campaign=20260421

株式会社ネクスタ

代表取締役：永原 宏紀

本社所在地：大阪市北区芝田1丁目1-4

阪急ターミナルビル12F

事業内容：

製造業DXクラウドシステム「SmartＦ」の提供

コーポレートサイト：

https://nexta-fa.co.jp/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

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