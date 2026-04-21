イタリアを代表するトータル テーラードブランド ISAIA（イザイア）より日本限定のカジュアルなシャツジャケット「Japan Edition」が登場

株式会社イザイアジャパン

1957年 ナポリで誕生したイタリアを代表するトータル テーラードブランド ISAIA（イザイア）。

高品質な素材と優れた職人技術を用い、ナポリの仕立て技術を新たな高みまで持ち上げるブランドとして成長を遂げました。南イタリアの伝統的な仕立てを大切にしながら、常に洗練されたデザインと時代に合わせた機能性を追い求めるイザイアは、今日に至るまで現代的なスタイルを世界に発信し続けています。

モデルには、俳優として活躍する池内博之氏を特別に起用

このたび2026年春夏コレクションより、世界でも日本だけで展開される限定シャツジャケット

「Japan Edition」が登場いたします。

モデルには、俳優・モデルとして長きに渡り幅広く活躍される池内博之氏を特別に迎え、コットン・リネン素材の多彩なカラーのジャケットを様々な表情でご紹介いたします。

シャツのように軽やかな着心地で、イザイアならではの美しいシルエットを実現

こちらのアイテムは、従来のジャケットの仕立てで使われるような副資材や芯地を一切使わず、更にはシャツで使用する上質なコットンやリネンの生地で作られているため、ジャケットとは思えないほど軽やかな着心地です。また、シャツを羽織っているかのような柔らかく軽い着心地でありながら、イザイアならではの構築的で美しいシルエットはそのままに、実現しています。

シーンを問わず、カジュアルに羽織ることができるジャケット

何より注目すべき特長は、ジャケットという見た目に反して、シーンを問わず肩肘張らずにカジュアルに着られるということです。一般的なジャケットとは違い袖ボタンがついていないため、シャツやカーディガンのような感覚で、ラフに袖をまくって気軽に羽織ることができます。素材は滑らかな肌触りの高品質なコットン・リネンを用い、イザイアらしい色鮮やかなカラーバリエーションでご用意いたします。展開はイザイアの日本直営2店舗に加え、期間限定にてバーニーズ ニューヨーク神戸店でもご紹介いたします。

これからの季節に快適な着心地で、日々のファッションスタイルからビジネスシーンまで、様々な場面で活躍する1着となることでしょう。

【展開店舗】

イザイア ナポリ 東京ミッドタウン

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 東京ミッドタウンプラザ1F

営業時間：11:00 - 20:00

TEL：03-6447-0624

イザイア ナポリ 伊勢丹

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿メンズ館5F メンズテーラードクロージング

営業時間：10:00 - 20:00

TEL：080-7428-6611

バーニーズ ニューヨーク神戸店

〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町25番地 神戸旧居留地25番館

営業時間：11:00 - 19:00

TEL：050-3615-0715

【展開日】

上記直営2店舗：4月29日（水）～

バーニーズ ニューヨーク神戸店：4月29日（水）～5月10日（日）

※バーニーズ ニューヨーク神戸店は期間限定展開となります。

コットンポプリン/ベージュ 297,000円（税込）リネン/ペールオレンジ 330,000円（税込）コットンシアサッカー/ホワイト 330,000円（税込）リネン/ネイビー 330,000円（税込）リネン/ミントグリーン 330,000円（税込）

Model/Hiroyuki Ikeuchi Photo/Akira Maeda (MAETTICO) Styling/Akihiro Shikata

【お問い合わせ先】

株式会社イザイアジャパン

日本公式サイト：https://isaia.jp/

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/isaiajapan/