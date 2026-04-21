高さ1m・最大80mm³/sの産業用3Dプリンター「Yggdrasill（イグドラシル）」登場“大型造形は遅い”を覆す

アイキューブ合同会社

アイキューブ合同会社（本社：神奈川県鎌倉市）は、スウェーデンのHjort Creation ABが開発した大型造形対応の密閉型産業用FFF方式3Dプリンター「Yggdrasill(https://www.yggdrasill3d.com/)（イグドラシル）」の日本国内における正規販売店として、2026年4月25日より販売を開始します。

本製品は、500×500×1000mmの大型ビルドボリュームを備え、研究開発、先端試作、小ロット生産といった幅広い用途に対応する産業用3Dプリンターです。

製品の特長

■ 大型造形（高さ1m）による設計自由度の向上

写真は最大80mm³/sの高スループットを実現するPrimeモデル

500×500×1000mmのビルドサイズによりこれまで分割が必要だった大型パーツを一体で造形可能。

設計制約を減らし、試作精度と開発スピードを向上させます。

■ 最大80mm³/sの高スループット（Prime / Elite）

上位モデルでは高流量プリントヘッドを採用し、大型造形でも実用的な時間で出力が可能。

長時間・高負荷の運用にも対応します。

■ 完成品納品・キャリブレーション済み

すべてのモデルは組立・調整済みで納品され、導入直後から運用が可能。

設備導入時の不確実性を最小化します。

■ 研究から生産まで対応する設計思想

Yggdrasillは単なる試作用機ではなく、

- 研究開発- 大型試作- 小ロット生産

までを一貫してカバーする産業用プラットフォームとして設計されています。

ラインアップ

想定導入メリット

高さ1mのモデルを約12時間で造形可能（スパイラルモード使用時）■ Core（エントリーモデル）- 最大スループット：約30mm³/s- 想定用途：研究開発、大型試作- 特徴：安定したベース構成による導入しやすさ■ Prime（高性能モデル）- 最大スループット：約80mm³/s- 想定用途：長時間運用・生産寄り用途- 特徴：高出力プリントヘッドと強化構造■ Elite（最上位モデル）- 最大スループット：約80mm³/s- 想定用途：高負荷・高度な運用環境- 特徴：上位制御系・高電圧ドライバによる高精度制御

従来は分割造形や外注が前提だった大型部品の内製化を可能にします。

エントリーモデル「Core」は500万円（税抜）から提供予定です。

大型一体造形による工程削減や外注費の削減により、短期間での投資回収が見込めます。

上位モデルの詳細仕様および価格についてはお問い合わせください。

販売について

販売開始日：2026年4月25日

販売元：アイキューブ合同会社（日本正規販売店）

開発元：Hjort Creation AB（スウェーデン）

今後の展開

アイキューブ合同会社はYggdrasillの国内展開を通じて、日本の製造業・研究機関における試作・生産プロセスの高度化と効率化を支援してまいります。

会社概要

アイキューブ合同会社（icube LLC）

所在地：神奈川県鎌倉市稲村ケ崎3-2-38

事業内容：先端製造機器の販売・技術支援

製品に関するお問い合わせ先

製品サイト:https://www.yggdrasill3d.com/

メール:info@icube-gk.co.jp

※本リリースに記載の内容は予告なく変更される場合があります。