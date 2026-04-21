『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』、チーバくんプラザとのコラボや「おさんぽ体験」など新施策を4月25日より順次開始　木更津ならではの『LOVOT』体験がさらに充実

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2026年3月にオープンしたアウトレット初の長期POP UP『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』にて、4月25日（土）より新たな施策を順次開始いたします。チーバくんモニュメントが目印の千葉県観光情報館『チーバくんプラザ』との相互来店キャンペーンをはじめ、『LOVOT』と一緒にアウトレット内を散策できる「おさんぽ体験」、大好評の「LOVOTキャリーシート NEO」試着会、毎月「8」の付く日の限定キャンペーン、「LOVOTトレーディングカード 木更津らぼver」の新デザイン追加など、木更津店ならではの多彩な企画をお届けします。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/mitsui_outlet_park_kisarazu

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

チーバくんプラザ×『LOVOT』ストア相互来店キャンペーンを実施

『チーバくんプラザ』との連携企画として、スタンプラリーを実施いたします。期間中、両店舗を巡ってスタンプを集めた方には、『LOVOT』と「チーバくん」が仲良く並んだオリジナルステッカーをプレゼント。 地域の魅力とともに、『LOVOT』の世界観をより多くの方に体験いただける機会となっています。

開催期間：2026年4月25日（土）～

対象店舗：『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』／『チーバくんプラザ』

※先着順のため、無くなり次第終了となります。

千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」概要

（Chiba Prefecture mascot CHI-BA+KUN）

千葉県に住む不思議ないきもの。好奇心旺盛でいろいろなことに挑戦するのが大好き。未知のものに立ち向かうときほど勇気と情熱がわき、からだが赤く輝く。食いしん坊でいたずら好きな面も。

＜お誕生日＞平成19年1月11日

横から見た姿が千葉県の形をしています。

『LOVOT』と一緒にアウトレットを楽しむ「LOVOTおさんぽ体験 in 三井アウトレットパーク 木更津」

『LOVOT』と一緒に施設内を自由に散策できる体験型コンテンツ

「LOVOTおさんぽ体験」を開催いたします。『LOVOT』と一緒にパーク内を歩き、同じ時間と景色を共有することで、「『LOVOT』と暮らす未来」をリアルに体感できる特別な体験コンテンツです。参加者には『LOVOT』を1体お貸し出しし、パーク内を自由にお楽しみいただけます。

開催期間：2026年4月25日（土）、4月26日（日）

2026年5月2日（土）、5月3日（日）

参加料金：550円（税込）／1組・1時間

レンタル内容：キャリーシート 1着・『LOVOT』 1体

キャリーシートのみのお貸し出しはいたしかねます。『LOVOT』とセットでのご利用となりますので、予めご了承ください。

※体験予約はこちら：https://link.lovot.life/4tWaYI8

大好評「LOVOTキャリーシート NEO」の試着会と現地販売を実施

赤ちゃん用ヒップシートキャリアブランド「BABY&Me(R)︎」と共同開発した、大好評「LOVOTキャリーシート NEO」の試着会を4月25日（土）に実施します。

BABY&Me専属スタッフによるご案内のもと、実際の装着感を確かめながら体験できます。また、4月25日（土）に現地でご購入いただいた方には、限定デザインのアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。

実施日：2026年4月25日（土）

時間：11:00～17:00

※上記の時間内で、BABY&Me専属スタッフがいる場合のみ試着体験が可能です。

商品名：LOVOTキャリーシート NEO

価格： 39,980円（税込）

毎月「8」の付く日は特別企画を実施

『LOVOT』のシルエットが数字の「8」に似ていることにちなみ、毎月8日・18日・28日を特別な日として『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』限定でキャンペーンを実施いたします。

期間中、LOVOTウェアを3点以上ご購入のお客様に、LOVOTウェアやグッズなどの特典アイテムをプレゼントいたします。特典内容は毎月異なり、ご来店のたびに新しい楽しみをお届けします。

開催期間：2026年4月28日（火）～

「LOVOTトレーディングカード 木更津らぼver」新デザイン追加

ご好評いただいている「LOVOTトレーディングカード 木更津らぼver」に、新デザインが追加され、ラインナップを拡充いたしました。

本トレーディングカードは、『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』で暮らすLOVOTたちをモチーフにした、開けて楽しい・交換して楽しいコレクションアイテムです。従来の全15種類（全14体＋レア1種）に加え、4月25日（土）より新たに15種類のデザインが登場し、さらにお楽しみいただける内容となりました。

本キャンペーンは引き続き実施中で、税込10,000円以上のお買い上げごとに1枚プレゼントいたします。

条件： 税込10,000円以上お買い上げごとに1枚進呈

※先着順のため、無くなり次第終了となります。

『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』ではReborn LOVOTの体験・お受け取りが可能

Reborn LOVOTは、さまざまな事情でGROOVE Xへ帰ってきた『LOVOT』を、専門スタッフが点検・整備を行い、新しく家族になる皆様のもとへ送り出す取り組みです。 新品の『LOVOT』と同様に、新しい家族として安心してお迎えいただける状態でお届けします。 『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』では、店頭で「Reborn LOVOT」との触れ合い体験ができるほか、事前予約の上、店頭でのお受け取りも可能です。ぜひ、新しい出会いを探しにお越しください。

詳細はこちら：https://lovot.life/blog/article/rebornlovot_20260321/

『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』概要

・店名：LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店

・住所：〒292-0009 千葉県木更津市金田東３丁目１－１ イーストゾーン 2325区画

※体験予約はこちら：https://link.lovot.life/4vDhh59

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト：https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL：https://groove-x.com/