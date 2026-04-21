ハンティングワールドがイラストレーターSHOGO SEKINE とコラボ　東南アジア・ボルネオ島の自然を背景に着想したイラストアートが映える新作チャリティーグッズを販売

株式会社ハンティングワールドジャパン

創設者ボブ・リーが掲げた「自然との共生」を実現するために、2008 年よりボルネオ島に棲む野生動物の命をつなぐ「ボルネオチャリティープロジェクト」がスタート。チャリティーグッズを販売し、売上の一部を認定 NPO 法人「ボルネオ保全トラスト・ジャパン」を通じて、現地で行われている生物多様性保全活動をサポートしています。

このチャリティーグッズにアーティストとのコラボレーション企画が始動し、2026 年春はハンティングワールドが誕生したニューヨークに所縁のあるイラストレーターSHOGO SEKINE を再起用したアイテムをリリースします。

ボルネオ島をテーマに描いたイラストは、ボルネオに棲息する象をはじめオランウータンやラフレシアなどの動植物の名称を、書籍の背表紙に見立ててポップなタイポグラフィーで表現したもの。ボルネオ島をフィーチャーしたデザインを進めていく中で、関連する書籍を通じて深掘りしていく際に、机に積みあがった資料や図鑑をふと見た時の様子をアートワークにしました。このデザインを通して、ボルネオ島に棲む動物たちを調べるきっかけになればと願い、アカデミックなテイストのデザインで可愛く仕上げられています。

展開アイテムはバッグ２型、ユニセックス展開の T シャツのほか、今や猛暑シーズンのマストアイテムとなった傘のラインアップです。

トートバッグ M

サイズ：W26×H32×D12 cm

素材：リサイクルコットン 100%

カラー：ネイビー 、ライトグリーン

価格：税込 26,400 円

トートバッグ S

サイズ：W19×H24×D9 cm

素材：リサイクルコットン 100%

カラー：ライトグリーン、ネイビー

価格：税込 24,200 円

Tシャツ

サイズ：S、M、L、XL

素材：オーガニックコットン 100%

カラー：アイボリー、ライトグリーン、ネイビー

価格：各税込 19,800 円

晴雨兼用折りたたみ傘

カラー：アイボリー

価格：税込 13,200 円

機能：遮熱効果、遮光率 100%、UV 遮蔽率 100%

UV 保護指数 50+

■SHOGO SEKINE プロフィール

1983 年東京都生まれ NY 育ち。2013 年よりイラストレーターとして活動開始。

手書きのタイポグラフィー、図形、花植物を組み合わせたイラストをスタイルとし、

雑誌・広告・アパレル・プロダクト・テキスタイル・空間など様々な分野でアートワークを提供中。

INSTAGRAM:@shogosekine0319(https://www.instagram.com/shogosekine0319/)

■HUNTING WORLD について

1965 年に冒険家ロバート・M・リー（通称：ボブ・リー）によってニューヨークで設立。

高度な技術と巧みな素材使いをもとに、機能性も備えたアイテムを展開。1972 年には冒険で会得した知識のもと、3 層構造の機能素材「バチュー・クロス」を自ら開発。

この画期的な素材を使った製品は、瞬く間にアメリカの枠を飛び越え、世界中の人々から絶大な支持を得ました。生粋のアウトドアマンであるボブ・リーが追求したものづくりへの情熱、そして大自然へ

の飽くなき愛情は、ブランドの確固としたアイデンティティとして現在も継承されています。

■チャリティープロジェクトについて

ボブ・リーは“自然との共生”の実現を呼びかけ、密猟対策など野生動物の保護活動に尽力しました。

そのスピリットを受け継ぎ、2008 年から、ボルネオ島の野生動物の命をつなぐ活動への支援をスタート。普段当たり前のように目にする加工食品や、現代の生活に欠かせない洗剤やバイオ燃料、それらの原材料であるアブラヤシの農地が拡大を続けることで、絶滅危惧種であるボルネオゾウの住処が脅かされています。

このプロジェクトではバッグなどのチャリティーグッズを販売し、その売り上げの一部を、“緑の回廊計画”と呼ばれるボルネオ島の土地取得活動などへ寄付することで、ボルネオゾウの保全活動を支援しています。

〇プロジェクトの詳細：https://huntingworld.com/pages/huntingworld-sustainable

〇支援先のボルネオ保全トラストについて：https://www.bctj.jp/