【LAND OF TOMORROWLAND UMEDA HANKYU】MONAKA jewellery（モナカ ジュエリー）POP UP STOREを4月22日（水）より開催
株式会社 トゥモローランド
MONAKA jewellery
MONAKA jewellery
MONAKA jewellery Prong \275,000 Prong Armdia Square \220,000 Column Oval Cabochon \220,000 (all tax in)
MONAKA jewellery Collet \ 275,000 (tax in)
Hibiki Stone Hexagon \99,000 (tax in)
Rinne Round \198.000 (tax in)
MONAKA jewellery
(left) LINK NARROW *297,000 (tax in)Hibiki Stone Top Pear-shaped ・66,000 (tax in)FLAT Top Ruby ＄49,500 (tax in)(right) Mantel Bardia All knots ・121,000 (tax in)
ABOUT｜MONAKA jewellery（モナカ ジュエリー）
MONAKA jewellery（モナカ ジュエリー）POP UP STORE開催
ランド オブ トゥモローランド 梅田阪急店にて、2026年4月22日（水）から5月6日（水）までの期間、「MONAKA jewellery POP UP STORE」を開催いたします。
MONAKA jewellery
個性豊かな天然石ジュエリーが揃う特別な機会
個性的な天然石が人気のシリーズをはじめ、日常に寄り添うジュエリーをバリエーション豊富にご用意いたします。
一点ごとに異なる表情を持つ天然石と、繊細な手仕事によって生まれるジュエリーの魅力を、ぜひ店頭にてご覧ください。
MONAKA jewellery
MONAKA jewellery Prong \275,000 Prong Armdia Square \220,000 Column Oval Cabochon \220,000 (all tax in)
MONAKA jewellery Collet \ 275,000 (tax in)
Hibiki Stone Hexagon \99,000 (tax in)
Rinne Round \198.000 (tax in)
MONAKA jewellery
(left) LINK NARROW *297,000 (tax in)Hibiki Stone Top Pear-shaped ・66,000 (tax in)FLAT Top Ruby ＄49,500 (tax in)(right) Mantel Bardia All knots ・121,000 (tax in)
※納期：8月下旬予定
ABOUT｜MONAKA jewellery（モナカ ジュエリー）
中秋の名月、満月を意味する「MONAKA」。
MONAKA jewelleryは、K18をメインに、珍しい天然石やダイヤモンドを用いたジュエリーを制作しています。
丁寧に選び抜かれたユニークな石と、その素材の持ち味を引き出すデザインが特徴です。
一つひとつを手仕事で丁寧に仕立て、大切なパーソナルアイテムとして永く愛されるジュエリーを提案しています。
開催概要
イベント名：
MONAKA jewellery POP UP STORE
会期：
2026年4月22日（水）～5月6日（水）
開催店舗：
ランド オブ トゥモローランド 梅田阪急店
大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 4F
※営業時間・展開内容の詳細は店舗までお問い合わせください。