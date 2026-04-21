やっぱり蹴っちゃう！「ガンッ」っと後部座席の蹴りから守る！「後部座席カバー」でファミリーカーのストレス解消

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年5月より、カーライフを快適にサポートする「後部座席用ポケット付き汚れ防止カバー」「マイクロファイバー本格洗車セット」「緊急ハンマーライト」を新発売します。

車内の汚れ対策からお手入れ、緊急時の備えまで幅広くサポート。ポケット付きカバーで収納もできてスッキリ快適に。日常使いから万が一の備えまで活躍するカーアイテムです。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：後部座席用ポケット付き汚れ防止カバー

特徴：泥汚れもサッとガード！後部座席用ポケット付き汚れ防止カバー♪車のシート背面をしっかり守るPVC製で、水や泥はね対策にぴったり。ヘッドレストに掛けるだけの簡単設置で、すぐ使えてお手入れもラクラク。クリア素材×ブラックパイピングのシンプルデザインで車内にもなじむポケット付き、丸洗いOK、軽量設計で使いやすさ抜群！お子様の送迎やアウトドア後の車内汚れ防止に大活躍♪

商品ページ：https://hac72.jp/item/prevention_cover/

小売参考価格：\1,080(税込)

※5月発売

商品名：マイクロファイバー本格洗車セット

特徴：洗車をもっとラクに！マイクロファイバー本格洗車３点セット。ボディやフロントガラス、ホイールなど車の細かい部分までしっかり洗える便利アイテム。手にはめて使えるグローブや握りやすいブラシで作業もスムーズ。元気な「オレンジカラー」で見た目もわかりやすい！愛車のお手入れや休日の洗車タイムにおすすめ！

商品ページ：https://hac72.jp/item/microf_carwashset/

小売参考価格：\1,980(税込)

※5月発売

商品名：緊急ハンマーライト

特徴：いざという時の必需品！緊急ハンマーライトで車内の常備用に便利なコンパクトサイズ。ライトは約90lmで暗所でもしっかり照らせる！シートベルトカッターとガラス破砕ハンマーを搭載し、緊急時の脱出をサポート。手に馴染むスリムなブラックボディで携帯しやすく、ストラップ付きで安心。

商品ページ：https://hac72.jp/item/emergency_hammer_light/

小売参考価格：\980(税込)

※5月発売

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・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com