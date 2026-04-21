【講演レポート】第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026 にて「経営者に伝える！これからの荷主物流部門の役割と持つべき機能」をテーマに登壇しました
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年4月8日から10日にかけてインテックス大阪で開催された「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」特別セミナーに、執行役員の渡邉 庸介が登壇したことをお知らせいたします。
■講演内容「経営者に伝える！これからの荷主物流部門の役割と持つべき機能」
荷主企業が受ける影響と、そこに対応できない企業がどのようなリスクに直面するのかを整理し、その対策をお伝えします。
■ 登壇者プロフィール渡邉 庸介（ https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/y-watanabe/(https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/y-watanabe/) ）
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
執行役員
会社概要
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/