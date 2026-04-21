起業家育成に向けた集中支援を行うアクセラレーションプログラムの参加者を募集！

神奈川県

県では、「かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）」により、社会課題の解決に取り組むベンチャー企業を対象に、個別伴走支援等を実施しています。また、起業初期の段階をよりきめ細かく支援するため、年度上半期のシード編と下半期のアーリー編に分けて支援プログラムを実施しています。本日から、今年度の「アクセラレーションプログラム（シード編）」の参加者を募集しますので、お知らせします。

1 アクセラレーションプログラムの概要

社会課題の解決に取り組むシード期のベンチャー企業又は起業準備者（注記）を募集・採択し、ワークショップやメンタリングにより支援します。

＜採択企業への支援内容＞

- 社会性と経済性の両立を目指す起業家に向けたワークショップを全3回実施- 起業や事業伴走の経験のある専門家による、事業推進上の課題等についての個別相談- 事業推進に必要な支援を受けるにあたっての投資家・金融機関、支援機関等の紹介

（注記）本プログラムの対象となる者は、製品やサービスが完成していない、かつ、顧客像及び顧客が抱えている課題に対する仮説を持っている者で、斬新な発想や技術を元に、資金調達を行いながら事業拡大及び社会的インパクトの創出を目指す者を指します。

2 主な応募資格（詳細は募集要項のとおり）

3 採択・スケジュール

【令和7年度に実施したワークショップ】【令和7年度に実施した成果発表会】- 神奈川県内に本店又は支店登記（予定を含む）のあるシード期のベンチャー企業又は起業準備者であること。- 神奈川県を始めとした全国的な社会課題を、ビジネスを通じて解決することを主な目的としているなど、事業内容が社会課題の解決に資するものであること。等

(1) 審査方法・採択者数

提出された事業内容に関する資料とプレゼンテーションに基づき、外部審査員が事業内容の経済性及び社会性の観点から審査し、10者程度を採択します。

(2) スケジュール

募集期間：令和8年4月21日（火曜日)から5月15日（金曜日）17時まで

審査期間：令和8年5月下旬から6月上旬まで

採択者発表：令和8年6月上旬（予定）

支援期間：令和8年6月上旬から9月末まで

4 応募方法

募集詳細ページに掲載した募集要項を確認の上、応募フォームから必要事項を記載し、御応募ください。

（募集詳細ページ）https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/startuphub/pre-ksap.html

（応募フォーム） https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=123600

5 応募希望者向けイベント

シード期のベンチャー企業や起業準備者を対象に、事業推進において参考となる講座や、アクセラレーションプログラムの参加者募集に関する説明・個別相談会を開催します。

【募集説明・交流会】

日時：令和8年4月27日（月曜日）18時から19時30分まで

場所：県のベンチャー支援拠点「SHINみなとみらい」

（横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい内）

詳細・申込：https://ksap2026-01.peatix.com

取材について：取材・撮影が可能です。希望される場合は、令和8年4月24日（金曜日）までに問合せ先に御連絡ください。

【起業家向け講座・募集説明会】

日時：令和8年5月11日（月曜日）17時から19時まで

場所：現地会場（注記）及びオンライン配信

（注記）県のベンチャー支援拠点「SHINみなとみらい」

（横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい内）

内容：起業家向け講座「社会課題解決型ベンチャーに必要な世界観のつくり方」

（講師：GOB株式会社 取締役 山口 高弘 氏）

詳細・申込：https://ksap2026-02.peatix.com

取材について：取材・撮影が可能です。希望される場合は、令和8年5月8日（金曜日）までに問合せ先に御連絡ください。

【公募に関する個別相談会】

日時：令和8年5月12日（火曜日）及び5月13日（水曜日）両日の12時から14時30分まで

（注記）個別相談は1枠（1者）あたり30分の実施となります。

参加方法：オンライン

詳細・申込：https://ksap2026-03.peatix.com

取材について：個別相談会の取材・撮影はできませんので御了承ください。

【その他の関連イベント】

その他、募集に関連するイベントについては、随時こちらでお知らせをしていきます。

関連イベント：

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/startuphub/pre-ksap.html#event-info

6 その他

事業がより進んだ段階のベンチャー企業を対象に、令和8年度下半期に実施するアクセラレーションプログラム（アーリー編）の募集については、改めてお知らせします。

【参考】かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）

社会課題の解決に取り組むベンチャー企業を募集・採択し、メンタリングやネットワークによる支援などを通じてビジネスモデルの磨き上げと事業拡大を支援するプログラム。有望なベンチャー企業を採択し、集合講座・ワークショップ、専門家への相談等による個別伴走支援、投資家や金融機関等との交流機会の提供など、様々な支援を実施。

https://startups.pref.kanagawa.jp/program/ksap/

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

宇宙産業・ベンチャー支援担当課長 小柴

電話 045-285-0213

産業振興課ベンチャー支援グループ 上野

電話 045-210-5646