クリエイティブ企業のM＆A・事業承継に特化した連載Exit StoriesをCINRAと提携して運営開始

株式会社drapology

M＆AナレッジカンパニーGOZEN（ゴゼン）(運営：株式会社drapology / CEO：布田尚大）は、CINRA, Inc.（本社：東京都港区、代表取締役：加藤修吾）が運営するクリエイティブな意思を届けるウェブメディア『CINRA』と連携し、クリエイティブ企業の承継・M＆Aをテーマにした連載コンテンツExit Storiesを開始します。情報発信に留まらず、連載内でインタビューコンテンツ型のM＆Aサポートプロジェクトも実施します。

Exit Stories開始の背景

昨今、日本企業のうち99％を占める中小企業の事業承継先不在の問題が深刻化しています。特にクリエイティブ産業では、

- 1990年代-2000年代に創業したクリエイターの多くが老年期を迎える- クリエイションという属人性の高い産業である- 経営者自身がクリエイターであり、中期・長期経営計画を策定していない企業も多い

という特色があり、事業承継の実例・M＆Aの知見が必要とされています。

また若年層の起業家においても、スタートアップ企業のM＆Aは一般化する中、クリエイションを経営の核にした企業のM＆Aの事例・ロールモデルは少なく、M＆Aを活用した事業成長・キャリア構築のプランを描きづらい現状があります。

Exit Storiesで展開する3つのコンテンツ

Exit Storiesでは20年以上活動するカルチャーメディアCINRA内のCINRA JOBにて、下記コンテンツを順次展開予定です。

１、GOZEN代表布田の当事者性を活かしたコンテンツ

GOZEN代表の布田自身がクリエイティブエージェンシーの営業のキャリアを持ち、独立後下着通販ブランドの経営・M＆A・PMI（M＆A後の統合プロセス）を合計7年間行った実績があります。そのバックボーンを活かした、自分ごと化しやすい記事を制作します。

２、クリエイティブ産業のM＆A事例のリサーチ記事

様々なビジネスメディアが散発的にクリエイティブ産業のM＆A事例を取り上げていますが、同産業に特化した事例を収集、分析、解説することで、M＆Aの理解を促進するコンテンツを制作します。

３、ロールモデルとなる、事業承継・M＆Aを行った起業家・CXOのインタビュー

多くの経営者やビジネスパーソンにとって、M＆Aは馴染みのない経営トピックです。実際に事業承継・M＆Aを行ったロールモデルへのインタビューを通して、クリエイティブ企業のM＆Aの解像度を向上させます。

第一弾コンテンツ：表参道・原宿のローカルメディア「OMOHARAREAL」のインタビュー記事

OMOHARAREALのトップページ

第一弾として、表参道・原宿エリアに特化したローカルメディアOMOHARAREAL（オモハラリアル）(https://omoharareal.com/)の承継先を募集するコンテンツを公開しました。

OMOHARAREALは2016年のローンチから約10年にわたり、神宮前・南青山・北青山エリアの「今」を丁寧に記録してきたローカルメディアです。月間インプレッション200万前後を誇り、スタイリストの高橋靖子氏やBEAMS設楽洋社長など、カルチャー・ファッション業界のレジェンドから若手クリエイターまで幅広く登場する、稀有なメディアブランドを築いてきました。

今回の記事(https://omoharareal.com/)では、OMOHARAREALの10年の歩みと、その「見えない資産」の正体、そしてM＆Aや事業提携も含めた次のステージの可能性について、OMOHARAREALを運営するCityLights Tokyo代表・荒井昌岳氏とGOZEN代表・布田尚大の対話を通じて描いています。

記事公開と同時に、OMOHARAREALの運営・承継に関心を持つ方（企業・個人問わず）からの問い合わせ受付も開始しています。

CINRA JOBでの記事ページ

▼ 記事URL：https://job.cinra.net/article/feature/citylightstokyo/(https://job.cinra.net/article/feature/citylightstokyo/)

M＆Aナレッジカンパニー GOZEN

「世界に通用する上質な資本主義をつくる」をテーマに活動する、M&Aナレッジカンパニー。M＆Aという資本主義的なビジネスアクションの伴走・ナレッジ開発を核に、経済的・文化的・社会的価値がなめらかに増幅する社会像を探求。伝統的な西洋の美意識に衝撃を与えたCOMME des GARCONSのような革新的プレイヤーを目指します。