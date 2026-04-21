【LAND OF TOMORROWLAND UMEDA HANKYU】MONAKA jewellery（モナカ ジュエリー）POP UP STOREを4月22日（水）より開催

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株式会社 トゥモローランド

MONAKA jewellery（モナカ ジュエリー）POP UP STORE開催



ランド オブ トゥモローランド 梅田阪急店にて、2026年4月22日（水）から5月6日（水）までの期間、「MONAKA jewellery POP UP STORE」を開催いたします。



MONAKA jewellery

個性豊かな天然石ジュエリーが揃う特別な機会



個性的な天然石が人気のシリーズをはじめ、日常に寄り添うジュエリーをバリエーション豊富にご用意いたします。


一点ごとに異なる表情を持つ天然石と、繊細な手仕事によって生まれるジュエリーの魅力を、ぜひ店頭にてご覧ください。




MONAKA jewellery


MONAKA jewellery　Prong \275,000 Prong Armdia Square \220,000 Column Oval Cabochon \220,000 (all tax in)


MONAKA jewellery Collet \ 275,000 (tax in)


Hibiki Stone Hexagon \99,000 (tax in)

Rinne Round \198.000 (tax in)


MONAKA jewellery

(left) LINK NARROW *297,000 (tax in)Hibiki Stone Top Pear-shaped ・66,000 (tax in)FLAT Top Ruby ＄49,500 (tax in)(right) Mantel Bardia All knots ・121,000 (tax in)

※納期：8月下旬予定



ABOUT｜MONAKA jewellery（モナカ ジュエリー）

中秋の名月、満月を意味する「MONAKA」。


MONAKA jewelleryは、K18をメインに、珍しい天然石やダイヤモンドを用いたジュエリーを制作しています。


丁寧に選び抜かれたユニークな石と、その素材の持ち味を引き出すデザインが特徴です。


一つひとつを手仕事で丁寧に仕立て、大切なパーソナルアイテムとして永く愛されるジュエリーを提案しています。



開催概要


イベント名：


MONAKA jewellery POP UP STORE



会期：


2026年4月22日（水）～5月6日（水）



開催店舗：


ランド オブ トゥモローランド 梅田阪急店


大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 4F


※営業時間・展開内容の詳細は店舗までお問い合わせください。