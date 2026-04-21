2026年4月法改正の「高年齢労働者安全対策」に特化。健康運動指導士が、転倒・腰痛を最小化する実効型プログラムを全国で提供開始

株式会社 walks

株式会社walks（本社：東京都新宿区、代表取締役：平野太一）は、2026年4月に施行された労働安全衛生法の改正および「高年齢労働者の労働災害防止のための指針」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html)に完全準拠した、企業向け健康支援パッケージを提供開始しました。 本サービスは、健康経営エキスパートアドバイザーと健康運動指導士の知見を活かし、高年齢労働者の「体力測定・健康セミナー・継続支援」を一気通貫で行うことで、努力義務化された安全配慮義務の実行と、現場への定着を支援。労働災害の防止と人的資本の価値向上を両立し、持続可能な企業成長の実現に貢献します。

■ 背景：企業に求められる「実行レベル」の安全対策

2026年4月より、労働安全衛生法および関連指針が強化されました。労働災害に占める高年齢労働者の割合が増加する中、企業には単なる注意喚起ではなく、「身体機能の低下を踏まえた具体的対策」や「健康状態の把握・管理」といった実行レベルの対応が強く求められています。

未対応の場合、労働災害発生時における安全配慮義務違反のリスクや、企業責任の増大につながる懸念があり、多くの企業が「具体的に何をすべきか」という課題に直面しています。

■法改正の要点｜企業に求められる対応が明確化

2026年4月の制度強化により、企業には以下の取り組みが求められています。

- 高年齢労働者の身体機能の低下を踏まえた安全対策- 転倒・腰痛など労働災害リスクへの具体的対応- 作業内容および職場環境の見直し- 健康状態・体力の把握と継続的な管理- 教育・指導の実施と定着

これらは現段階では努力義務とされていますが、対策を怠った状態で労働災害が発生した場合、企業側の安全管理体制の不備として、安全配慮義務違反を問われる法的リスクや社会的信用の失墜に直結する懸念があります。

■ 導入による経営効果

■サービス概要｜制度対応を“実行できる形”に

- 労働災害リスクの低減： 転倒・腰痛事故の未然防止による損害回避。- 人的資本の価値向上： 高年齢社員の労働寿命延伸とパフォーマンス維持。- 健康経営優良法人認定の強化： 法改正に即した具体的施策としての実績。- サステナビリティ経営： 「人を活かす」企業としてのブランド価値向上。

株式会社walksでは、法的要請に対応するための実効性のある3ステップを提供します。

１. 体力測定（リスクの可視化）

身体機能を数値化し、転倒・腰痛・疲労などのリスクを明確化。

企業に求められる「健康状態の把握」に対応します。

主な測定項目：握力、柔軟性、バランス能力、歩行能力、動体視力 など

柔軟性・握力・動体視力など、運動習慣の有無を問わず、どなたでも安全に測定可能な項目を採用。現在の身体機能を客観的な数値で可視化します。

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２. 健康セミナー（対策の理解）

測定結果をもとに、現場で実践できる具体策を提供。

「教育・指導の実施」という指針要件に対応します。

内容例：転倒予防、腰痛対策、業務中にできるコンディショニング など

肩こり・腰痛などの不調改善から、生活習慣病をはじめとする疾病予防まで幅広く対応。単なる運動紹介に留まらず、『なぜそれが必要か』という解剖学的な理論を分かりやすく解説することで、受講者の納得感と自発的な実践を促します。

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３. 継続プログラム（現場定着）・運動習慣の定着と、身体機能の向上による労働災害の再発防止を目的とした継続支援。

単発のレクチャーで終わらせず、現場で実効性のある安全対策として機能させるための専門的な運動指導を行います。

具体的な指導内容の例

・転倒予防の強化

つまずきを防止するため、足の引き上げに不可欠な「腸腰筋」や「前脛骨筋」を鍛えるエクササイズ。

・姿勢保持能力の向上

安定した歩行と立位を維持するための体幹（コア）トレーニング。

・動作の連動性

荷物の持ち上げや移動時の腰痛リスクを軽減する、正しい身体の使い方の反復。

これらの運動指導を日常のルーティンに落とし込むことで、社員一人ひとりの身体意識を高め、加齢に伴う不調や怪我を未然に防ぐ「自走する組織」づくりを、1から丁寧にサポートします。

■株式会社walksの強み

運動習慣の有無を問わず、どなたでも無理なく取り組める継続的なエクササイズプログラムを提供します。一時のブームで終わらせず、着実な身体の変化を実感いただくため、習慣化のメカニズムを熟知した専門家がステップバイステップで伴走。日常に溶け込む『正しい継続方法』をゼロから丁寧に指導します。

実店舗「健康管理教室walk on」運営による圧倒的な現場力 栃木県宇都宮市にて、健康寿命延伸化を目的とした実店舗「健康管理教室walk on」を自社運営しています。日々、幅広い層の身体特性や不調に直接向き合っているからこそ提供できる、理論だけに終始しない「現場で本当に効果が出る」指導メソッドが私たちの最大の特徴です。

栃木県宇都宮市に健康寿命延伸化を目指した施設を運営。平均年齢62歳が通う。

戦略設計から現場実行まで一気通貫

健康経営エキスパートアドバイザーおよび健康運動指導士として、経営層向けの制度設計から、現場社員への具体的な運動指導までを統合的に支援。企業のフェーズに合わせた柔軟な対応が可能です。

科学的根拠（エビデンス）に基づいた指導

累計10,000セッション以上の経験に基づき、解剖学・運動生理学に則った安全性の高いプログラムを提供。特に高年齢労働者の可動域や筋力特性を理解した上でのリスク管理を徹底しています。

人的資本の最大化に直結する「行動変容」

単なる知識提供のセミナーではなく、少人数制指導や実技を重視。従業員一人ひとりが「自分の身体の変化」を実感することで、自発的な健康習慣の構築（行動変容）まで導きます。

■全国対応について

本サービスは、東京都(新宿)を拠点として、出張対応を行い全国の企業への提供が可能となりました。

複数拠点を持つ企業においても、均一な安全対策の導入が可能です。

■代表コメント

株式会社walks 代表取締役 平野太一

「高齢化が進む日本において、企業にとって高年齢労働者の活躍は不可欠です。一方で、身体機能の低下に伴うリスクに対して適切な対策が取られていない現場も多く見受けられます。今回の法改正は、単なる義務ではなく、企業が人材を守り、活かすための重要な転換点です。私たちは“運動指導”にとどまらず、企業の健康課題を経営課題として捉え、現場で実行できる形で支援してまいります。」

■今後の展望

株式会社walksは、「すべてのヒトに最善のコンディションを。」をミッションに、制度対応にとどまらず、人的資本経営の観点から企業の健康課題を解決し、持続可能な組織づくりを支援してまいります。ご興味がある企業様はお気軽にお問い合わせください。

■ 会社概要

会社名： 株式会社walks

代表者： 代表取締役 平野太一

所在地： 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F

事業内容： 企業向け健康経営支援、運動指導、健康セミナー、コンディショニングサポート

メール： info@walksinc.jp

URL： https://walksinc.jp/