【農業のOSを、ウェルビーイングでアップデートする】現場10年の経験から生まれた、農業の価値を再定義する「ミチテラス株式会社」が始動。

ミチテラス株式会社

【本件のポイント】

・現場10年の圧倒的リアリティ： 海外支援を経て32歳で就農、10年間農業現場の最前線に立ち続けた代表が、現場の痛みと経営の限界から導き出した「農業の再定義」。



・「幸福優位性」による課題解決： 精神論ではなく、ポジティブ心理学に基づいた「人の状態（ウェルビーイング）が成果（利益）を最大化させる」という科学的アプローチを農業経営に導入。



・業界リーダーとしての視座： 第69代4Hクラブ（全国農業青年クラブ連絡協議会）会長や政府の政策審議委員を務めた視点を活かし、個別法人の支援を超え、農業界全体の価値向上と担い手不足の根本解決を目指す。

ミチテラス株式会社 代表取締役 山浦 昌浩■ 設立の背景：農業界が直面する「負のループ」を断ち切るために

現代の日本農業が抱える「人手不足」「過酷な労働環境」「低い収益性」といった課題。代表の山浦昌浩は、20代での国際支援を含む5年以上の海外経験を経て、32歳で就農し、10年間の農業現場でこれらの現実に深く向き合ってきました 。 その中で抱いたのは、農業の課題解決が「いかに儲けるか」という利益偏重に偏り、現場で働く「人」が単なる作業機械のように扱われ、主体性を失い、離職や農業離れが進むという構造的な違和感です 。

「利益は不可欠だが、それだけでは人は定着しない」 。 この限界を突破するため、山浦は農業を「既存の産業フレーム（大量生産・低コスト）」から解き放ち、働く人の幸福度を起点とした**「ウェルビーイング経営」**を推進するミチテラス株式会社を設立いたしました 。

■ 「農業の課題は、すべてウェルビーイングで解決できる」という挑戦

ミチテラスは、一見精神論に聞こえる「幸福」という言葉を、極めてロジカルな経営戦略として再定義します 。

「能力 × 状態 = 成果」の追求：

成果を左右するのは、個人の能力だけではありません 。心身や関係性が満たされた「状態（ウェルビーイング）」を整えることで、人の脳はパフォーマンスを最大化し、自律的な課題解決や創造性が自発的に生まれます 。

「意味的価値」への転換：

安さを競う価格競争（コモディティ化）から脱却し、農業が提供する価値を「消費者のウェルビーイング（癒やし・安心）」へと転換します 。生産者が高いエネルギーで作った農産物は、物語を持つ高付加価値な商品となり、経営を安定させます 。

労働不足の根本解決：

農業を「3Kの肉体労働」ではなく、「人間性を回復する価値ある体験の場」と定義し直します 。この価値転換こそが、賃金以外の強力なインセンティブを生み、次世代を惹きつける最強の採用・定着戦略となります 。

■ 農業界全体の価値向上への誓い：未知と感動を連鎖させる

ミチテラスの理念は、「農業界のウェルビーイングを高め、未知と感動を生み出す」ことです 。 第69代4Hクラブ（全国農業青年クラブ連絡協議会）会長や、国の政策審議委員（食料・農業・農村政策審議会）を務めた山浦の俯瞰的な視点を活かし、個別の法人支援を超えて、農業そのものの社会的地位を向上させることを目指します 。

「農業に携わる誰もが自分らしく生きる社会をつくる」 。 常識や当たり前にとらわれず、誰もが自分の価値観を大切にし、何も犠牲にせずに生きられる社会 。その「未知」のステージを楽しみ、感動を共有できるプラットフォームとして、ミチテラスは農業界の未来を照らし続けます 。

■ サービス内容：第三者による本質的な伴走支援

社内では気づけない「思い込み」を、中立な立場から解きほぐします 。

ウェルビーイング調査・分析：

満足度ではなく「主体性・安心感」を可視化し、組織課題を明確化 。

伴走支援・コーチング：

経営者やリーダーと対話し、現場への改善施策の定着まで一気通貫でサポート 。

教育・研修：

「幸せな社員は組織を伸ばす」といった視点でのリーダー研修等を提供 。

【会社概要】

社名： ミチテラス株式会社

代表取締役： 山浦 昌浩

所在地： 山梨県北杜市明野町下神取791

設立： 2026年4月

事業内容： 農業コンサルタント、ウェルビーイング構築、コーチング、講演・研修、カンボジア視察企画、キャンプ場（Camp & Space bokuya）運営等

URL：https://note.com/masahiroyamaura/n/neb9a5d0a8d9c

問い合わせ： info@michiterrace.com