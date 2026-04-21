建築のプロが作る“心をつなぐ”道具。五徳付き「モルタル卓上暖炉」が4月22日よりMakuakeにて先行販売開始

株式会社松田工業

【販売ページ】

https://www.makuake.com/project/takibidai_mini/

■ 開発の背景： 建物を支える「素材」を、暮らしを彩る「主役」へ

私たち株式会社松田工業は、岡山を拠点に40年間、型枠大工として多くの建築に携わってきました。本来、モルタルは建物を支えるための基礎や壁に使われる無機質な素材です。『自社の培った技術を多くの方に、よりに身近に感じて欲しい』そんな想いから、最初の挑戦として、暮らしを上質に創り上げる「モルタル暖炉」が誕生しました。

商品ページ :https://www.makuake.com/project/takibidai_mini/

■ 商品の4つの特徴1. 職人の手仕事が生む「一点物」の表情

１.お家で手軽に楽しめる暖炉

一つひとつ職人が手作業で仕上げるため、気泡の入り方や表面のムラなど、一台ごとに異なる表情を持ちます。無機質でありながら温かみを感じる、インテリアの主役となるデザインです。

暮らしが贅沢になるモルタル暖炉。

2. “使える炎”を実現する、取り外し可能な五徳付き

ただ眺めるだけでなく、実用性も兼ね備えました。付属の五徳を使えば、お湯を沸かしたり、調理をしたりと、火を囲む楽しみがさらに広がります。

フライパンやスキレットで調理も可能。

3. 室内でも手軽に。バイオエタノール対応

燃料にはバイオエタノールを使用（市販品）。煙や煤が発生しないため、マンションのリビングやベランダでも気軽に使用可能です。消火は付属の蓋を被せるだけのシンプル設計。

お家で楽しむ焚き火時間。

付属消化蓋で簡単に消化。

4. 重厚感がありながら扱いやすいサイズ

重量は約1kgと、安定感がありつつも持ち運びやすい設計。仕事を終えた後のリラックスタイムや、静かにグラスを傾けたい夜に、場所を選ばず「小さな非日常」を演出します。

手軽にリラックスできる空間を再現できます。

商品ページ :https://www.makuake.com/project/takibidai_mini/

■ 商品概要

商品名： WAKUYA モルタル暖炉

素材： 特殊モルタル

重量： 約1kg

付属品： 専用五徳、消火用蓋、シリコンコースター

推奨燃料： バイオエタノール（別売）

燃焼時間： 約45～60分（使用環境による）

■ Makuake先行販売について

早期にご支援いただいた方には、Makuake限定の特別価格（超超早割など）にてご提供いたします。

期間： 2026年4月22日（水）～2026年５月３０日（土）

販売ページ： 【Makuake】https://www.makuake.com/project/takibidai_mini/

■ 松田工業について

岡山県を拠点とする型枠大工工事業者。長年培ってきた建築技術と素材への知識を活かし、インテリアブランド「WAKUYA」を展開。素材の質感を活かした、心に豊かさをもたらす製品づくりに挑戦しています。

商品ページ :https://www.makuake.com/project/takibidai_mini/