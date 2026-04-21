グランレブリーによる、アクタス・草津店　2026年4月18日（土）グランドオープン

株式会社グランレブリー

株式会社グランレブリー（本社：京都府京都市西京区、代表取締役：河村 広貴）は、北欧・ヨーロッパ家具を中心としたライフスタイルショップ「ACTUS（アクタス）」のライセンスショップとして「アクタス・草津店」を2026年4月18日（土）にグランドオープンいたします。

アクタスは1969年創業、全国に直営・ライセンス・パートナーショップ合わせて70店舗以上を展開するライフスタイルショップです。

北欧家具・ヨーロッパ家具・オリジナル家具・テキスタイル・インテリアアクセサリー・ルームフレグランス・インテリアグリーンなど、暮らし全体にわたる商品を取り揃えています。

グランレブリーはこれまで京都・滋賀を中心に注文住宅事業を展開してまいりました。

このたびアクタスのライセンスショップを開店することにより、住まいに関わるより幅広いご提案ができる場を設けることといたしました。

グランレブリー代表 河村広貴

■ 河村社長が、なぜ今「アクタス」なのか？

― 人が、すべての源だという信念

会社を大きくする上で最も重要なのは「人の力」だと考えています。

どれだけ良い商品や仕組みがあっても、それをつくり、届けるのは人であり、最終的に価値を決めるのも人です。

ACTUSが掲げる「ひとの力を信じ、真に豊かな人生を創造する」というミッションに触れたとき、私たちグランレブリーの考え方と本質的に重なるものを感じました。

― 想いは連鎖するという確信

グランレブリーもまた人の価値を信じています。

その想いが社員に浸透し、やがてお客様に伝わることでお客様自身の価値や人生そのものを引き上げていく。

私たちはそうした連鎖を本気でつくりたいと考えています。

― 「家」は手段であり、目的は「暮らし」だという哲学

そして、住宅と家具は切り離せない存在です。

家という“箱”だけでは豊かな暮らしは完成しません。

そこにどんな家具が入り、どんな時間が流れるかまでを含めてはじめて「暮らし」になります。

会社の思想、提供する価値、そしてこれからの立ち振る舞い。

そのすべてを踏まえたとき今のグランレブリーにとってACTUSは必要不可欠な存在でした。

「家を売る会社」から「人生の景色をつくる会社」へと進化するための一つの意思決定です。

アクタス草津店外観■ ストアコンセプト「RHYTHM OF LAKE SIDE」

アクタス・草津店のコンセプトは「RHYTHM OF LAKE SIDE」。

琵琶湖の息吹と暮らしの鼓動が重なり合う場所。穏やかな水面のゆらぎや湖から届くやわらかな風--この地に流れる自然のリズムを住空間へと広げることをテーマに掲げています。

選び抜かれた家具と空間が日々の暮らしを美しく整え、心満たされる調和を生み出します。

琵琶湖のほとりに寄り添うこの場所で、お客様ひとりひとりの心地よいリズムを刻む上質な暮らしをご提案いたします。

■ 取り扱いカテゴリ

北欧家具・ヨーロッパ家具

アクタス オリジナル家具

テキスタイル（カーテン・ラグ・クッション・ベッドリネンなど）

インテリアアクセサリー・照明・ギフトアイテム

ルームフレグランス

インテリアグリーン・植物

■ 3Dインテリアプランニング

お客様の図面をもとに、インテリアのプロがご要望をお聞きしながら家具・カーテン・照明などを組み合わせたプランを3Dビジュアルでご提案するサービスです。まずはお気軽にご相談ください。

■ グランドオープン記念特典

【フォローキャンペーン】（数量限定・なくなり次第終了）

公式Instagramアカウント「@actus_kusatsu」をフォローいただいた方に、オリジナルステッカーをプレゼント。来店時にフォロー画面をスタッフにご提示ください。

【OPEN記念ポイントアップキャンペーン】（4/18土～4/28火）

期間中、メンバーズカード会員様のお買い物ポイントが通常1%から5%にアップいたします（100円〈税抜〉ごとに5ポイント付与）

アクタス草津店2階アクタス草津店1階

■ 店舗情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176007/table/3_1_fba8e5f0d2c39817b0398b27159017f0.jpg?v=202604210351 ]

■ 会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176007/table/3_2_e61e9e271a4fcfebb3d5abcb4ff73a86.jpg?v=202604210351 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社グランレブリー

TEL：075-381-2024